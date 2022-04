Habib BABAR

Rol aldığı dizi ve sinema filmleriyle Türk Sineması’nın sevilen oyuncular kervanına ismini yazdırabilmeyi başardı… Ailesi onun sporcu olmasını istiyordu tenisteki başarısını dünya çapına yaymasını istedi Deniz Tunca’nın… Ancak güzel oyuncunun tek hedefi çocukluk hayali olan oyunculuk alanında başarıyı yakalamaktı… Daha çocuk yaşta tiyatro kursuna gitti Deniz Tunca, yılmadı, gecesini gündüzüne kattı, aynanın karşısına geçip kendi kendine rol yaptı… Ve azmin karşılığında zaferle buluştu… Sihirli Annem, Hayat Bilgisi, Arka Sokaklar, Babam çok değişti, Ihlamurlar Altında, Yemin’isimli dizilerdeki rolleriyle milyonların gönlünde taht kurdu… Bulgaristan’da dünyaya gelen Tunca ile dününü, bugününü konuştuk… Haydi buyurun bu keyifli sohbete…

Ailen spor alanında başarıyı yakalaman için size inanılmaz destek oldu, ancak sizin oyunculuk sevdanız daha ağır bastı neler söyleyecek siniz?

Gülerek yanıt veriyor… Evet teniste çok başarılıydım. Durum böyle olunca da ailem bana hep yön verdi. Yanımda oldu, ancak benim gönlüm oyunculuktan yanaydı. Daha çocuk yaşlarda tiyatro kursuna yazıldım. Kamera karşısına geçmeyi çok arzuluyordum. Hedefimde büyük bir oyuncu olmak vardı. Bazen ayna karşısına geçip kendi kendime rol yapardım.

MISIR SİNEMASI’NIN GÖZDESİ OLDUM

İlk ne zaman kamerayla tanıştınız?

Ben okul tiyatrosu ile sahnelerle tanıştım… Tabii hayal ettiğim kameralar ile TRT de yayınlanan ‘Baykuşların Saltanatı’ dizinde oynamaya başlayarak ard arda bir çok dizi ve sinema projelerinde yer alıp başarıya imza attım. Dizi projelerinin yanı sıra İlk başrolünü oynadığım Mısır Lübnan ve Türkiye ortak yapımı olan ‘Okal ‘ isimli sinema filmi ile de sinema dünyasında da başarıyı yakaladım.

Bir süre önce br tv programı da yaptınız, neden devam etmediniz?

Ben Bulgaristan’da Radyo Televizyon yapımcılığı ve yönetimini Natfiste bitirdim. Üniversitesi hayatı sonrası oyunculuğa ara verip TV programcılığına başladım. Beyaz TV de ‘’ İş’te Moda ‘’ isimli programım büyük ses getirdi. Şimdi kendi medya firmamı kurdum. Azerbaycan ile çalışıyorum. Kurduğum ajans Azerbaycan’da çok beğenildi. Atv Xezer tv İctv ana haberlerinde ve dijital platformda çalışmalarım devam ediyor.

BEN TAM BİR İŞKOLİĞİM

Oyunculuğunuzun yanı sıra köşe yazarlığı da yapıyor sunuz, onca işi bir arada yürütmek zor olmuyor mu?

Ben çalışmayı, koşturmayı çok seviyorum. Pandemi ile birlikte Demirören Group bünyesinde Milliyet gazetesi Dijital platformda ‘Pembe Nar’ da köşe yazmaya başladım. Başarılı kişilerle pandemi süreci hakkında da bilgi verdik.

Peki yeni projeniz var mı?

(Kahkaha atarak bu sorumuza yanıt veriyor…) Tam bir işkolik olduğumu söylemiştim… Evet yeni bir sinema filmi projesi var. Önümüzdeki günlerde bu konu hakkında açıklama yapacağım.

