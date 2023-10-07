İslamabad

Türk mimar Vedat Dalokay tarafından projesi çizilen ve dünyanın en büyük camileri arasında yer alan Faysal Camisi, hem başkentin hem de ülkenin sembolüne dönüşmüş durumda.

Yapımına 1976'da başlanan ve tamamlanması 10 yıl süren Faysal Camisi, klasik İslam mimarisinden farklılık gösteren bir tasarıma sahip.

Çevresi Türk mimarisinden esinlenilerek yapılan 4 minareyle süslenen cami, 130 bin metrekarelik alanı kaplıyor.

Himalaya Dağları'nın uzak batı eteklerindeki Margalla Tepeleri'ne sırtını yaslayan Faysal Camisi, İslamabad'ın kuzeyinde, E-7 bölgesinde yer alıyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için oldukça sakin bir ortam sunan Faysal Camisi, bir yandan ibadet edenleri ağırlarken, diğer yandan ailesiyle, arkadaşlarıyla vakit geçirmek, kitap okumak veya ders çalışmak isteyenlere de çeşitli imkanlar sunuyor.

Ülkenin en büyük ibadethanesi olan Faysal Camisi'nde bu kapsamda bir kütüphane, konferans salonu, hediyelik eşya dükkanı, müze ve kafe bulunuyor.

Bunun yanı sıra geniş avlusu, yemyeşil bahçesi ve dinlenme alanlarıyla da Faysal Camisi, halkın sosyal yaşam alanı ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor.

Caminin avlusu veya çevresinde her gün ailesiyle piknik yapanları, burada yürüyüşe gelenleri veya istirahat edenleri görmek mümkün.

Faysal Camisi'nin kapasitesi 100 bin kişinin üzerinde

Faysal Camisi'nde imamlık yapan Muhammed Numan, iç ve dış avlusuyla camide 100 binden fazla kişinin aynı anda ibadet edebileceğini belirtti.

Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken kullandığı çadıra değinen Numan, "Faysal Camisi'nin mimarisinde Hazreti Peygamber'in hicret sırasında kullandığı çadırdan esinlenildi." dedi.

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Novşehra şehrinde yaşayan Abdurrahman Han da arkadaşlarıyla camiyi görmek için geldiklerini söyledi.

Han, "Hem ibadet ediyoruz, hem de bir şeyler yiyip içiyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz." şeklindeki görüşünü dile getirdi.