ANKARA (AA) - Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilen Maxima motor yağları, her türlü yol ve iklim koşuluna, farklı sürüş stillerine adapte olması ile dikkat çekiyor.

Petrol Ofisi Grubu, Maxima motor yağlarını, Türkiye'nin en büyük madeni yağ teknoloji merkezi POTEM teknoloji iş ortakları ile birlikte geliştirdiği Adaptech teknolojisi ile yeniledi ve ambalajını değiştirdi.

Petrol Ofisi tarafından özel olarak geliştirilen yeni Maxima ambalajı, iyileştirilmiş bir kullanım deneyimi sunarken ambalajda çevreye duyarlı malzemeler ve sahteciliğe karşı hologram kullanıldı.

Yenilen Maxima, içeriğindeki temizleyici bileşenler sayesinde motoru temiz tutarken kir çözücü proaktif moleküllerle yağlanmanın kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Ayrıca antioksidan bileşenler, oksidasyona karşı kalkan oluşturarak yağın ömrünü de uzatıyor. Böylelikle sürücüler her türlü yol şartında yolculuklarına güvenle devam edebiliyor.

Ayrıca, ani hızlanma ve yavaşlamalarda koruyucu yağ filmi etkisi de sunan bu yağlar, soğuk-sıcak, yüksek yük ve devir gibi değişen koşullarda optimum yağ sıcaklığı sağlayarak motorun ömrünü uzatıyor.



Yeni ambalajıyla 8. İstanbul Karbon Zirvesi'nde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görülen Maxima, Petrol Ofisi'nin uzman endüstriyel tasarım ekibi tarafından özel olarak geliştirilmiş olup, daha da iyileştirilmiş bir kullanım deneyimi sunuyor.

Yeni boyutu nedeniyle daha verimli depolama ve saklama imkanı sunan ambalaj, çevreye duyarlı ve yüzde 25 geri dönüşüme elverişli malzemelerden üretildi. Köşeli formuyla koli içerisindeki ezilmelere karşı dayanıklılık sağlanırken ergonomik 2 kulplu tasarımı sayesinde kullanım da oldukça kolaylaşıyor. Daha büyük ve sadeleştirilmiş etiket alanı ile modern ve kolay anlaşılır etiket tasarımına da sahip olan ambalajın üzerindeki etiketlerde sahteciliğe karşı orijinalliğini kanıtlayan hologram özelliği de bulunuyor. Ayrıca palet üzerinde daha statik ve verimli yerleşim ile Maxima motor yağları artık çok daha güvenli bir şekilde taşınabiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, 80 yılı aşkın tecrübe ile Türkiye'de ve 30'dan fazla ülkede Maxima binek araç motor yağı markası ile binek sürücülerin araçlarının motorlarını en iyi şekilde korumak ve araçlarından yüksek performans almaları için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu amaçla Türkiye'nin en büyük madeni yağ teknoloji merkezi olan POTEM'de teknoloji iş ortaklarımız ile birlikte hiç durmadan ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Burada geliştirdiğimiz Adaptech teknolojisi, ismini adaptasyon özelliğinden alır. Adaptech teknolojisi sayesinde Maxima motor yağları, her türlü yol ve iklim koşuluna, farklı sürüş stillerine yüzde 100 adapte olur. Tüm koşullarda motoru korur. Laboratuvar çalışmalarımız sonunda, tüm şartlara uyum sağlayan Adaptech motor yağı teknolojisi ile yenilenen Petrol Ofisi Maxima'yı kullanıcı dostu yeni ambalajında sunmaktan da gurur duyuyoruz."