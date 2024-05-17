Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
İstanbul temsilcisi, ligin geride kalan 36 maçlık bölümünde 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 mağlubiyet sonucunda 36 puan topladı. Son 2 maçını kazanmasına rağmen puan cetvelinde 19'uncu sırada bulunan Pendikspor, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak istiyor.
Son 4 maçında galibiyet alamayan MKE Ankaragücü ise sezonun 37. haftası öncesi 8 galibiyet, 15 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 39 puanla 15'inci sırada bulunuyor. Başkent temsilcisi, Pendikspor maçını kazanarak 2 puan üstünde bulunduğu düşme hattından uzaklaşmaya çalışacak.
Taraflar arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 berabere bitmişti.