İSTANBUL - Maltepe Belediye Meclisi, tatile girmeden önceki son oturumunu gerçekleştirdi. Meclis Başkanvekili Yusuf Koçhan başkanlığında toplanan Meclis, Temmuz ayının ikinci oturumunda gündemde olan 4 maddeyi ele aldı. Bu kapsamda Maltepe Belediyesi Strateji Müdürlüğü’nün girişimleriyle İstanbul’da ilk kez “yaya öncelikli yol” olarak belirlenen ve Dünya Kız Çocukları Günü’nde düzenlenen etkinlikle oyun sokağı olarak tasarlanan Yalı Mahallesi’ndeki Onur Sokağı’nın kalıcı oyun sokağına dönüştürülmesi yönünde karar alındı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (Ukome) kararıyla proje de uygun görülerek trafiğin diğer sokaklardan verilmesine onay verildi.



Gündemde olan 2 madde oy birliği, 2 maddeyse oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis tatile girerek, 4 Eylül 2023 tarihinde tekrar toplanmak üzere kapatıldı.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