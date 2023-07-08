Uzun zamandan beri Wagner grup hakkında Wagner’in patronu Prigojin hakkında yazı yazmayı düşünüyordum. Mayıs ayından itibaren belge toplamaya araştırma yapmaya başladım, araya seçimler girdi yayınlayamadım. Rus Genelkurmay Başkanlığı ile arasında ihtilaf vardı, böyle bir güvenlik şirketi devlet tarafından istenmiyordu.

Prigojin’i el altından Putin destekliyordu. Arkasında küresel Yahudi lobisinin sınırsız desteği vardı. Görünüşte özel güvenlik şirketi olarak adlandırılan bir yapı olduğu söylenmektedir. Daha önceden yazdığım bir makalede Blackwater (https://www.oncevatan.com.tr/blackwater-ozel-guvenlik-sirketi) adı verilen Amerika’nın kurduğu bir özel güvenlik şirketi vardı ve bu özel güvenlik şirketlerinin tankları topları vesairesi vardı. Savaşı da hedefleri de küresel sermayenin emri ve kontrol altında yürüten bir yapı oluşturulmuştu. Bu yapı dünyanın her yerinde vahşi cinayetler işledi bu şirketin kurucularına ve silah tedarikçilerine büyük paralar kazandırıldı.

Küresel sermayenin (daha doğrusu Yahudi sermayesinin) kontrolünde devam ettirilen bu yapılar, zalimdir, acımasızdır, katildir, eylemleri hukuk dışıdır. Su ile boğma işkenceleri Blackwater’ın rutin eylemlerinden biri olarak kamuoyuna yansıdı.

Türkiye'de de bu tarihlerde özel güvenlik şirketleri kurulması ile ilgili birtakım çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarda öncelikle devlet kurumları dışında kalan kurumların giriş çıkışının kontrol edilmesi içeriye giren çıkan malzemenin takip edilmesi, patlayıcı, uyuşturucu ve zehirli maddelerin taşınmasının engellenmesi gibi faaliyetler için çalışan güvenlik şirketlerinin kurulmasına izin verildi . Her kurum kendi iç güvenliğini kendisi sağlasın, devlete yük olunmasın düşüncesiyle özel güvenlik şirketleri kuruldu. Yurt dışına yönelik olarak savaşan özellikte güvenlik şirketleri kurulmadı, silahlı çete teşkilatlarının kurulmasına izin verilmedi.

Ancak bu konuda özel güvenlik şirketi olarak SADAT’ın ismi verilse de SADAT askeri tesislerinin inşaatı faaliyetleri ve askere eğitim odaklı olarak çalışacağını belirtti. Sadece danışmanlık işine odaklandı. Yurt içinde ve dışında hukuk dışı bir işe girişmedi. Zaten başında da Türk Harp Okulu’ndan gelmiş bir generalin olması sebebiyle hukuk dışına çıkan bir kurum olmaktan ziyade, Türkiye'nin yumuşak güç unsurlarını takviye etmeyi hedefleyen, emperyalist planları bozmayı amaçlayan bir zihniyetle hareket etti. İslam birliğini kurmak için entelektüel, ilmi ve stratejik çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarda devletin resmi ideolojisi (laik sistem) İslam birliği gibi fırsat alanlarına yönelemediği için danışmanlık hizmetleri yapılmasına müsaade edildi. Kendi nefsini korumaktan aciz, savaşmak nedir bilmeyen Müslüman milletlere askeri eğitim desteği vermek hedeflendi.

Ancak dünyada yeteri kadar müşteri bulamadığı için faaliyetleri sınırlı çerçevede kaldı zaten Yahudi lobisinin kontrolünde olmadığı için, SADAT çok düşmanca tenkitlere maruz kaldı bir düşman şirketi olarak algılandı. Dünyada ne bir sıcak çatışmaya girdi ne de herhangi bir operasyonun içerisinde oldu, hukuk dışı dışına çıkan bir davranışı görülmediği halde yerden yere vuruldu.

Bütün bunlara rağmen SADAT acımasız eleştirilere direndi ahlaki kimliğini korudu. Bazı köşe yazarları aslı astarı olmayan yazılar yazdı, iftiralar attı. Türkiye’nin Batı’ya mukabele edecek yumuşak güç araçlarına sahip olması engellendi. Buradan hareketle Wagner meselesine gelince bu şirketin faaliyetlerinin anlatımı, liderin kimliği, şirketin yapısı, faaliyette bulunduğu ülkeler kapsamında ele alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda öncelikle Yevgeni Prigojin kimdir sualini cevaplandırarak işe başlayacağız.