

30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı Hanedanı'nın üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur.

Tahtta kaldığı 31 yıl, Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biridir. Balkanlarda imparatorluğun dağılma sürecini başlatan Sırp ve Yunan isyanları; Rus, İngiliz ve Fransız donanmalarının Navarin'de Osmanlı donanmasını imha etmesi ve asi ilan ettiği Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ordularının Suriye ve Anadolu'yu geçerek Kütahya'ya kadar gelmeleri gibi olaylar ile karşı karşıya kalan Sultan II. Mahmud, bir diğer taraftan gerçekleştirdiği reformlarla imparatorluğun çehresini değiştirerek Osmanlı modernleşmesinin temellerini atmış, ölümünden dört ay sonra ilan edilen Tanzimat Fermanı'na giden yolun açanı olmuştur.

Hükümdarlığı dönemindeki icraatları nedeniyle bazıları kendisini devleti tekrar ihya etmek üzere her yüzyılda bir gelmesi beklenen müceddid ( YENİLİKÇİ ÖNDER LİDER )olarak kabul edip büyük sıfatıyla yâd etmiş; Sahte dinciler çeşitli tarikat ve cemaatlar ise yaptığı reformlardan dolayı Sulan II. Mahmud’u "Gavûr padişah" olarak nitelendirmişlerdir.II. Mahmud yargılamadan (alın kellesini anlayışı ile ) idam yetkisini kullanan son padişahtır.



Sultan II. Mahmud dönemi, Osmanlı tarihinde batılılaşma süreci içerisinde büyük öneme sahiptir. Sultan II. Mahmud, Osmanlı Devleti’ne yeniden bir düzen verilmesi amacıyla bütün işlerinde Batı teknik ve kültüründen faydalanma yolunu tuttu. Tarihlere Vaka-i Hayriye olarak geçen Yeniçeri Ocağının kanlı bir şekilde kaldırılması hadisesinden sonra kurduğu Avrupai tarzda eğitim gören Asakir-i Mansure-i Muhammediyye (Muhammed'in zafer kazanmış orduları) ordusu ile modern Türk ordusunun temellerini attı.

1828 yılında Kıyafet Nizamnamesi çıkararak sarık, kavuk ve biniş giyilmesini yasaklayıp ceket, pantolon ve fes giyilmesi kuralını getirdi ve kendisi de bizzat sakalını kısa keserek modern kıyafetler ile halkın içine çıktı. Bu eylemi ile II. Mahmut aynı zamanda ilk kılık kıyafet devrimini gerçekleştiren devrimci ve yenilikçi bir padişah olarak tarihe geçecekti.(Memurlara yerli malı kıyafet giyme zorunluluğu getirilmiştir.)

Portrelerini yaptırarak devlet dairelerine astırdı. Devlet ve saray teşkilatında geniş ölçüde değişiklik yaparak Tımar Sistemi, Enderun ve Divan-ı Hümayun’u lağvedip çeşitli bakanlıklar ve meclisler kurdu. 1831 yılında Osmanlı devletinde çağdaş ilk nüfus sayımını gerçekleştirdi, ilk posta teşkilatını kurdurdu ve Osmanlı tarihindeki ilk resmi Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayi onun döneminde yayımlandı.



Sultan II. Mahmud, yapmakta olduğu tüm reformların kalıcı olmasını, bu reformların önemini ve anlamını kavrayacak nesillerin yetiştirilmesi ile mümkün olduğunu görmekteydi. Bunun için de eğitime çok önem verdi. İlköğretimi zorunlu hale getirerek bugünkü ilkokula denk rüşdiye okullarını kurdu. Avrupai tarzda eğitim vermek amacıyla İstanbul'da, Türkiye'nin ilk modern tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve modern anlamda ilk harp okulu olan Mekteb-i Harbiyeyi kurdu.

Askeri okullarda Fransızca zorunlu ders haline getirilmiştir.

İlk askeri bando da bu dönemde kurulmuştur.Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marşın adı; "Mahmudiye Marşı"dır. On bir yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin marşı olarak çalınmıştır. Bu marşın yanı sıra II. Mahmut'un ölümünden sonra tahta çıkan oğlu Sultan Abdülmecit için bestelediği "Mecidiye Marşı" da (1839) 22 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin marşı olarak çalınmıştır.

Mehter eğitimi için Mehterhane ve Mahter tipi askeri müzik sistemi yeni ordu için yetersiz ve uygunsuz görülüp kaldırılmış; Mûsikâ-i Hümâyûn adlı yeni bir saray bandosu kurulmuştur.



