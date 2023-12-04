Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümü Dünya 2 filminin galası dün akşam yapıldı. Filmin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak ile pek çok ünlü isim bir araya geldi.

Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ölümü Dünya 2 filminin galası dün akşam gerçekleşti.

Filmin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak’ın katıldığı galaya pek çok ünlü isim de davetliydi.

Filmde kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır.

Ölümlü Dünya 2’nin başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.

Sinemada gösterildiği dönem Türk filmleri arasında büyük beğeni toplayan, gösterildiği dijital platformlarda da izleme oranlarıyla adından söz ettiren ve bir fenomen haline gelen Ölümlü Dünya’nın devam filmi 1 Aralık'ta vizyona girecek.

"Nefes-Yer Eksi İki" 15 Aralık'ta Vizyona girecek

TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filmi 15 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat ve Eren Hacısalihoğlu'nun başrolleri paylaştığı filmin senaryosunu Hakan Evrensel kaleme aldı, yönetmenliğini ise Ozan Uzunoğlu üstlendi.

Başarılı oyuncu Yıldırım filmde, her ne pahasına olsun görevini bir an olsun bırakmayan ve Mehmetçiklere bir baba gibi kol kanat geren "Tayfun Yüzbaşı" karakterini canlandırdı.

Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği filmin konusu kısaca şöyle:

"Hamile eşinden gelen haberler nedeniyle endişe ve korku içinde olmasına rağmen görevini bir an olsun aksatmayan, milleti için savaşmaktan onur duyan Tayfun Yüzbaşı, vicdanı ve adaleti ile de bölgede görev yapmış birçok gerçek kahramandan izler taşıyor. İki bin metre yükseklikteki karakolun komutanı Tayfun Yüzbaşı, pratik zekası, tatlı-sert emir komuta yöntemi ve adil tavırları sayesinde hem astları hem de üstleri tarafından sevilip sayılır."

Hazar Ergüçlü "İnci Taneleri " Dizisinde

Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ’a hayat vereceği projede ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ‘Dilber’ isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak. Çekimlerine başlanan dizi setinde Ergüçlü, ‘Dilber’ olarak ilk kez objektiflere poz verdi.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘Murat Göğebakan'ın Hayat Hikayesi 'Kalbim Yaralı’ 8 Aralık’ta sinemalarda

Yapımı CNS Production ve HM Production’ın üstlendiği Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü sinema perdesine taşıyacak ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filmi 8 Aralık’ta vizyona girecek. Fragmanıyla seyircileri derinden etkileyen film için özel bir soundtrack albüm de hazırlandı.

Şarkılarıyla milyonları kendine hayran bırakan Murat Göğebakan’ın unutulmaz eserleri ünlü oyuncu Burak Sevinç tarafından yeniden yorumlandı.

Göğebakan’ın mücadelelerle geçen hayatını sinema seyircileriyle paylaşmaya hazırlanan Burak Sevinç, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de çok konuşulacak. Stüdyoda gösterdiği performansıyla büyük beğeni toplayan Burak Sevinç, Murat Göğebakan’ın imza şarkılarını özenle seslendirdi.

Murat Göğebakan Kalbim Yaralı filminin soundtrack albümünde; ‘Ben Sana Aşık Oldum’, ‘Gafil Gezme Şaşkın’, ‘Kör Bıçak’, ‘Vurgunum’ ve ‘Kalbim Yaralı’ şarkıları yer alıyor.

DMC etiketi ile yayınlanan albüm Spotify, Apple Music, YouTube, YouTube Music, deezer, TikTok, anghami, Amazon Music ve Fizy platformlarından dinlenebiliyor.

Murat Göğebakan’ın mücadelesinden yola çıkılarak hazırlanan filmin yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstlenirken, senaryosu Ali Ayyıldız, Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak imzası taşıyor.

Murat Göğebakan’ı canlandıran Burak Sevinç’e, Tuvana Türkay ve Hande Soral eşlik ettiği filmin oyuncu kadrosunda Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş, Güney Kılınç yer alıyor.

Kral FM’in medya sponsoru olduğu film milyonların kalbindeki yeri hiç eksilmeyen, adı halen ve daima ‘sevda’ ile anılan Göğebakan’ın hayata tutunma hikayesini, başarı müzik yolculuğunu ve aşk ile olan sınavlarını anlatıyor.

Zeynep Erol'dan Kadim Mısır Sergisi

Özgün ve sanatsal takı tasarımcısı Zeynep Erol, büyülü Mısır gezisinden ilham alarak hazırladığı yeni koleksiyonunu Kadim Mısır sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Mısır'ın mistik geçmişi ile kendi iç dünyasını keşfetme yolculuğuna çıkan tasarımcı, bu özel koleksiyonla Kadim Mısır'ın büyüleyici sembollerini takılarına yansıtıyor.

Yaklaşık 50’yi aşkın takıdan oluşan koleksiyon, Mısır'ın kadim sembollerini, zengin kültürünü ve gizemli tarihini yansıtıyor. Erol, lapis, turkuvaz, kum rengi, akik ve mercan taşlarının yanı sıra elmas ve pırlantanın da hakim olduğu koleksiyonuyla, insanlık tarihini piramitler, duvar resimleri, hiyeroglifler üzerinden anlatan Mısır'ın hikayesini tasarımları üzerinden anlatıyor. Tasarımlarının her biri sanat eseri niteliği taşıyan Zeynep Erol, koleksiyonun en dikkat çekici özelliğinin ise sembollerin kendi iç dünyamızla paralellik göstermesi olarak belirtiyor.