Bu başarıları neye borçlusunuz?

iş insanı olmak güzel….Üretkensin faydalısın. Bu dünyada bir çok kişiyle ekmeğini paylaşıyorsun. İş hayatında başarılı olmanın en önemli unsuru kesinlikle iletişim , drüst olmak işinin hakkını vererek çalışmak. Hiçbir şey elimize altın tepsi ile sunulmuyor, bir çok zorluklar yaşayacaksınızdır. Ama güvenilir bir şekilde yıkılmadan, pes etmeden, yoruldum demeden çalışırsanız başarıyı yakalıyorsunuz. Hatta her defasında daha çok başarmış olursunuz. Ben her yıl sonu şunu sorarım kendime ‘Bu sene ne istedin ve ne yaptın, seneye ne yapacaksın, nerede olmak istiyorsun ve kendimi nasıl geliştirebilirim’ diye. Başarı sadece bir konuyu bir işi bir projeyi başarmak değil her zaman kendinden daha iyi olmaktır. Ben sadece kendimle yarışıyorum.

Kurduğunuz şirketinizde başka neler yapıyor sunuz?

İş dünyasında danışmanlık, gayrimenkul ve inşaat hizmetinde de hizmet vermeye devam ediyorum. Çok kısa süre içerisinde Asya , Avrupa’da ve Amerika’da da hizmet vererek en güvenilir tercih edilen marka oldum. Franchising vermeye de başladım.

HEYECANDAN TİTRİYORDUM

Hiç unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşmak ister misiniz?

Kendi programımı yapacaktım ve bana Beyaz TV tavsiye edildi. Beyaz TV’de hiç tanıdığım yoktu. Bir arkadaşımın vesilesiyle kanalda randevu ayarlandı. Benden programımın demosunu istediler. Hiç zaman kaybetmeden programın demosunu çekmeye başladık. Daha sonra kanalı aradım, kiminle konuşacağımı bilemiyordum. Çünkü kanaldan görüşeceğim yöneticinin ismini unutmuştum. Neyse kanalı aradım durumu anlattım beni direk program müdürü Cihat Zembat’a bağladılar. O gün ateşim var sesim kısık bir haldeydim. Kanala gitme şansım yoktu. Birgün sonrası için randevu verdiler. Neyse kanala gittim. Ancak telefonla konuştuğum kişi yoktu karşımda. Demoyu benden aldılar. Heyecandan tir tir titriyordum.O projeyi kabul ettirmeliydim. Sunuculuk hayalimi gerçekleştirmeliydim... CD dondu ve ben izleyemezler diye düşünürken bana ‘Demo değil bölüm getirmişsiniz’ dediler. Tabi ki çok mutlu oldum. Açıkçası daha güzel bir projeydi aklımdaki ama imkanlarımla onu yapabilmiştim ve beğenilmesi de muhteşem bir duyguydu. Dürüst başarılı anlayışlı bir yöneticiyle toplantımı yapmıştım ve Taktir de duyunca başaracağıma da inandığım için oldu. Siz isteyin ve emek verin gerçekten Allah size bir yol imkan sunuyor. Benim en keyif alarak yaptığım bir işim oldu… Gerçekten yorucuydu çünkü yönetmenliğini montajını sponsor ve reklam sunumlarına kadar ilgileniyordum tabi kamera önünde de olunca uykuya vakit bile kalmıyordu. Bu projede hakkını ödeyemeyeceğim dostlarım oldu zorlukları birlikte aştığım. Gerçekten teşekkürlerimi ne şekilde sunacağımı bilemediğim ekipte sorunlu, işimi baltalamaya uğraşanlar da çok oldu tabi Ama eminim ki herkese bir şeyler öğretti o yaşadıklarımız. Ben mesela daha iyi olduğumu ve daha da iyi olacağımı gördüm. O yüzden asla pes etmeyin . Başkaların hayalleri olmayın kendi hayallerinizi inşa edin. Teşekkürlerimi yeniden sizin vesilenizle söylemiş olayım ve yeniden iyi ki varsınız demek istiyorum. Yeni yayın döneminde ‘’Deniz İle Hayat ‘’projem var TV programı olarak başlayıp YouTube kanalım Deniz Tunca TV yayında olacak. Çok detay olmasın sürpriz olsun çünkü İlki yapacağım diyelim.