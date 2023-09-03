Günümüzde Belediye, kurumsal yapısı nedeniyle ulusal ya da bölgesel kanunlar tarafından kendisini yönetme hakkı bulunan bir idari birimdir.

Belediye teşkilatı: Şehrin ya da ilçenin aydınlatma, temizlik, su ve elektrik gibi ortak hizmetlerini ve ihtiyaçlarını gören örgüt anlamına gelir.

Belediyenin başında ise belediye başkanı bulunur.

Belediye başkanı 4 senede bir yapılan seçimlerle belirlenir.

Belediye, ilde gerçekleştirilen pek çok faaliyetten sorumludur. Belediyenin ana görevlerinin arasında imar, ulaşım gibi kentsel altyapı, su ve kanalizasyon; çevre ve çevre sağlığı gibi hizmetler gelir.

Temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, itfaiye, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik düzeninin sağlanması gibi önemli görevleri de vardır.

Belediye, kanunlarla belirlenen her türlü görev ve hizmeti yapar ya da yaptırır.

Bunun için gerekli kararları alır, uygular ve denetlemesini yapar.

Belediye öncelikle su, imar, ulaşım ve kanalizasyon gibi çevre ve çevre sağlığı, kentsel altyapı; temizlik ve katı atık; itfaiye, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans; defin ve mezarlıklar yapar. Bunun yanında şehir içi trafik; ağaçlandırma, konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, park ve yeşil alanlar; gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma; evlendirme, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi hizmetleri yapar ya da yaptırır.

Büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, çocuklar ve kadınlar için koruma evleri açar.

İslam devletlerinde KADI tayin edilen her bölgede şehir hayatını düzenlemek üzere belediye teşkilatları kurulmuştur.

Osmanlılar da; İslam devletlerini örnek almışlar ve belediye teşkilatları kurmuşlardı.

Ancak bu teşkilatlar şu anda mevcut olan sistemden daha değişik bir görünümdeydi.

Şu anda seçimle işbaşına gelen belediye başkanları Osmanlılar döneminde atama ile görevlendiriliyordu.

Osmanlı’da belediye başkanlarının görevleri arasında adli görevler, dini görevler de bulunmaktaydı.

Ancak sosyal görevler daha ağırlıktaydı.

Belediye başkanı olarak atananların görevleri arasında fiyatları tespit etmek ve fiyatları kontrol etmek de vardı.

Esnaf vatandaşların kontrolü ve denetlenmesi de belediye başkanlarının görevleri arasındaydı.

O dönemde belediyeler, belediye hudutları içine girip çıkan gıda maddeleri için belli prensipler koyuyorlardı.

Sağlık hizmetlerinin kontrolünü yapma görevi de belediye başkanlarına aittir.

İşyeri açmak isteyenler belediyeden ruhsat almak zorundaydı.

Yaşı küçük çocukların çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek görevi de belediye başkanlarının görevleri arasındaydı.

Belediye Başkanları: Devletçe tespit edilen vergileri toplama görevi ile sarf etme yetkisine de sahiptiler.

Şehir içinde giyilmesi gereken kıyafetleri ayarlama görevini de belediye başkanları üstlenmişlerdi.

Posta iş ve işlemlerini de düzenlemekte idiler.

Önceleri ilk belediye başkanları sadece İstanbul’da görevlendirilmiş iken, sonraki dönemlerde tüm vilayetlerde de görevlendirilmişlerdir.

Sultan Abdülmecit Han, Osmanlılarda Batılı anlamda İlk belediye teşkilatını kuran padişahtır.

İlk belediye başkanı olarak atanan da Salih Paşa’dır.

Günümüzde Belediyelerimizin birçok görevi vardır.

Yukarda belirttiğim şekliyle bunlar maddeler halinde şu şekilde özetlenebilir:

1- Kentin altyapısı ile ilgilenmektedir. Bunun içerisine su dağıtımı, şebeke dağıtımı, kanalizasyon, şehir içi yollar, doğalgaz dağıtımı vs. gibi işler belediyeye aittir.

2- Çöp toplama, yolların temizlenmesi, itfaiye hizmetler, zabıta hizmetleri, cadde ve sokak temizliği ve halk sağlığını koruma gibi görevler.

3- Şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgeler belediyenin görevleri arasındadır.

4- Şehrin ekonomik işleri belediyenin kontrolü altındadır. Fiyat ve ücret tespit etme, haller açma, pazar yerleri kurma, sanayi bölgeleri kurma vs. gibi görevler belediyeye aittir.

5- Şehir içerisinde eğitim ile ilgili görevleri vardır. Okul öncesi eğitim verme, mesleki eğitim kursları düzenleme ve kütüphane açma vs. gibi görevleri vardır.

6- Sağlık hizmetleri, dini görevler, nikah işleri, yurt açma ve ucuz konut yapma gibi görevleri vardır.

7- Şehir içerisindeki ulaştırma alanındaki işler belediyeye aittir.

8- Eski tarihi eserleri koruma, kültür merkezi açma, spor alanları yaratma, tiyatro, müze ve sinema salonları açma gibi..

Günümüzde ve Osmanlılar döneminde belediye başkanlığı ve belediye teşkilatı ile ilgili bilgi kısaca bunlardan ibarettir.

Hoşça kalınız.