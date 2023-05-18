Olayların hikmetinden bahseden, bu konularda tam isabette bulunan,

Lâhutî / Uluhiyet âlemine mensup İlahî, Rabbanî,

Arabistan’ın Hira Dağı’ndan yükselen hitaptan haber veren,

Her tenkidin üstünde güzel ve açık bir anlatımla yazılmış, kusursuz,

Edeple yoğrulmuş lâfız ve söz hazinesiyle karşılaşmak,

Hukuk deryasına, bilgi okyanusuna dalmak,

Hayatın gerçeklerini tanımak,

Dinsel bir rehber edinmek,

Edebiyat dehaları ve büyük şairlerin karşısında eğildikleri,

Kıyamete kadar ellerden düşmeyecek olan,

En açık sözlerle süslenmiş,

Din esaslarının nasıl uygulanacakları hakkında yazılmış,

Baştan başa samimiyet ve hakkaniyetle dolu,

Allah’ın birliğine en kuvvetli delilleri bulabileceğimiz,

Tam bir ahlâk mecellesi / İslâm hukukunun muamelât kısmının bir araya getirildiği, bunların;

Zamanın şartlarına göre düzenlenmesiyle meydana gelen bir kanun,

Hâlikın / Yaratanın hukuku ile mahlûkun / yaratılanların hukukunu / haklarını görmek,

Her türlü hürmet ve saygıya lâyık,

Tüm iyilik ve fazilet esaslarını, toplu olarak bulmak,

Ahlâk, hikmet ve felsefenin bütün temellerini içeren,

İnsanı dalâletten / yanlış yol ve yöntemlerden koruyacak, ahlâkî zaafların karanlığından;

Gösterdiği yüksek Ahlâk ile kurtaracak,

Şiirden daha yüksek sözlerle karşılaşmak,

En seyyal / en akıcı bir dille yazılmış,

İnsanın mukadderatıyla alâkalı,

Mucizeliği dün, bugün ve yarınlarda sabitleşmiş olan,

Bütün büyük adamların belâgat ve yüksek edebî seviyesi karşısında baş eğdikleri,

Allah’ın şan, celâlet / büyüklük ve azamet / yücelik sıfatlarını en güzel şekilde ifade eden,

Putperestliği imha, Allah’ın vahdaniyet akidesini / inancını tesis eden,

Cinlere, perilere, taşlara ibadeti iptal eden, kız çocuklarını diri diri gömmeyi kaldıran,

Tüm hurafelere son veren, birden fazla kadınla evlenmeyi sınırlayan,

Muzaffer / galip cumhuriyetler kurmaya sebep olan esasları içeren,

Dünyanın kıvamı / temeli olan dini bilmek,

Basit fakat mükemmel ve yerinde sağlık kaideleri sunan,

Aklî bir dini öğreten,

Akılları hayrette bırakan, mucizeliği belâgat ve fesahatı / edebî üstünlüğü yüksek,

Üslûbu / usul ve stili yani beyanı selâsetli / açık, Kıyamete kadar ihtiyaç duyulacak olan,

Her hususa, tam olarak cevap veren, dünya ve âhiret mutluluğuna yol gösterici,

Tarih boyunca Yaratıcı’nın isteklerini kullarına bildiren,

Allah’ın birliğini ve Allah’a imanı, inancı ve iman hakikatlerini ders veren,

Muhteşem bir kitap okumak isterseniz;

Her şeyden önce, Kur’an okuyunuz!

Çünkü:

Kur’an-ı Kerîm’i aslından okuyarak,

Kalb ve ruhunuzu doyurabilir,

Anlamına vâkıf olmakla da aklınıza,

Gerçekler deryasına doğru,

Yelken açtırmış olursunuz.