İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları yaz tatilinde yaratıcı etkinliklere katılmak isteyen çocuklar için kapsamlı bir program hazırladı. Pera Müzesi’nin Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye – Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar isimli yeni sergisinden esinlenerek hazırlanan atölye programı dört hafta sürecek. Yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleşecek “Yaz Tatili Atölyeleri” programının yürütücülüğünü; İdil Bilgin, Gamze Çevik, Aslınur Sarıca, Gonca Göde, Gözde Dinç, Eda Çağıl Çağlarırmak, Özge Özdemir, İpek Kay, Melike Güven, Ceren Yılmazoğlu ve Ekin Can Göksoy üstleniyor.

Yüz yüze gerçekleşen atölyelerde katılımcılar, geçmiş ve bugünü bir araya getiren iki ve üç boyutlu tasarımlar yapacak. Ayrıca felsefe, drama, ritim ve bedensel hareketler eşliğinde yaratıcı sanatsal üretim süreçlerine katılacak. Çevrimiçi atölyelerde ise çocuklar insanlık tarihinin gizemli buluntularını illüstrasyon ve maketlere dönüştürecek.

HABER: GİZEM ÇAKAL