1828′de tesis edilen kurumun başına İtalyan asıllı müzisyen Giuseppe Donizetti Paşa getirildi. Böylece devlet eliyle batılı madana ilk musiki girişimi yapılmış oluyordu. Bundan sonra Mızıka-yı Hümayun’un borusundan batı uslubunda Osmanlı marşları ( Euro Ottoman ) dinlenir oldu.

Sultan Mahmud’un hükûmet kurumlarında yaptığı düzen, Batılılaşma yolunda yapılan çalışmaların önemli bir merhalesidir. Sultan Mahmud, devletin içte ve dışta karşılaştığı son derece ciddî ve hayatî tehlikelerle karşı karşıya gelmesine rağmen giriştiği ıslahat etkinliklerinde yılmadan, usanmadan cesaretle büyük çabalar gösterdi.



1826’da Yeniçeri Ocağı’nı kapattıktan sonra kendini daha güçlü hisseden Sultan Mahmud ömrünün son yıllarında merkezî idare ve hükûmet teşkilatında büyük düzenlemelere giderek “modern” bir devlet teşkilatı ve bürokrasisi kurmaya çalıştı. Bu doğrultudaki çalışmalarıyla Avrupa tarzında bir hükûmet teşkilinin ilk örneklerini verdi.

Topkapı Sarayı’nda Yeniçerilerin maaşlarının verildiği 3 ayda bir gerçekleşen ulufe merasimleri de. Yeni çeriocağının kapatılması ile tarihe karıştı. Divan-ı Hümayun'un toplanması geleneği1834 yılında yılında yayınladığı genelge ile Divan-ı Hümayunu lağvetti. Onun yerine Meclis-i Vâlâ ve Meclis-i Vükela’yı kurdu ve birçok bakanlıklar teşkil edildi.



II. Mahmut ile merkezi dinlemeyen eyalet valileri "ayanlar" arasında 1908 yılında SENED-İ İTTİFAK ANLAŞMASI imzalamıştır. Bu anlaşma ile ilk kez Osmanlı Sultanı'nın haklarına sınırlama getirilmiş, ayanların varlığı ve hakları tanınmıştır.Bu durum Osmanlı Sultanının ayanlara söz geçiremeyecek kadar zayıfladığını gösterir. Ayanlar da kendi bölgelerinden devletin asker ve vergi toplamasına yardım edecektir.

Sadaret kethüdağlığı dahiliye nezaretine, reisülküttaplık hariciye nezaretine, defterdarlık maliye nezaretine çevrildi. Sadrazamlık unvanı başvekile çevrildi.

Sadrazam, padişahın mutlak vekili olmaktan çıktı. Bu sıfatla yetkiler nazırlara (bakanlara) geçti. Başvekilliğe ilk defa olarak Rauf Paşa getirildi. Modern manada bakanlıkların kurulmasındaki amaç Avrupa'daki gibi kabine sistemine geçişin alt yapısını hazırlamaktı. Şeyhülislamlık hükûmet yönetimi ve planlama kurullarının dışında bırakılmıştır.



Osmanlı Devletinde bağımsızlığını elde eden ilk Hıristiyan azınlık YUNANİSTAN’dır.

Sultan II. Mahmud, şeyhülislamlığı Müslüman olmayan halkların millet örgütlerinin din başkanlığı anlamına benzer bir şekilde bir çeşit İslam ümmetinin din görevlisi haline getirdi. Osmanlı döneminde Şeyhülislamlığın bir nevi Diyanet işleri makamına dönüştürülmesinin temelide bu şekilde atılmış oluyordu…



Sadrazamlık kaldırılınca eskiden sadrazamlık makamına bağlı olan kadılıklar ve şeriat mahkemeleri de şeyhülislamlık kurumuna bağlandı. Böylece modern anlamda şeyhülislamlık dinsel hukuk genel direktörlüğü diyebileceğimiz bir niteliğe girdi.

Meclis-i Vâlâ, adalet işlerinden yüksek düzeyde sorumlu bir meclisti. 24 Mart 1838’de Gülhane’de Sultan II. Mahmud tarafından kurulmuştur. Memurların muhakemesi, hükûmet ile halk arasındaki anlaşmazlık ve davaların görüşülmesi gibi son derece önemli ve hayati meseleler ile ilgilenen meclis, Danıştay ve Yargıtayın tüm yetkilerine sahip en önemli hukuki bir organ olarak kuruldu. Bununla birlikte Osmanlı döneminde hukuk sisteminde yapılan en köklü reformdur.



Meclis beş üyeden oluşmaktaydı. Başkan ve üyeleri, vezirler ve yüksek rütbe sahipleri arasından seçilirlerdi. Kararlar çoğunluğa göre verilirdi. (İlk meclis maşakanlığına Koca Hüsrev PAŞA getirildi.) Oyların eşitliği halinde son söz padişahın olurdu. II. Mahmud dönemi sonlarında, 1838’de bakanlıkların teşkil edilmesiyle modern anlamda bir hükûmet şekline doğru yönelme olmuştur.

