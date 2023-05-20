ANKARA AA- ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a takdim etti.

Ersoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ÖSYM'nin, yarım asırlık tecrübesi ve donanımıyla en güvenli uygulamaları yapan kurum olduğuna işaret ederek, "Her yıl onlarca sınav uygulaması yapan ÖSYM, ortaya koyduğu yeterlilik ile bilgi güvenliği noktasında da çok daha güvenli hale geldi." ifadesini kullandı.

Kurum bilgilerinin, sınava girecek adayların kişiye özel bilgilerinin güvenliğine yönelik riskleri etkin şekilde yönetmek için sistematik ve önleyici bakış açısına sahip olduklarını belirten Ersoy, "Aldığımız belge, bu yeterliliğin TSE tarafından onayıdır. Bu belge, düz bir kağıt parçasından ibaret değil. Bu belgenin arka planında birçok birimin senkronize çalışması ve emeği var. Tüm gayretimiz ÖSYM'nin kabiliyetlerini daha da arttırmak üzerinedir." değerlendirmesini yaptı.

Bayram Ali Ersoy, Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun olarak kabiliyetlerini arttırmak zorunda olduklarına dikkati çekti.

"Türkiye'nin geleceğini inşa eden kurumlardan bir tanesiyiz"

TSE ile çalışmaktan ve bu belgeyi almaya hak kazanmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Ersoy, Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri olan ÖSYM'nin bir standardı olması gerektiğini aktardı. Ersoy, şunları kaydetti: "Daha öncesinde üç dairemizin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi vardı, şimdi tüm kurumumuza bu belgeyi yansıtmış olduk. ÖSYM denetlenebilir, ölçülebilir, şeffaf bir sistem kullanıyor. Bunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye'nin geleceğini inşa eden kurumlardan bir tanesiyiz. Bizi denetleyen kurumun bir devlet kurumu olması güvenliğimiz anlamında da çok önemliydi. Bundan dolayı hem sizlere hem çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"Sistematik ve önleyici yaklaşım"

TSE'nin en güçlü olduğu alanlardan birinin, bilgi güvenliği kapsamındaki hizmetleri olduğuna dikkati çeken TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de bilişim teknolojileri sektörünün her geçen gün büyüyüp geliştiğini ifade etti.

Şahin, teknolojinin gelişimiyle bilginin, kolay ulaşılabilir ve üretilebilir hale geldiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Teknolojilerin ve bunları yöneten yazılımların güvenli, güvenilir, erişilebilir, kullanılabilir, etkin, sürdürülebilir ve doğru olması önemli bir konudur. Bu kapsamda hazırlanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kurum ve kuruluşların gizli bilgilerinin güvenliğine yönelik riskleri etkin bir şekilde yönetmek için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sunmaktadır."

Türkiye'nin bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelerini desteklediklerini, bilgi toplumu olma hedefine yönelik çalışmalarına standardizasyon, test ve belgelendirme hizmetleriyle katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Şahin, "ÖSYM Başkanlığımız, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almak için TSE'yi tercih etti. Süreci uzmanlarımızla başarılı bir şekilde tamamladı. Belgemizin ÖSYM'ye hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.