Haber: Damla Oya Erman

Nehir, uzun yıllardır kirliliği nedeniyle yüzülemiyor ve çevre dostu olmayan faaliyetlerin sonucu olarak sağlıksız bir durumda bulunuyor.

Fakat Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Olimpiyat organizatörleri, nehrin temizliği için 1.4 milyar euro harcamayı taahhüt ediyor ve gelecek yıl için yüzülebilir bir Seine hedefi koyuyor.

Ancak bu iddialara rağmen, Parisliler ve diğer uzmanlar hala şüpheci. Mort Rosenblum gibi, uzun yıllardır nehrin yanında yaşayanlar, nehrin kirliliği nedeniyle bir daha asla içine girmeyeceklerini söylüyor.

Paris'in tarihi mirası ve romantik havası nehrin cazibesini artırsa da, gerçeklik nehrin hala kirli olduğu ve temizlik sürecinin tamamlanmadığı yönünde.

Paris Olimpiyatları'nda nehrin açılış törenine ve yüzme etkinliklerine ev sahipliği yapma fikri, çevre bilinci ve sağlık endişeleri arasında dengelenmelidir.

Nehrin temizliği konusundaki çabalar, sadece Olimpiyatlar için değil, Paris'in geleceği ve nehir etrafında yaşayanların sağlığı için de önemlidir. Şüphesiz bu konu, gelecek yılki Olimpiyatların önemli bir tartışma ve dikkat merkezi olacak.