Kadim Mısır'ın büyüleyici sembolleri ilham oldu

Zeynep Erol’un Mısır üzerine koleksiyon tasarlamasının ilhamı birçok koleksiyonunda olduğu gibi bir seyahat öyküsüne dayanıyor. Erol bu seyahati ve sonrasındaki koleksiyonun hikayesini şu sözlerle anlatıyor: “Nil gezisi seyahatim tüm içsel yolculuklarım gibi beni derinden etkiledi. Bu seyahatle geçen sene Mısır'ın benim için aslında ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Yaklaşık 20 yıl önce seyrettiğim Mısır Prensi filmini neden zaman zaman rüyalarımda gördüğümü yeni anladım. Mısır, insanlığın kökenlerini ve kadim bilgeliğini temsil eden bir yer ve tüm sembolleri kendi DNA'mızla örtüşüyor. Duvar resimlerinden gördüklerim bana hiçbir şeyin tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı. Örneğin antik Mısır tasvirlerinde yer alan Horus’un gözü, üçüncü gözümüz ile aynı form, sonsuz yaşamın simgesi olan Ankh anahtarı, kollarını açmış insan formu ile birebir örtüşüyor. Fark etmeksizin uzun zamandan beri belleğime kazınmış olan, bana ilham veren bu hikâyeyi şimdi takılarıma yansıtıyorum”

Oyuncu Ümit Demir Oyunculuk Okulundan Mezun Oldu

Bir çok ünlülerin spor hocası ve diyetisyeni yapan oyuncu Ümit Demir geçen yıl başladığı Başkent İletişim Akademisi Oyunculuk Okulu kamera önü oyunculuk eğitimi tamamladı.

Geçtğimiz günlerde diploma törenine katılarak oyunculuk bölümünden mezun olarak diplomasını hocası Murat Sarı 'ın elinden aldı.

Oyuncu Ümit Demir bu güzel anı hocası Murat Sarı ile fotoğraf çektirerek ömümsüzleştirdi.Demir artık profosyonel oyuncu oldum darısı yeni projelere diyerek sevincini sosyal medyadan paylaştı.

‘’Cenazemize Hoş Geldiniz’’ 22 Aralık’ta sinemalarda…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan ‘’Cenazemize Hoş geldiniz’’ filmi, Medyapım ve Ay Yapım ortaklığı ile 22 Aralık’ ta vizyona giriyor.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’ un oturduğu, senaryosunu Gonca Vuslateri ve Doğacan Güneş Perkün’ün kaleme aldığı «Cenazemize Hoş geldiniz» filminin geçtiğimiz gün yayınlanan tanıtımı büyük ses getirdi.

Filmin renkli kadrosunda Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can, Gözde Seda Altuner, Timur Acar, Şükran Ovalı, Şebnem Sönmez, Deniz Uğur, Hakan Meriçliler, Hayal Ada Topakkaya, ve Güven Hokna yer alıyor.

Serhat Kılıç ve Müge Boz’ un konuk oyuncu olarak yer aldığı filmin konusu ise şöyle: 4 yıldır sevgili olan İrem (Sevda Erginci) ve Ozan (İsmail Ege Şaşmaz), nişanlanacakları günün sabahında, beraber yaşadıkları evlerinde uyanırlar. İrem bu nişandan dolayı gergindir çünkü ailesinin her üyesi birbirinden deli dolu ve sorun çıkarmaya müsaittir.

Ozan’ın anne ve babası (Deniz Uğur ve Hakan Meriçliler) ise çok iyi eğitim almış aristokrat bir ailedir. Üstelik iki aile ilk kez nişanda tanışacaklardır. İrem’in aynı gün Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkacak annesi (Şebnem Sönmez) , dolandırıcı teyzesi (Şükran Ovalı), Hollanda’dan gelen çılgın halası (Gonca Vuslateri), şarkıcılık hasreti çeken teyzesi (Gözde Seda Altuner) ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası (Güven Hokna) kafasını karıştırırken asıl büyük olay başka yerden patlak verir ve büyük babaannesi Atike nişan günü vefat eder.

Bir de Atike’nin cenazesi Belediyenin hizmeti olan soğuk sistem buzdolabına konularak aile evinin bahçesine getirilince olaylar karmaşık bir hal alır. Aile üyelerinin sırları ve renkli karakterleri bir bir ortaya çıkmaya başlayacaktır.

Ayça Varlıer Dünyaca Ünlü Yıldız İle Kamera Karşısına Geçti

Ünlü oyuncu Amerika'da New York'ta geçirdiği zamanlarda çok sıkı çalışarak oyunculuk kariyerini adım adım büyütmeye devam ediyor. Reklam filmleri, müzikal, dizi derken Ayca Varlıer, “Maske” filmindeki baş kötü adam karakteriyle tanınan Hollywood’un ünlü ismi Peter Greene ile “The Time Travel Hills” filminde buluştu. Yönetmenliğini Daniel Curtis Lee, prodüktörlüğünü Tatiana Sokolova’nın yaptığı film, 2024 bahar aylarında sinemalarda yayınlanacak!

Varlıer, bu ladar büyük başarı yakalamış bir oyuncu ile çalışma konusundaki duygularını şöyle dile getirdi: 'Peter’la çalışmak çok keyifliydi! Senaryonun dışına çıkıp emprovize ettiğimiz sahneler oldu ve yönetmen çok memnun kaldı.”