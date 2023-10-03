Eski Türk geleneklerinde kadın her konuda erkek ile eşit haklara sahipti. Birçok devlette, zaman zaman kadınların yönetimde çok etkin olması aslında pek de şaşırılacak bir durum değildi. Bu durum İslamiyet ile beraber de devam etmiştir. Çünkü kadının erkek ile farklı olmadığı her daim dinimiz tarafından vurgulanmıştır. Çalışma hayatı içinde yer almalarının önünde engel yoktur.

Osmanlı Devleti’nde kadına verilen değer nasıldır: Kadınlara ne kadar çok değer verildiğinin bir diğer kanıtı ise Osmanlı devlet yönetiminde kendisini göstermektedir. Tarihi kaynaklara baktığımız zaman Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı eşi olan Hürrem Sultan'ın birçok devlet işine müdahil olduğunu görmekteyiz. Ondan sonra gelen Safiye Sultan da aynı tavır içinde olmuştur. Bu noktada belki de en iyi örnek Kösem Sultandır. I. Ahmet'in eşli olan Kösem, eşinin vefatından sonra tahtta küçük bir çocuğu olmasından dolayı devleti bizzat mühür ile yönetmesini bilmiştir. Bu da Osmanlı'nın kadına verdiği değerin kanıtıdır.

Osmanlı saray teşrifât ve törenleri, tarih ilminin olduğu kadar sanat ve kültür tarihinin de önemli parçalarından biri olup, biçimleri ve nitelikleri açısından kendi çağlarına ışık tutan önemli olaylardır. Bu tür resmî devlet törenleri devletlerin kültürel kimliklerini yansıtan iktidar anlayışlarının en belirgin özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Türk devletleri zincirinin en güçlüsü olan Osmanlı İmparatorluğu’nun saray teşkilâtı ve teşrifâtı, dünya devletleri içeresinde en mükemmel olanıdır.

Dünya medeniyet tarihi, Osmanlılar kadar teşrifât ve teşkilâta ehemmiyet vermiş, bunu yüzyıllarca muhafaza ve devam ettirebilmiş hiçbir millete şahit olmamıştır. Teşrifât usûl ve ve kanunları ilk defa Fatih Sultan Mehmet tarafından konmuştur.

Bu sisteme göre devlet-millet teşrifât sıralaması şöyle oluyordu:

1.Padişah

2.Valide sultan

3.Saltanat Veliahtı olan şehzade

4.Şehzadeler

5.Sultanlar (Padişah kızları)

6.Kadınefendi; (Padişahın dört hatununun genel adıdır). Protokolde çocuklarına göre değil, padişah ile evlenme tarihlerine göre sıralanmışlardır.

7.Başkadın

8.İkinci kadın

9.Üçüncü kadın

10.Dördüncü kadın

11.Sultanzâde erkek çocukları (Osmanlı Padişahları’nın kızlarından olma erkek torunlarıdır. Asla tahtta hak iddia edemezler)

12.Hanım sultan (Osmanlı Padişahları’nın kızlarından olma kız torunlarıdır)

13.İkbal, nâm-ı diğer Gözde; (Padişahın karı koca hayatı yaşadığı ancak genellikle padişahtan çocuk yapması yasak olan kadınlardır.)

14.Şehzade Zevceleri

15.Peyk (Padişah kadınları ve gözdelerinden sonra gelen hâtunlardır. Yani 8. kadından sonrası)

16.Şeyhülislam (Eğer padişah hocası ise)

17.Sadrazam

18.Kazaskerler

19.Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı özerk bölgelerin yöneticileri (Kırım Hanlığı gibi)

20.Vezirler

21.Nişancı ve Defterdar

22.Beylerbeyleri

23.Ferikler (Korgeneral)

24.Askerî- mülkî ve ilmî olarak devlet erkanının son kademeleri (Albaylar, yarbaylar, kapıcıbaşı, kolağası, müderris, başçavuş vs.)

25.Kasapbaşı, Bakkalbaşı gibi esnaf zümresinden yöneticiler de bazı törenlerde protokolde yer almışlardır.

Kısacası: Dünya toplumlarının yüzlercesinde, bugün bile kadın hakları bir çok alanda geri kalmıştır. Osmanlı- Türk toplumunda yani gerek İslam öncesi gerekse İslam’ın kabulü sonrası kadın devlet protokolün de hep kesinlikle birinci veya ikinci sırada yer almıştır. Osmanlı bu konu daki anlayışı veya kadının önde olmasına özen göstermiştir.