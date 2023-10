Son günlerde Kanser hastalığla mücadelesini sürdüren ve tedavi gören ünlü oyuncu Ayçın Tuyun'dan bomba proje...!!!

Başarılı oyuncu Aycın Tuyun başrolünü paylaştığı ve yerli yapımlar olmakla beraber James Bond Skyfall ve Bollywood projelerinde boy gösteren ve projenin yönetmenliğini yapan nişanlısı Habib Göktekin için şu sözleri dile getirdi. 2024 te vizyona girmesi düşünülen "Kısasa Kısas " filminin çekimlerinde kanser olduğumu nişanlım Habib'ten sakladım olumsuz bir şekilde etkilenmesini istemedim.

Çünkü kendisinin dünyanın en iyi aksiyon oyuncusu olma hedefi vardı.Bunun için çok mücadele vermiş ve dünya pazarında bizimde projemiz olmalı cümleleri kulağımda çınladı adeta bende çekimler bitene kadar söylememe kararı aldım çekimler bittiğinde otel odasında kanser olduğumu dile getirdiğimde adeta donup kaldı.

Yönetmen Nişanlısı Habib Göktekin ise şu sözleri dile getirdi ; Kanser olduğunu söylediğinde ne yapacağımı bilemedim tarifsiz bir andı o an kala kaldım ve bana ben artık yarım bir kadınım istersen hayatımdan gidebilirsin dediğinde bu çok üzülmüştüm oysa o benim kraliçemdi birlikte başaracağız bende ALLAH'tan yarım kadınsın tam olsan kimbilir aksiyonlarda daha neler yapacaktın deyip gülmeye başladık.

Sonrasında sevgilim Aycın'a sarıldım one ve şu cümleyi söyledim bu tatlı deli kendinin artık yarım bir kadın olduğunu söyleyen deli ve bir o kadarda sevgi dolu kadın ile dünyada çok ses getiricez dedim :)

Sanatçı Fatma Kadir ve İlhan Sayın Solo Sergileri ile ABD’de

Sanatçı Fatma Kadir “Water Bird Watching” ve İlhan Sayın “Flowers of Hope” isimli kişisel sergileri eş zamanlı olarak 1 Ekim 2023 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center’da açıldı.

Fatma Kadir “Water Bird Watching” koleksiyonunda, göçmen kuşlar ile doğanın birliğini tasvir etmeyi ve doğa bilincine estetik bir duygu yaratmayı amaçlamaktadır. Göç eden kuşlar ile küresel ısınma arasındaki ilişkiyi deşifre ederek, kuşların yaşadığımız dünyadaki önemine dikkat çekiyor.

Sanatçı İlhan Sayın “Flowers of Hope” koleksiyonunda, biyolojik çeşitliliğin gelecek nesiller için muazzam değere sahip küresel bir varlık olduğunun giderek daha fazla kabul edildiğine ve iklim değişikliği nedeniyle önemli ölçüde azalan türlerin sayısını korumamız gerektiğine dikkat çekiyor.

Sanatçı Kadir ve İlhan; ”1 Ekim 2023 tarihinde The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center’da kişisel sergilerimizin sanat izleyicisiyle buluşmasından dolayı çok mutluyuz. İklim ve çevre eleştirilerimizle hazırladığımız resimlerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uluslararası platformda uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalarımızın, dünyadaki önemli çevre ve iklim etkinliklerine kabul edilmesinden dolayı onur duyuyoruz.” sözleriyle sergisi hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Sanatçıların çalışmaları sanatçı Mehmet Kuran, Günsu Saraçoğlu ve Selva Özelli ile birlikte; Londra İklim Eylem Haftası, New York İklim Haftası, Florida İklim Haftası, Birleşmiş Milletler MENA Çevre Haftası, Uluslararası İklim Değişikliği Haftası gibi önemli çevre etkinliklerinde de yer almıştır. Aynı zamanda Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP28) dijital olarak da sergilenecektir.



Afife Jale Ödülleri Sahiplerini Buldu

Afife Tiyatro Ödülleri’nde toplam 16 dalda ödül verildi. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren ödül töreninin bu yılki sunuculuğunu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli üstlendi.Gecede tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevat Çapan, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne ise “Güzel Son” isimli oyunuyla Hakan Tabakan layık görüldü.

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü “1923 Müzikali” kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise oyuncu Merve Dizdar oldu.

Kerem Alışık’ın da rol aldığı “1923” müzikali Haldun Dormen Özel Ödülü aldı. Ödülü Haldun Dormen’in elinden alan Alışık, “Bu ödülün, Cumhuriyetimiz 100. yılına saygı duruşu olarak yaptığımız 1923 müzikaline verilmesi ayrı bir iltifat” dedi.

Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Hakan Tabakan (Güzel Son)

Haldun Dormen Özel Ödülü: 1923 Müzikali

Yapı Kredi Özel Ödülü: Merve Dizdar

Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Prof. Dr. Cevat Çapan

En başarılı oyun: 1984 (Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu)

Yönetmen: 1984 (Murat Daltaban)

Kadın oyuncu: Özlem Zeynep Dinsel (Kızlar ve Oğlanlar)

∆ Erkek oyuncu: Hakan Gerçek (III: Richard: Niçin Yaptım)

Yardımcı kadın oyuncu: Binnur Şerbetçioğlu (Fosforlu Cevriye)

Yardımcı erkek oyuncu: Tolga İskit (Çember’in Anası)

Sahne tasarımı: Cem Yılmazer–Burak Etöz (1984)

Giysi tasarımı: Eylül Gürcan (Tartuffe)

Sahne müziği: Oğuzhan Balcı (Fosforlu Cevriye)

Işık tasarımı: Cem Yılmazer (1984)

Hareket düzeni (koreografi): Maral Ceranoğlu (Fosforlu Cevriye)

Genç kuşak sanatçı: Yunus Eski (Talihsiz Çocuk Parkı Yaralanmaları)



34. Ankara Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak filmler belli oldu. Festivalde bu yıl 9 film yarışacak.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 2-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 34. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nın filmleri belirlendi. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol, sinema yazarı Murat Erşahin ve Başkent

Üniversitesi GSTMF Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nihan Gider Işıkman’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu 9 film festivalde yarışacak.

