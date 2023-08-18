Haber: Mert Osman Erman

Ölümcül zehirle kaplı zarf, Beyaz Saray'a teslim edilmeden önce Eylül 2020'de Donald Trump'a yöneltilen mektubun içeriğinde bulundu.

Ferrier mahkemeye yaptığı uzun konuşmasında, planının başarısız olduğundan pişmanlık duyduğunu ve "Trump'ı durduramadığını" söyledi.

"Amacıma ulaşmak için barışçıl yollar bulmak istiyorum," Ferrier ekledi ve kendini bir terörist değil, bir aktivist olarak gördüğünü belirtti.

FBI, Ferrier'in parmak izlerini, Trump'a gönderilen mektupta buldu; mektup, Trump'un başkanlık yarışından çekilmesini istedi.

Ferrier mektupta "Sana yeni bir ad buldum: 'Çirkin Zalim Palyaço'," diye yazmıştı, FBI suçlama belgelerine göre.

Bölge Yargıcı Dabney Friedrich, Ferrier'ı 262 ay - neredeyse 22 yıl - hapis cezasına çarptırdı. Cezasını çektikten sonra ABD'den sınır dışı edilecek ve eğer geri dönerse ömür boyu denetim altında tutulacak.

Yargıç Friedrich, Ferrier'a eylemlerinin "potansiyel olarak ölümcül" ve "size, topluma ve potansiyel kurbanlara zararlı" olduğunu söyledi.

Ferrier ayrıca, sekiz Texas emniyet yetkilisine de benzer şekilde zehirli mektuplar gönderdiğini kabul etti.

2019'da, New York savcılığının bir açıklamasına göre, yaklaşık 10 hafta boyunca eyalette silah taşıma izni olmadan silah taşıma ve geçerli bir ehliyet olmadan araç kullanma suçlarından gözaltına alındı ve bu görevlileri bu gözaltına almadan sorumlu tuttu.

Fransa ve Kanada'nın çifte vatandaşı olan Ferrier, Eylül 2020'de Buffalo, New York'a sınırı geçerken tutuklandı. Üzerinde bir tabanca, bıçak ve mermiler taşıyordu.

Daha sonra Quebec'teki evinde ricin ürettiğini ve mektubu içeren bir zarfa koyduğunu itiraf etti.

Ricin'e bilinen bir panzehir yoktur. Doza bağlı olarak, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre ölüme 36 ila 72 saat içinde yol açabilir.

2014 yılında, Mississippi'de yaşayan bir adam, ricinle kaplı mektupları Başkan Barack Obama ve diğer yetkililere gönderdikten sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.