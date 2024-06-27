Bakan Bak, maçın ardından Volkspark Stadı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Milli futbolcuları galibiyetten dolayı tebrik eden Bakan Bak, "Zor ve stresli oldu ama Çekya karşısında güzel bir galibiyet elde ettik. Zaman zaman hepimizi heyecanlandıran dakikalar yaşadık ancak kazanmayı bildik. Yolumuza devam ediyoruz. Milletimizi sevindirdik, milletimize hayırlı olsun. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Genç bir takımız. İlk maçı kazanarak grup lideri olduk. Sonrasında da güzel işler başardılar, yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlıları destekleyen Türk vatandaşlarına da teşekkür eden Bakan Bak, "Müthiş taraftarımızı, Almanya, Avrupa ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz. Hamburg ve Dortmund'da her zaman takıma müthiş heyecan getirdiler. Güzel bir ortam oldu. 'Bizler çılgın Türkleriz.' hep bunu söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi destekliyor. Soyunma odasında çocukları aradı ve tebrik etti. Sporun ve futbolun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız olduğu için mutluyuz. Milletimize yeni zaferler kazandıracak bu genç takıma alkışlar." diye konuştu.