2023 yılında ulusal ve uluslararası festivallerden ödülle dönen ve Türkiye prömiyerini Ankara Film Festivali’nde yapacak filmlerden oluşan bir panorama sunacak Ulusal Uzun Film Yarışması’nda; Kıvanç Sezer’in 8X8, Melis Önel’in Aniden, Umut Evirgen’in Annesinin Kuzusu, Fikret

Reyhan’ın Cam Perde, Tunahan Kurt’un Karganın Uykusu, Ayşe Polat’ın Kör Noktada, Umut Subaşı’nın Sanki Her şey Biraz Felaket, Cemil Ağacıkoğlu’nun Son Hasat ve Nehir Tuna’nın Yurt filmleri yarışacak.

Festivalin “En İyi”lerine ödülleri 10 Kasım’da Festival Ödül Töreni’nde sunulacak.

Festival En iyi Ulusal Uzun filme 100 bin, Mahmut Tali ilk Film Ödülü’ne 40.bin TL para ödülü veriyor. Festivalde bu sene ayrıca en iyi film ödülü kazanan filmin yönetmenine bir sonraki filmi için; ilk defa yapımcı Cemal Okan tarafından ‘Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü’ verilecek.



Beyoğlu Sineması Tekrar Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1885 yılı yapımı Halep Pasajı içerisinde 1989’dan bu yana kentin sinema kültürüne hizmet veren ve kapanma aşamasına gelen Beyoğlu Sineması’nı yeniden ayağa kaldırdı. İBB Miras ekipleri tarafından tepeden tırnağa yenilenen Beyoğlu Sineması, kapılarına tekrar sinemaseverlere açtı. Yeni Beyoğlu Sineması’nın açılışı; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek ve Türk Sineması’nın “Sultan”ı Türkan Şoray’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Tiyatro sanatçısı Rıza Sönmez’in moderatörlüğünde sahneye ilk Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray çıktı ve Beyoğlu Sineması’nda emeği geçen herkese teşekkür etti. Şoray’ın ardından sahne, tiyatro ve sinema oyuncusu Güven Kıraç’ın oldu. Kıraç, Beyoğlu Sineması’yla ilgili anılarını anlattı. Sinema eleştirmeni, yazar, gazeteci, mimar Atilla Dorsay da sinema tarihinin kısa bir özetini, kendine has üslubuyla katılımcılarla paylaştı. Beyoğlu Sineması, “Sevmek Zamanı”yla birlikte hem Beyoğlu’na hem de izleyicisine kavuştu.

Beyoğlu Sineması, sinema salonları, kafesi ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan fuayesiyle yeniden kültürel buluşmaların, bağımsız yapımların, unutulmaz galaların, ilk film heyecanlarının ve festival coşkusunun Beyoğlu’ndaki adresi olacak. Sinema atölyeleri, yetişkin ve çocuk film gösterimleri gibi çeşitli etkinliklerle Beyoğlu Sineması sinemaseverleri ağırlayacak.



Sinemanın Ustaları ‘Güven Bana'da Filmde Buluştu

Selçuk Aydemir’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği ‘Güven Bana’ adlı komedi filmi, Türk sinemasının duayen isimlerini bir araya getirdi.

Erdal Özyağcılar, Köksal Engür, Zihni Göktay ve Yılmaz Gruda filmde genç oyuncularla birlikte rol aldı.

Kısa süre önce yaşamını yitiren Köksal Engür ile Yılmaz Gruda’nın son projesi olan ‘Güven Bana’, 13 Ekim’de vizyona girecek.

Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Özgür Emre Yıldırım ve Pelin Karahan’ın da rol aldığı ‘Güven Bana’, tefeciye olan borçlarını ödemeye çalışırken başlarını beladan kurtaramayan iki kardeşin komik maceralarını beyazperdeye taşıyacak.

Cihangir Ceyhan ve Okan Cabalar’ın da rol aldığı ‘Güven Bana’, merhum sanatçılar Köksal Engür ve Yılmaz Gruda’nın oynadığı son film.

‘Yatak Odası Sırları’ Tiyatro Severlerle Buluşacak

Güven Kıraç ve Melda Gür, Birol Güven’in ‘Yatak Odası Diyalogları’ kitabından uyarlanan ‘Yatak Odası Sırları’ oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Güven Kıraç’ın aynı zamanda Serdar Akkaya ile birlikte yapımcılığını da üstlendiği oyun, 12 Ekim’de Baba Sahne’de perde açacak.

Melda Narin Güler’in de rol aldığı, yönetmen koltuğunda ise Galip Erdal’ın oturduğu ‘Yatak Odası Sırları’, 21 Ekim’de KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde, daha sonra İstanbul’da farklı sahnelerde seyirciyle buluşmaya devam edecek.