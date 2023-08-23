HABER: DİNÇER KARACALAR

Oksijen terapi, cildin canlanması, gençleşmesi ve sağlıklı bir görünüm kazanması amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Cilde saf oksijen uygulanarak hücrelerin yenilenmesi sağlanır. Oksijen terapi, ciltteki gözenekleri açar, lekeleri azaltır, sivilce ve kırışıklıkları hafifletir. Ayrıca, cildin nem dengesini sağlar ve daha yumuşak, esnek ve parlak bir görünüm elde edilmesini sağlar.

Tüm cilt tipleri için uygun

Cildinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve farklı cilt sorunlarına çözüm sunabilir. Özellikle stresli bir yaşam tarzına sahipseniz, sigara kullanıyorsanız veya havasız ortamlarda daha fazla zaman geçiriyorsanız, oksijen terapisi cildinizi canlandırarak gençleşmesine yardımcı olabilir. Uygulama basit ve ağrısızdır. Seanslar sonrası gündelik hayata devam edilir.