Devletin gelirlerinin artması amacıyla Evkaf Vekâleti (Vakıflar Müdürlüğü) kurulmuştur.

Divan-ı Hümayun’un yerini bakanların teşkil ettiği Meclis-i Vükela veya diğer adı ile Meclis-i Has almaya başlamıştı. Bu meclise Sultan’ın Bakanlar Meclisi anlamında “Meclis-i Has-ı Vükela” da denir. Nazırların toplandığı padişahın hususi danışma kurulu olarak faaliyet gösteren meclistir.



Meclis-i Vükela, başvekilin başkanlığında toplanıp önemli devlet işlerini görüşür ve icra işlerinde nezaretler arasında koordinasyonu sağlardı. Nazırların her biri nezaretlerinin görev alanına giren işlerden sorumluydu. Meclis, gerekli gördüğü veya alt kademedeki diğer meclislerin hazırladığı tasarıları ve meseleleri tartışıp gerekli düzeltmeleri yapar, daha sonra sadrazam bunları bir tezkereyle padişahın onayına sunardı. (II. Mahmud özel mülkiyete aykırı olduğu gerekçesiyle Müsadere'yi kaldırmıştır.)

Osmanlı döneminin ilk Posta teşkilatı II. Mahmut tarafından oluşturulmuştur.

Sultan Mahmud Verem Hastalığına yakalanmıştı, Sultan Mahmud’un hastalığının ağırlaştığı günlerde, Meclis-i Vala Reisi Koca Hüsrev Paşa, güvendiği saray adamları aracılığıyla padişahın durumunun dışarıdan duyulmaması için önlemleri artırdı.

Her zaman olduğu gibi sultanın ölümü sonrasında taht kavgaları başlayacaktı Bu gizli hesapları komadaki padişah sezmişti ki ölümün beklendiği o günlerde Sultan II. Mahmud oğlu Şehzade Abdülmecit’e ve annesi Bezmialem Sultan’a küskündü.

Ölüm döşeğindeyken Şehzade Abdülmecit babasını son kez görmek isteğiyle gizlice odasına girmiş ayaklarına yüzünü sürüp ağlarken, durumu fark eden Sultan Mahmud son takatini sarf edip oğlunun yüzünü tekmelemişti.

Sultan Mahmud 2 Temmuz 1839 Pazartesi günü sabaha karşı hayatını kaybetti. Sultan II. Mahmud’un cenazesini oğlu Şehzade Abdülmecit gördükten sonra Hırka-i Saadet Dairesinin şadırvanı önünde yıkanıp kefenlenmişti. Sultan Abdülmecit’in Topkapı Sarayı’ndaki cülus merasiminden sonra Sultan II. Mahmud’un cenaze namazı kılınıp, cenaze alayı düzenlenerek kız kardeşi Esma Sultan’ın isteğiyle naaşı Esma Sultan’ın Cağaloğlu’ndaki köşküne defnedildi. Projesi Hassa Mimarı Garabet Amira Balyan'a ait olan ve Abdülhalim Efendi'nin nezaretinde yapılan Sultan II. Mahmud’un Cağaloğlu’ndaki türbesi bir yılda tamamlandı.

Sultan II. Mahmud döneminde, mimari alanda da yeni bir gelişmenin ve modernleşmenin başladığı görülür. İmparatorluğun değişik bölgelerinde birbirinden güzel yapılar inşa edilmiştir.

Sultan II. Mahmud'un yaptırdığı eserlerden bazıları şunlardır; Rodos Süleymaniye Camii, İzmir Bıyıklıoğlu Mahmud Camii, hayatını kurtaran Cevri Kalfa'nın adını verdiği sıbyan mektebi, Tophane Nusretiye Camii, Arnavutköy Tevfikiye Camii, Asariye Camii, Hidayet Camii İstanbul Kocamustafapaşa Küçük Efendi Camii ve külliyesi, İstanbul Şamlar köyü tarihi camii ve bendi, Taşkışla, Gülhane Parkı girişindeki Alay Köşkü.

Sultan II. Mahmud ayrıca, İstanbul'daki bütün büyük camilerin tamirini de yaptırdı. Unkapanı köprüsü yine onun zamanında yapıldı. Mekke'de bir medrese yaptırdı ve Mescid-i Aksa'yı tamir ettirdi.

Aynı zamanda hattat, bestekâr ve şair olan Sultan II. Mahmud yazdığı şiirlerde Adlî mahlasını kullandı.