Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 35. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin bu hafta alacağı skora bağlı olarak Galatasaray, 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçta şampiyonluğunu ilan edebilir.

Galatasaray'da bu sezon birçok futbolcu, iyi performansıyla üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa giden yolda katkı verdi. Bu oyuncular arasında Nijeryalı yıldız Osimhen, ön plana çıkan isim oldu.

İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 26 yaşındaki santrfor, 27 Süper Lig müsabakasında 24 gol atarak takımını sırtladı.

Kariyer sezonu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

En golcü sezonunu 2022-23'te Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Ligin 34. haftasındaki Net Global Sivasspor müsabakasını 2 golle tamamlayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 37. resmi maçta 33 gole ulaştı. 26 yaşındaki santrfor, böylelikle 2022-23 sezonunu geçerek kariyer rekorunu kırdı.

Gol krallığına yürüyor

Victor Osimhen, Süper Lig'de gol krallığı yarışında önde bulunuyor.

Ligde 24 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, en golcü futbolcu konumunda. Osimhen'i 21 golle RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, 19 golle Trabzonspor'un Demokratik Kongolu yıldızı Simon Banza takip etti.

Osimhen, 2022-23 sezonunda Napoli formasıyla İtalya Ligi'nde de gol kralı oldu.

Jardel'in rekorunu kırmanın peşinde

Victor Osimhen, kalan 5 resmi maçta 2 gol daha atarsa sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.

Nijeryalı yıldız, bu sezon Galatasaray'da çıktığı 37 resmi karşılaşmada 33 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, 1 gol daha atması durumunda kulüp tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu Mario Jardel'i yakalayacak.

Brezilyalı golcü Jardel, 2000-01 sezonunda Galatasaray'da 43 resmi maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.

Sakatlanan Icardi'yi aratmadı

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda skor yükünü sırtladı.

Sarı-kırmızılı ekipte son 2 sezondaki başarılarda başrolü oynayan Icardi'nin 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan müsabakada ön çapraz bağı koptu.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Michy Batshuayi ile yerine gelen Alvaro Morata'dan da istediği performansı alamayan Galatasaray'da sahneye çıkan Osimhen, Icardi'nin yokluğunda takımını taşıdı.

Mücadelesi ve karakteriyle alkış alıyor

Victor Osimhen, attığı gollerin yanı sıra saha içi ve dışındaki görüntüsüyle de beğeni topluyor.

Gollerinin haricinde takımına mücadele, baskı, motivasyon ve moral katkısı veren Osimhen, taraftarının takdirini aldı. Osimhen, sosyal medyadaki paylaşımları ve saha dışında sporseverlerle girdiği diyaloglarla da taraftarın gönlüne girmeyi başardı.

Barış Alper ve Yunus'un performansı arttı

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yanında Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün golleriyle sahne aldı.

Milli futbolculardan Barış Alper, bu sezon 30 Süper Lig maçında 11 kez fileleri havalandırarak Osimhen'e skor konusunda yardımcı oldu. Sarı-kırmızılı formayla uzun zamandır beklenen çıkışı bu sezon yapan Yunus da 28 lig karşılaşmasında 7 gol attı.

Son haftaların golcüsü Torreira

Galatasaray'da son haftaların skorer ismi Lucas Torreira, attığı gollerle takımını rahatlatıyor.

Torreira, bu sezon Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

Ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünde birer kez fileleri havalandıran Torreira, şampiyonluk yarışında alınan galibiyetlere golleriyle de katkı verdi.