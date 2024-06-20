Özbekistan, "Doğu’nun Roması" şeklinde nitelendirilen ve tarihte birçok Türk devletine başkentlik yapan Semerkant, yetiştirdiği bilim insanları, İslam alimleri ve ulemalarıyla "Kubbet-ül İslam" olarak değerlendirilen Buhara, tarihi mekanlarıyla adeta açık hava müzesi niteliğindeki Hive, Timurlu Devletinin kurucusu Emir Timur’un doğduğu Şehrizebz ve diğer tarihi şehirleriyle kültür turizminin Orta Asya'daki en önde gelen ülkelerinden.

Ülkede doğa, dağ, yürüyüş, gastronomi ve ekoturizmin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

Özbekistan hükümetince, farklı bölgelerde çeşitli turizm destinasyonlarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar sürerken turizm altyapısının geliştirilmesi ve yabancı turistlere vize kolaylıklarının sağlanmasına yönelik de önemli adımlar atılıyor.

Bu çerçevede her sene Namangan şehrinde çiçek, Buhara'da ipek ve baharat, Hive'de dans ve halk oyunları, Parkent'te de üzüm ve şarap festivalleri düzenleniyor.

Son yıllarda 90'dan fazla ülke vatandaşı için vize uygulaması iptal edildi, birçok ülkeye de kolaylaştırılmış vize rejimi uygulanıyor.

İlkbaharın ilk aylarında hava sıcaklığının 20 dereceye kadar yükseldiği Özbekistan’da Nevruz Bayramı kutlamaları, bayrama özel sumelek tatlısının yanı sıra doğa ve ekoturizm öne çıkıyor.

Bu amaçla, Taşkent yakınlarına kadar uzanan Tanrı Dağları'nın batıdaki en son uzantısı Çatkal Dağı'nın eteklerinde bulunan Çarvak dağlık bölgesi ve Taşkent ile Semerkant arasında yer alan, iklimi ve çam ormanlarından dolayı İsviçre'ye benzetilen, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Zamin dağlık bölgesinde dağ, doğa ve ekoturizmin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda 950 hektarlık Zamin turizm bölgesinde 20’den fazla otel, 2,5 kilometre uzunluğunda teleferik, 305 metre uzunluğunda ve 150 metre yüksekliğinde asma yaya köprüsü inşa edildi.

Asma yaya köprüsü ve teleferikler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çarvak ve Zamin turizm bölgeleri, mayıs-ağustos aylarında sıcaktan bunalanlar ile farklı turizm destinasyonlarını sevenlerin uğrak mekanlarından oldu.

Yaz ile sonbaharda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Semerkant, Buhara, Hive ve Şehrisebz şehirlerine yönelik kültür ve ziyaret turizmi öne çıkıyor, her yıl çok sayıda turist Orta Çağ dönemine ait tarihi ve kültürel varlıkları görmek için ülkeye geliyor.

Dünyaca ünlü Özbek pilavıyla ilgili festival ve yarışmalar da ülke mutfağı ve gastronomi turizmini sevenlerin Özbekistan'ı tercih etmelerinde önemli etken.

Kış mevsiminde Taşkent'e 70 kilometre mesafede bulunan Çimyan ve Amirsay kayak merkezleri, yerli turistlerin yanı sıra komşu ülkelerden turistleri ağırlıyor.

Orta Asya’nın en eski kayak merkezlerinden, 10’a yakın kayak pisti ve 1,5 kilometre uzunluğundaki teleferiğin bulunduğu Çimyan ile 2019’da 900 hektarlık dağlık alana inşa edilen Amirsoy kayak merkezleri, 15 kilometre uzunluğundaki 20’ye yakın kayak pisti ve 5 kilometre uzunluğundaki iki teleferiği ile kayak ve kış sporunu sevenlere hizmet veriyor.

"Özbekistan'da 4 mevsim turizminin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel var"

Turizm uzmanı Rustam Saidov, son yıllarda hükümetin geleneksel olanların yanı sıra Özbekistan için yeni ve "4 mevsim turizminin" gelişmesine katkı sağlayacak turizm destinasyonlarının geliştirilmesine de önem verdiğini söyledi.

Saidov, zengin kültürel ve tarihi mirası, eşsiz mimarisi ve sanatıyla kültür turizminin en önemli ülkelerinden Özbekistan’da "4 mevsim turizmi" geliştirilerek ekonominin önemli sektörlerinden birine dönüştürülebileceğini ve sağlanan gelirin arttırılabileceğini belirtti.

Bu çerçevede ülkenin farklı bölgelerinde farklı turizm destinasyonlarının geliştirilmesine yönelik adımlar atılmasının önemini vurgulayan Saidov, ülkenin tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra çöl ve stepleri, yeşil doğası, dağlık ve çam ormanları ile doğa, dağ, yürüyüş, spor, gastronomi, çöl ve ekoturizm destinasyonlarının geliştirilebileceğini dile getirdi.

Saidov, "Özbekistan'da 4 mevsim turizminin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel var. Bu imkanların verimli kullanılması durumunda kısa sürede Özbekistan, Avrupa ve Asya kıtasından çok sayıda turistin ziyaret ettiği ülkeler arasında yer alır." dedi.