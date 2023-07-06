Scott Waugh'un yönetmen koltuğunda oturduğu ABD ve Çin ortak yapımı film, bir Çin petrol rafinerisinin saldırıya uğraması sonrasında Çinli bir özel güvenlik görevlisinin işçileri kurtarmak için giriştiği mücadeleyi konu alıyor.

"Yenilmez Üçler"

Roman Perfilyev'in yönettiği "Yenilmez Üçler"; Japon İmparatoru'nun zulmünden kaçarken Ukrayna topraklarına giren bir samurayın, kendisine geleneksel Japon dövüş sanatları tekniklerini öğreten genç Taras Shevchenko ile tanışması sonrasında başına gelenleri anlatıyor.

Dmitriy Nedria'nın görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Roman Lutskyi, Sergey Strelnikov ve Gen Seto oynuyor.

"Ren Altını"

Fatih Akın imzalı "Ren Altını", Giwar Hajabi'nin gettodan müzik listelerinin zirvesine uzanan hayat yolculuğuna odaklanıyor.

Almanya, Hollanda ve İtalya ortak yapımı filmin başrollerinde Emilio Sakraya, Mona Pirzad, Karim Güneş ve Kazım Demirbaş rol aldı.

"Disco Boy"

Franz Rogowski, Morr Ndiaye ve Laetitia Ky'ın oynadığı "Disco Boy"un yönetmenliğini Giacomo Abbruzzese yaptı.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Belaruslu Aleksei, Fransız pasaportu alabilmek amacıyla Fransız Yabancı Lejyonu'na yazılmak üzere Avrupa'yı boydan boya geçer. Nijer Deltası'nda, çevre isyancısı Jomo, köyünün tehdit eden petrol şirketlerine karşı savaşırken kız kardeşi Udoka da kaçma hayalleri kurar. Artık bir komando olan Aleksei, bu bölgede görevlendirilir."

"İkinci Görüşte Aşk"

François Civil, Josephine Japy ve Benjamin Lavernhe'nin oynadığı "İkinci Görüşte Aşk" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Hugo Gelin'in yönettiği film, bir sabah uyandığında kendisini alternatif bir gerçeklikte bulan Raphael'in, bir süredir ihmal ettiği eşi Olivia'nın kalbini yeniden kazanmaya çalışması üzerine yaşananları işliyor.

"Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı"

Patrick Wilson'un yönettiği "Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı", haftanın korku ve gerilim filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

Haftanın Animasyonları

Yerli yapım "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi" ile Elena Galdobina'nın yönetmenliğindeki Rusya yapımı "Bonibomlar: Kediler Peşimizde", animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.