Pelvik taban disfonksiyonu, idrar yapmak veya bağırsak hareketi yapmak için pelvik tabanınızdaki kasları doğru şekilde gevşetemediğiniz ve koordine edemediğiniz yaygın bir durumdur. Kadınsanız seks sırasında da ağrı hissedebilirsiniz; erkekseniz ereksiyon olma veya bunu sürdürmede sorun yaşayabilirsiniz. Pelvik tabanınız, pelvisinizin (gövdenizin alt kısmı) tabanında (tabanında) bulunan bir grup kastır.

Pelvisin mesane, rahim veya prostat ve rektum gibi organların evi olduğunu düşünüyorsanız, pelvik taban kasları evin temelidir. Bu kaslar vücudunuzdaki her şeyi yerinde tutan destek yapısı görevi görür. Pelvik taban kaslarınız pelvik kemiğinizin etrafını sararak birçok organınıza destek sağlar. Bu kaslardan bazıları rektumunuzun etrafında bir askı oluşturarak daha fazla stabilite sağlar.

Ancak pelvik taban fonksiyon bozukluğunuz varsa vücudunuz bu kasları olması gerektiği gibi gevşetmek yerine sıkılaştırmaya devam ederse; Bağırsak hareketini boşaltmada (serbest bırakmada) sorunlar, tamamlanmamış bir bağırsak hareketi, idrar ve kaka kaçırma şikayetleri gelişebilir.

Pelvik taban fonksiyon bozukluğuna ne sebep olur ve belirtileri nelerdir?

Pelvik bölgenizdeki travmatik yaralanmalar (araba kazası gibi), gebelik, pelvik ameliyatı, aşırı kilolu olmak ve yaşlılık pelvik taban bozukluğunun nedenleri olarak sıralanabilir. Kabızlık veya bağırsak hareketleriniz sırasında zorlayıcı bir ağrı. Uzun süreli kabızlık yaşayan kişilerin yarısından fazlasında pelvik taban fonksiyon bozukluğunun da olduğu düşünülmektedir.

Bağırsak hareketini gerçekleştirmek için çok fazla ıkınmak veya itmek veya tuvaletteki pozisyonları değiştirmek zorunda kalmak veya dışkıyı gidermek için elinizi kullanmak zorunda kalmak, dışkı veya idrar sızdırma (idrar kaçırma), ağrılı idrara çıkma, başka bir neden olmadan belinizin alt kısmında ağrı hissetmek, pelvik bölgenizde, cinsel organlarınızda veya rektumunuzda bağırsak hareketi olsun veya olmasın devam eden ağrı hissetmek pelvik taban fonksiyon bozukluğunun belirtileridir.

Pelvik taban disfonksiyonunu nasıl tedavi edersiniz?

Neyse ki pelvik taban disfonksiyonu birçok vakada nispeten kolay bir şekilde tedavi edilebilir. Fizik tedaviye ihtiyacınız varsa kendinizi daha iyi hissetmeniz muhtemeldir, ancak birkaç aylık seanslar gerekebilir. Pelvik taban disfonksiyonu ameliyatsız tedavi edilir. Biofeedback : Bu, bir fizyoterapistin yardımıyla yapılan en yaygın tedavi yöntemidir. Biofeedback ağrılı değildir ve pelvik taban disfonksiyonu olan kişilerin %75'inden fazlasına yardımcı olur. Fizyoterapistiniz kaslarınızı yeniden eğitmek için biofeedback'i farklı şekillerde kullanabilir. Örneğin, siz onları gevşetmeye veya sıkmaya çalışırken pelvik taban kaslarınızı izlemek için özel sensörler ve video kullanabilirler. Terapistiniz daha sonra size geri bildirimde bulunur ve kas koordinasyonunuzu geliştirmek için sizinle birlikte çalışır.

Pelvik taban fizik tedavisi: Fizik tedavi genellikle biofeedback tedavisi ile aynı anda yapılır. Terapistiniz belinizin alt kısmındaki, leğen kemiğinizdeki ve pelvik tabanınızdaki hangi kasların gerçekten gergin olduğunu belirleyecek ve size bu kasları esnetmeye yönelik egzersizler öğreterek koordinasyonlarını geliştirecektir. İlaçlar: Bağırsak hareketlerinizi yumuşak ve düzenli tutmaya yardımcı olan günlük ilaçlar, pelvik taban fonksiyon bozukluklarının tedavisinin çok önemli bir parçasıdır. Bu ilaçların bazıları eczanelerde reçetesiz satılmaktadır .Birinci basamak tedavi merkezinde doktorunuz veya bir gastroenterolog, dışkılarınızı yumuşak tutmada hangi ilaçların en yararlı olduğu konusunda size tavsiyede bulunabilir. Gevşeme teknikleri : Fizyoterapistiniz ayrıca meditasyon , sıcak banyolar, yoga ve egzersizler veya akupunktur gibi rahatlama tekniklerini denemenizi önerebilir . Pelvik taban fonksiyon bozukluğunu tedavi edecek bir ameliyat yoktur çünkü bu kaslarınızla ilgili bir sorundur. Nadir durumlarda, fizik tedavi ve biyolojik geri bildirimin işe yaramadığı durumlarda, doktorunuz bir ağrı enjeksiyon uzmanına görünmenizi tavsiye edebilir. Bu doktorlar çok gergin veya ağrıya neden olan belirli kasların lokalizasyonu konusunda uzmanlaşmıştır. Uyuşturucu ilaçları ve rahatlatıcı ilaçları kaslara enjekte etmek için küçük bir iğne kullanabilirler. Buna tetik nokta enjeksiyonu denir.