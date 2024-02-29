Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira ile yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibi, 27 haftası geride kalan ligde 26 puanla 19. sırada bulunuyor.

Siltaş Yapı Pendikspor, Üzülmez yönetiminde ilk maçına 3 Mart Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor karşısında çıkacak.