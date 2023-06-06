İSTANBUL- Pera Müzesi, Meditopia iş birliğiyle hazırlanan İstanbul Panoraması'na Farkındalıkla Bakış videosu ile benzersiz bir dijital deneyim sunuyor. Müzenin YouTube kanalından izlenebilen video, sanatseverleri Antoine de Favray’nin 18. yüzyılda tuvale resmettiği “İstanbul Panoraması”nın içinde üç boyutlu bir gezintiye çıkarırken, sanatı bilinçli farkındalık ile buluşturuyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi koleksiyonlarındaki eserleri yeni teknolojilerle harmanlayan projelere bir yenisini ekledi. Meditopia iş birliğiyle hazırlanan İstanbul Panoraması'na Farkındalıkla Bakış adlı video, ilhamını Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamla sergisindeki panoramik bir eserden alıyor.

İstanbul’a bir de farkındalıkla bakın İstanbul Panoraması Antoine de Favray’nin 1770-1773 yılları arasında tuval üzerine yağlıboya ile resmettiği tablosunu farkındalıkla deneyimlemeye alan açan video, sanatın ve zihinsel deneyimin gücünü bir araya getiriyor. Tuvalden dijital platforma taşınan, eşsiz detaylarla dolu bu sanat eserinin içinde meditasyon müzikleri eşliğinde keyifli bir gezintiye çıkan sanatseverler, 18. yüzyıl İstanbul’una ait ayrıntıları incelerken içlerinde uyanan duyguları da keşfetme fırsatı buluyor.

HABER: MERVE ELÇİ