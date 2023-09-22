Haber: Damla Oya Erman

Erken saatlerde Pazar günü (24 Eylül), NASA'nın OSIRIS-REx sondası, yaklaşık olarak 8.8 ons (250 gram) malzemeyi 1,650 feet (500 metre) genişliğindeki Bennu adlı bir asteroidden topladıktan sonra bir kapsülü serbest bırakacak. Her şey plana uygun giderse, kapsül aynı gün EDT saat 10:54'te (GMT 14:54) Kuzey Utah çölüne iniş yapacak.

Ancak örneğin yolculuğu burada sona ermeyecek

Utah'ta bir kurtarma ekibi, kapsülü açacak, Bennu malzemesini içeren kapıyı çıkaracak ve örneği taşıma için hazırlayacak. NASA'nın OSIRIS-REx örnekleme basın kitabına göre, bu işlem yaklaşık bir gün sürecek.

Pazartesi (25 Eylül) veya civarında, örnek bir uçağa yüklenip NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne götürülecek. Asteroid toprağı ve çakılları daha sonra ajansın Astromaterials Research and Exploration Science (ARES) bölümü tarafından yönetilen yeni bir saklama tesisi için yola çıkacak.

NASA yetkilileri basın kitabında, ARES'in "ay taşları, güneş rüzgarı parçacıkları, meteorlar, kozmik tozlar ve kuyruklu yıldız örnekleri dahil olmak üzere dünyadışı malzemelerin en kapsamlı koleksiyonuna ev sahipliği yaptığını" yazdı.

OSIRIS-REx bilim ekibi daha sonra örneği inceleyecek ve $1 milyarlık misyonun başlıca araştırma hedeflerini karşılamak için gereken analizleri yapacak. Bu hedefler, güneş sistemi'nin erken günlerine daha fazla ışık tutmayı ve Bennu gibi karbon açısından zengin asteroidlerin uzun zaman önce Dünya'ya yaşamın yapı taşlarını taşıma rolünü haritalandırmayı içeriyor.

Ekip, dünya genelinde 35 kuruluşta görev yapan 200'den fazla kişiden oluşuyor. NASA yetkilileri, bu araştırmacıların Bennu malzemesinin yaklaşık yüzde 25'ine erişim sağlayacaklarını belirtti.

Kanada Uzay Ajansı, OSIRIS-REx'in lazer altimetre cihazına katkı sağladığı için örneklerin %4'ünü alacak. Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), OSIRIS-REx ve JAXA'nın Hayabusa2 asteroid örnek dönüş misyonu arasında işbirliği yapan bir ortaklık kapsamında yüzde 0.5'ini alacak.

Hayabusa2, Aralık 2020'de Ryugu asteroidinin yaklaşık 0.2 ons (5 gram) örneğini Dünya'ya getirdi. NASA, bu örnekleri yüzde 10'unu aldı. (Daha düşük bir yüzdeye sahip olsalar da, JAXA'nın Bennu örneği, OSIRIS-REx'in topladığı malzeme miktarı göz önüne alındığında, Ryugu tahsisatından daha büyük olacak gibi görünüyor.)

NASA, geriye kalan yüzde 70'ini JSC'de saklayacak ve bunu "güneş sistemi hakkında temel soruları yanıtlamak için henüz doğmamış bilim insanlarının, henüz icat edilmemiş teknolojileri kullanarak inceleyebilmesi için" muhafaza edecek.

Ajans, bu yaklaşımı 1969'dan 1972'ye kadar Apollo astronotları tarafından getirilen ay malzemeleri ile de benzer şekilde uyguladı. Bilim insanları bugün hala Apollo malzemesini inceleyerek ay ve tarihine dair yeni görüşler kazanıyorlar.

NASA, OSIRIS-REx malzemesini müzelere sunarak, sıradan insanların dünya dışı şeylere yakından bakmasına olanak tanıdığı gibi, muhtemelen aynı şeyi yapacak, bu konuda önümüzdeki birkaç yıl içinde bazı duyurular bekleniyor.