Haber: Damla Oya Erman

Nasıl şiddetli bir şekilde öldüğü, kim olduğu ve neden bir dağ geçidinde bulunduğu, arkeoloji alanının dışına kadar büyük bir ilgi uyandırdı. Mumyası her yıl binlerce kişi tarafından İtalya'nın Bolzano kentinde bulunan South Tyrol Arkeoloji Müzesi'nde özel bir soğuk hücrede ziyaret ediliyor.

Ötzi'nin pelvisinden çıkarılan eski DNA'nın yeni bir çalışması, hala açığa çıkaracak bazı sırları olduğunu gösteriyor. Genetik yapısının analizi, 5,300 yıllık mumyanın koyu tenli ve koyu gözlü olduğunu ve muhtemelen kel olduğunu ortaya çıkardı. Bu, onu soluk tenli, saçlı ve sakallı bir adam olarak tasvir eden Ötzi rekonstrüksiyonuyla çelişiyor.

"Eskiden mumyalama süreci sırasında cildinin karardığı düşünülüyordu," dedi Bolzano merkezli özel bir araştırma merkezi olan Eurac Research'ün Mumya Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Albert Zink.

"Bu, buz adamın cildinin renginin, yaşamı sırasında cildinin rengine oldukça yakın olduğu anlamına geliyor," dedi Zink. Araştırmanın çarşamba günü bilimsel dergi Cell Genomics'te yayınlanan çalışmanın bir yazarı olan Zink'e göre, bu, onun yaşamının gerçek görünümüyle uyumlu olduğunu gösteriyor.

Koyu tenli olması Ötzi için şaşırtıcı değil, Zink'e göre o dönemdeki birçok Avrupalının günümüz Avrupalılarından daha koyu cilt pigmentasyonuna sahip olduğunu söyledi.

"Erken dönem Avrupalı çiftçilerin ciltleri hala oldukça koyu renkliydi, zamanla çiftçiler iklim ve diyet değişikliklerine uyum sağlamak için cildi daha açık hale getirdi. Çiftçiler, avcı-toplayıcılara kıyasla diyetlerinde çok daha az D vitamini tüketiyorlardı," açıkladı.

"Ötzi'nin hala oldukça çok et tükettiği görülüyor, bunu midesinin analizinden ibex ve geyik eti varlığı doğruluyor," dedi.

Zink'in ortak yazarı olan Leipzig, Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nün Arkeogenetik Bölümü Direktörü Johannes Krause, bulguların, buz adamının hayatta daha çok mumyanın kendisine benzediğini gösterdiğini söyledi.

"Avrupa'nın Taş Devri insanının rekonstrüksiyonunun kendi önyargımızla nasıl etkilendiği dikkat çekicidir," Krause bir açıklamada söyledi.

Eski DNA analizi, Ötzi'nin erkek tipi kellik olduğunu öne sürse de, ömrü boyunca saçlarını ne ölçüde kaybettiğini kesin olarak bilmek mümkün değil, Norveç'teki Secrets of the Ice projesinin kodirektörü olan arkeolog Lars Holger Pilø söyledi. Ötzi'yi incelemiş olsa da, en son araştırmada yer almadı.