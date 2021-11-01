Röportaj Habib Babar

Küçükçekmece’de aynı mahallede oturduğu Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Ahmet Mekin’in teşvikiyle kendini kameralar karşısında buldu. 1975 yılında TRT için çekilen ‘Denizin Kanı’ isimli diziyle oyunculuğa merhaba diyen Kenan Bal, Ünlü oyuncu Ahmet Mekin ile birlikte yoluna devam etti ve Mekin ile 4 sinema filminde oynadı… Bu filmlerden sonra kısmeti açıldı Kenan Bal’ın ardı ardına oynadığı filmler onu zirveye taşıdı. Reyting rekorları kıran ‘Asmalı Konak’ dizisiyle şöhretine şöhret kattı… Bugüne kadar 35 sinema filmi ve 40’ı aşkın dizide rol alan Kenan Bal ile dününü bugününü konuştuk. Haydi buyurun bu keyifli sohbetimize…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 1 Temmuz 1950 yılında Ankara’da dünyaya geldim. Babam askeri sayman, annem ise ev hanımıydı. Biz üç kardeşiz ailenin tek erkek çocuğu benim. Babamın mesleği nedeniyle başta Erzurum olmak üzere birkaç ili dolaştık. Ortaokul ve Lise eğitimimi Denizli’de yaptım. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ne başladım. Ancak 4.sınıfta üniversite eğitimimi noktaladım. Ben hem okuyor, hem de çalışıyordum. Bir yayın evinde satış ve tahsilat yapıyordum. Gayet iyi para kazanıyordum… (Gülmeye başlıyor)

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİM

ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTIKTAN SONRA NE YAPTINIZ?

1975 yılında askere gittim. Askerlik dönüşünde yani 1977 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçelerde işçi olarak çalışmaya başladım. Siyasete de ilgim vardı CHP Küçükçekmece Belediye Meclis üyesi seçildim. 27 yaşındaydım Türkiye’nin en genç meclis üyesiydim. 12 Eylül ile birlikte maalesef siyaset hayatımda bitmiş oldu.

PEKİ SİNEMAYA GEÇMENİZ NASIL OLDU?

Türk Sineması’nın önemli isimlerinden Ahmet abi (Ahmet Mekin) Küçükçekmece’de mahallemizde oturuyordu. Ahmet abi beni çok severdi. 12 Eylül’de ortalık çok kötüydü. Her gün onlarca genç hayatını kaybediyordu. Durum böyle olunca Ahmet abi pek mahallede kalmamı istemedi. 1978 yılında tuttu kolumdan beni TRT için çekilen Tarık Dursun’un romanından uyarlanan ‘Deniz Kanı’ isimli dizinin setine götürdü. Dizide Ahmet abi, Oya Aydoğan, Eşref Kolçak, Bulut Aras rol alıyordu. Sinemaya damgasını vuran bu oyuncuları bir arada görünce çok heyecanlanmıştım. Ahmet abinin isteği üzerine dizide oynamaya başladım.

AHMET MEKİN İLE 4 FİLMDE OYNADIM

BİR ANDA KENDİNİZİ SETTE BULDUNUZ YANİ?

(Gülerek yanıt veriyor…) Evet aynen öyle oldu. Ahmet abi beni kendisinden koparmadı. Onunla 3-4 filmde oynadım. Bana oyunculuğu sevdiren Ahmet abidir. Benim üzerimde çok büyük emeği var. Onun ile aynı filmde rol almak bir ayrıcalıktı. Ondan güç alıyordum. Ahmet abiden bu anlamda çok şey öğrendim. Rabbim kendisine uzun ömürler versin. 3-4 filmden sonra kısmetim açıldı. Teklif üzerine teklif almaya başladım ve 35’i aşkın sinema filminde rol aldım.

ASMALI KONAK ŞÖHRETİME ŞÖHRET KATTI

REYTİN REKORLARI KIRAN ASMALI KONAK DİZİSİNDEKİ ROLÜNÜZLE MİLYONLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDUNUZ NELER SÖYLEMEK İSTER SİNİZ?

Asmalı Konak dizisinin çekildiği zaman özel bir TV kanalına ‘Keje’isimli 13 bölümlük bir dizi çekiliyordu. Ben bu dizide oynuyordum. Bir gün Asmalı Konak dizisinin senaristi Mahinur Ergun ile karşılaştık. Bana ‘Asmalı Konak’ isimli bir dizi çekiyoruz. Oynamak ister misin’ diye sordu. Keje dizisinin bitmesine 2 hafta gibi bir süre vardı. Hiç düşünmeden bu teklifi kabul ettim. İyi ki de etmişim. Asmalı Konak dizisi yükselişe geçtiğim dizi oldu. Kısa sürede milyonların sevdiği oyuncular kervanına katıldım. Bu dizinin benim için çok ayrı bir yeri var.

YEŞİLÇAM OYUNCULARINA DİZİLERDE NEDEN YER VERİLMİYOR SİZCE?

Evet birçok oyuncu arkadaşımıza yer verilmiyor. Bu üzücü bir durum keşke oynatsalar. 200-300 sinema filminde oynayan birçok arkadaşımız köşesine çekilmiş vaziyette…. Şimdi eğitimli oyuncular var. Sesli çekimler başladı. Son 12 yıldır dizi ve sinema filmleri sesli çekiliyor. Durum böyle olunca eski oyunculara da teklif götürülmemeye başladı.

YENİ KUŞAK OYUNCULARI ÇOK BAŞARILI BULUYORUM

YENİ KUŞAK OYUNCULARI NASIL BULUYORSUNUZ?

Tek kelime ile harika… Sinema aşk işidir. Onlarda hem eğitimli, hem de işe aşık oyunculardır. Onlara tavsiyede bulunmakta haddim değil. Şunu unutmamak gerek sinema para kazanmak için yapılan bir iş değil. Tam bir aşk işidir. Yeni kuşak eğitimli ve işlerini aşk ile yaptıkları için daha başarılıdırlar.

MESLEKTE KAÇINCI YILINIZ?

Oyunculukta tam olarak 44’üncü yılım... Biraz önce de söylediğim gibi oyunculuk mesleği aşk işidir. Ben işime hep aşığım. Set bana mutluluk ve huzur veriyor.

AŞK VE MAVİ DİZİSİ NE KADAR SÜRDÜ?

Aşk ve Mavi dizisi 2,5 sezon sürdü. İzleyici o diziyi de çok sevdi. Ancak anlaşma süresi dolduğu için devam edilmedi.

UZUN SOLUKLU DİZİLER SİZİ YORMUYOR MU?

Yormaz olur mu!.. Hem de çok yoruyor. Düşünsenize bir dizi tam 140 dakika sürüyor. Durum böyle olunca gecenizi gündüzünüze karıştırıyorsunuz. Ben gerçekten çok yoruldum. Özellikle ‘Aşk ve Mavi’dizisinde inanılmaz yoruldum. Ve diziden sonra setlere bir yıl ara verdim. Araya pandemi de girince bu tam 3 yıla çıktı.

YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?

Evet, gelen projeler var. İnşallah önümüzdeki aylarda bu projeleri değerlendireceğim. Setleri de çok özledim. Tüm dünyayı kasıp kavuran, insanların ölümüne sebep olan COVİD-19 belasında da kurtuluruz inşallah. Bu bela insanları her anlamda perişan etti. Bizim sektörümüzü de etkiledi haliyle.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler Kenan bey..

Bu sohbetten bende çok keyif aldım, asıl ben size teşekkür ederim Habib bey