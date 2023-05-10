Haber: SEİDE ÖMER

Özbekistan’ın Sırderya bölgesinin Gülistan kentinde 3. Ozan Festivali” və festival çerçevesinde “Çağdaş Ozan Sanatı:Genç Neslin Yeni Nağmeleri” konulu uluslararası bir konferans gerçekleştirildi.

Festivalde Özbekistan’ın yanı sıra Azerbaycan, Türkiye, Macaristan, Pakistan, Kore, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve diğer ülkelerin akademisyenleri ve sanatçıları katıldılar. Gülistan’da gerçekleştirilen uluslararası festivale 30 fazla ülkenin bilim adamları ve sanatçıları katıldı.

Uluslararası konferansa çeşitli ülkelerin üniversitelerinden konuyla ilgili bilim insanları, tanınmış folklorcular, halk edebiyatı ve halk müziği uzmanları katıldılar..

GÖRKEMLİ AÇILIŞ TÖRENİ

3. OZAN FESTİVALİ’nin açılış konuşmasını yapan Özbekistan’ın Uygarlık ve Turizm Bakanı Azadbek Nazarbekov, festivale katılan ülkelerin temsilcilerine teşekkür ederek, çağdaş aşık/ozan sanatının kültürümüz açısından öneminden bugünkü durumundan söz etti. Bakan Nazarbekov, “Uygarlıkların gelişmesinde aşık/ozan sanatının büyük bir rolü vardır. Bu sanat, eşitli coğrafyalara dağılmış ortak kültür ve tarihe sahip olan halkları birleştiren manevi bir köprüdür” dedi.

TÜRKİYE’DEN YOĞUN KATILIM

Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fikret Türkmen aşık/ozan sanatının geçmişi ve kültürümüzde yeri konusunda ayrıntılı bilgiler verdikten sonra, bu kadim sanatın Türk Dünyası’nı bütünleştiren bir sanat olduğunu belirtti.

Büyük gösterilerin, yarışmaların yapıldığı konferansların gerçekleştirildiği 3. OZAN FESTİVALİ görkemli kapanış töreniyle son buldu.