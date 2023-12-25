Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vieira, "Geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadık. Bunun karşılığında beraberlik golünü bulduk. Maçın sonuna doğru galibiyet golünü de atabilirdik. İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Dört maç sonra puan alarak moral kazandıklarını aktaran Portekizli teknik adam, "Ligde kalmak istiyoruz. İkinci yarıda daha fazla çalışacağız. Puan tablosunda daha üst sıralara çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.