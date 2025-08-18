Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından basın mensuparına açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Harika bir kazanma şekli olduğunu söyleyebilirim. Son dakikada atılan golle gelen galibiyetler en iyisidir. Takım ruhu çok iyiydi. Galibiyeti hak ettik. Takımı çok beğendim, maçın başından itibaren önde basan, baskı yapan ve şans bulan bir takımdık. Son dakikaya kadar savaştık. Galibiyetten dolayı mutluyum." dedi.

Transfer için kulübün iyi çalıştığını söyleyen Norveçli çalıştırıcı, "Kulüp yeni oyuncular getirmek için çalışıyor. Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı vardı. Muçi ısınmada sakatlandı ve hücumda opsiyon kaybı yaşadık. Oyuncuların tutumundan mutluyum. Transferin kapanmasına 2-3 hafta var. Kulüp yeni oyuncular getirme konusunda iyi istek gösteriyor. Geçen yıla göre daha güçlü bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.

İlk maçına çıkan yeni transfer Wilfred Ndidi'nin performansıyla ilgili de konuşan siyah-beyazlı teknik adam, "Harika bir oyuncu ve karakter. Premier Lig'de en iyi top çalan oyuncu istatistiklerinde her zaman yukarılardaydı. Takıma ekstra savaşma ve top kapma ruhu getiriyor. Bu da Orkun'a ve diğerlerine yardımcı oluyor. Onun burada olması benim için mutluluk verici. Manchester United'da teknik direktörken ona karşı oynadım ve çok maç kaybettim. Fiziksel olarak daha iyi olacak. Bugün ilk maçıydı. Kendisi çok güçlü ve takıma her zaman katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ön alan baskısı yapmak çok önemli"

Beşiktaş'ın önde baskılı oynamadığını aktaran Solskjaer, "Ön alan baskısı yapmak çok önemli. Önde kazandığınızda gole daha yakın oluyorsunuz. Bugün takımın yaptığı ön alan baskısından memnunum. Geride savunma yapmasını da öğrenip hızlı, tempolu hücum yapmasını bilmeliyiz. Oyunu daha iyi kontrol etmeliyiz. Orkun, Rafa Silva, Joao Mario gibi oyuncular fırsatlar oluşturmalı. Abraham'a hücumda fırsatlar oluşturmalıyız. Yeni oyuncularla güçleneceğimizi düşünüyorum. Birlikte oynamamız çok önemli. 3-4 sene önce Beşiktaş neredeydi bunu düşünmemiz lazım. Sahadaki takımı beğendim. Savaşma ruhunu son dakikaya kadar gösterdi. Taraftarın savaşan bir takımı destekleyeceğine eminim." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'de topun sahada az kalmasıyla ilgili bir soruya tecrübeli teknik adam, "Türkiye'ye hoş geldiniz. Çılgınca bir durum. Topun en az 60 dakika sahada kalması gerekiyor. İdmanlarda oyuncular yerdeyken antrenmanı devam ettiriyoruz. 'Yatmayı bırakın' diyorum. Burada iyi futbolu göstermeliyiz. Topun 50 dakika oyunda kalması yeterli değil. Oyuncuların idmanda yerde yatmaları yasak. Benim bu konudaki değerlerim bu şekilde." diye cevap verdi.

Beşiktaş'ın duran toplardan gol yemesine de değinen Solskjaer, "Hem ofansif hem defansif olarak duran toplara çok fazla çalışıyoruz. Bugün çok kolay bir gol yedik. Ofansif olarak da yeterli değildik. Duran toplarda kendimizi geliştirmeliyiz. Galatasaray geçen sezon duran toplardan 25-26 gol attı. Maçı kazanamıyorsanız duran top kazanın. Çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncu profiline bakınca daha iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Burnu mu kırılacak kaşı mı açılacak önemli değil. Fedakarlık göstermemiz gerekiyor. Benim kariyerim son dakikalarda atılan gollerle şekillendi. Bu yüzden önemini biliyorum." şeklinde konuştu.