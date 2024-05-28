İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarla ilgili daha önce "Gazze: İnsanlığın Büyük Felaketi" özel raporunu hazırlayan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), saldırıların "insanlık suçu" ve "soykırım" açısından bilimsel değerlendirmelerini ve araştırmalarını içeren "Ombudsman Akademik Gazze Özel Sayısı"nı yayımladı.

6 aylık bir sürede 130'u aşkın akademisyenin katkısıyla hazırlanan dergi, 20 akademik makaleden oluşuyor. Makaleler, Gazze'de yaşanan zulmü, siyasi, hukuki, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla derinlemesine inceliyor.

632 sayfadan oluşan Türkçe derginin yanı sıra genişletilmiş özetten hazırlanan 74 sayfalık İngilizce kitapçık da bunuyor.

* "Dünya tarihinin en vahşi, zalimane ve insanlık dışı soykırımı yapılıyor"

Kamu Denetçiliği Kurumunda düzenlenen derginin tanıtım toplantısında konuşan Kamu Başdenetçisi Malkoç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 7 aydan beri evde çocuğumuzun başını okşarken veya sofraya oturduğumuzda boğazımız düğümleniyor. Dünya tarihinin en vahşi, en zalimane ve en insanlık dışı soykırımı yapılıyor. Dünya tarihinde görülmemiş olan insanlık suçları burada işleniyor. En son dün Birleşmiş Milletlerin korunaklı diye tayin ettiği bölgede masum, gariban insanların üzerine ateş yağdırıldı ve çoğu yanarak öldü. Dünya tarihinde böyle bir şey görülmemiş."

Saldırıların ilk başladığı andan bu yana Amerika'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı bombanın en az 5 katının masum insanların üzerine atıldığını belirten Malkoç, dünyanın en gelişmiş teknolojilerine ve silahlarına sahip de olunsa, Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin desteği de olsa kendi vatanını, hukukunu savunan insanları yenmenin mümkün olmadığını vurguladı.

İsrail'in, Filistinlileri yok etse dahi, buna Filistin'in ağaçları, toprağı ve bitkisinin itiraz edeceğini ifade eden Malkoç, "Sonunda hukuk, hakkaniyet galip gelecek. İsrail'in acı mağlubiyetini dünya görecektir. Belki egemen güçler, dünyayı yöneten devletler İsrail'in arkasında ama dünyada özellikle gençlerin ve kadınların, Washington'dan Tokyo'ya, Asya'dan Avrupa ve Afrika'nın içlerine kadar vicdan sahibi, insan haklarına hürmet eden insanların da dünyada var olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Malkoç, bazı ülkelerin, insanlığın Hz. Adem'den beri ürettiği bütün değerleri Gazze'de tükettiğine dikkati çekerek, Gazze'nin, insanlığın bittiği nokta olduğunu söyledi.

* "Dünyanın merhamete, sevgiye, şefkate dayalı iradeye ve medeniyete ihtiyacı var"

Batı medeniyetinin, artık ürettiği değerleri tükettiği gibi dünyada söyleyecek sözünün de kalmadığını dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"Dünyanın yeni bir soluğa, yeni bir çıkışa ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'de 'dünya 5'ten büyüktür' derken bunu ifade ediyor. Dünyanın merhamete, sevgiye, şefkate dayalı, insan haysiyet ve onurunu esas alan bir iradeye ve medeniyete ihtiyacı var. Onun öncülüğünü de Türkiye yapmaktadır. Bu dergiyle de buna sizler katkıda bulunmaktasınız. Tarih, insanlık, insanın vicdanı bunun hepsini teker teker kaydediyor. Okyanuslarda engin kasırgaları önleyen, milyonlarca kelebeğin kanat çırpmasıdır. Bizim çabamız da dünyadaki ve Türkiye'deki kanat çırpmanın bir örneğidir."

Malkoç, derginin İngilizcesini de dünyadaki bütün ombudsmanlara, insan hakları savunucularına, Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa Birliğinin ilgili bütün kurumlarına göndereceklerini bildirdi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, "İlerleyen günlerde Gazze'de ateşkes olduğunda, Filistinliler hukukuna, haklarına yeniden kavuştuğunda inşallah başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen Fiistin devleti kurulduğunda da bu çabaların kıymeti o zaman daha iyi anlaşılacaktır." ifadesini kullandı.