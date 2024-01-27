Evet, hiç düşündünüz mü? Okunması gereken en büyük, en kapsamlı, en öğretici kitap sizce hangisi diye?

Bu sorunun yanıtını yazımızın içinde vereceğim. Ama önce dilerseniz, sömestr tatilinde okunması gereken kitaplara bakalım. Geçtiğimiz hafta, sömestr tatilinde gidebileceğiniz sinema ve tiyatro gibi kültür - sanat etkinliklerine bir göz atmıştık, şimdi yarı yıl tatili ödevlerinizi de bitirdiyseniz, bu köşe yazısı tam size göre. Bakalım özellikle bu hafta okuyabileceğiniz kitaplar neler? Veliler, siz de çocuğunuza henüz karne hediyesi almadıysanız, bu köşe yazım sizi de ilgilendiriyor. Ne de olsa, en güzel hediye kitaptır. Sizce de öyle değil mi?

Evren, felsefe, mimarlık gibi alanlarda farklı yazarların versiyonları olan bir kitap serisiyle başlayalım. Eğer evin genç delikanlısı ya da genç hanımefendisini genel kültür açısından zenginleştirmek istiyorsanız, bu önerim tam size göre. En çok da Sanat 101 adlı kitap benim ilgimi çekti. Eric Grzymkowski imzalı bu kitapta Leonardo Da Vinci’den Andy Warhol’a kadar dünyanın en büyük sanatçıları ve başyapıtları hakkında önemli bir bilgi edinmek mümkün.

Ben çocuğuma önce tarih şuuru edindirmek istiyorum diyorsanız eğer, Okay Tiryakioğlu’nun tarih serisini sizlere önerebilirim. Şu sıralar malum TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi büyük bir ilgiyle izleniyor. Aynı konu Selahattin Eyyubi, Hilalin Gölgesinde Bir Ömür adlı kitapla çıkıyor karşımıza. Alparslan Çift Başlı Kartallar’dan, Osman Gazi’ye, Yıldırım Bayezid’den, Fatih Sultan Mehmed Han’a, hepsi Okay Tiryakioğlu’nun kitap serisinde roman tadında okuyucularına aktarılmış.

Ortaokul çağındaki geleceğin gençleri ve hanımefendilerine de okumayı sevdirmek gerekir. Richard Bach’ın dünyaca ünlü öykü kitabı Martı – Jonathan Livingston, okumaya başlangıç için muhteşem bir başlangıç kitabı, ayrıca çocuğunuzun hayata dair bakış açısını geliştirebileceği bir kitap.

Belki biraz klişe olacak ama eğer yoksa dünyanın en çok satan ve okunan eserlerinden biri olan Küçük Prens adlı kitabın çocuğunuzun kitaplığında olmasında yarar var. Bugün okumasa da aklı erdiğinde mutlaka okuyacaktır. Okumaya başladııklarında pek çok okur gibi ellerinden düşürmeyecekleri aşikar.

Okumak nefsin terbiyesinde en önemli etken. Hormonların tavan yaptığı gençleri yanlıştan korumanın yollarından biri okumak. Sadece bilgi edinmek açısından değil. Okuma alışkanlığı edinmiş genç, bu alışkanlığı sayesinde zamanla daha sakin bir ruh haline bürünür. Çocuklarınız ister klasik edebiyat alanında bir roman, ister dini, ister felsefi bir kitap okusun. Hiç çekinmeyin. Yeter ki okusun. Okumak yeter mi? Yetmez tabi. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi demişler. Bence okuyan ve okuduklarını gezerek hayatın içinde uygulayabilen bilir.

Gelelim yazımızın başlığındaki sorunun cevabına. Okunacak en büyük kitap insandır! Hacı Bektaş-i Veli’ye ait olan bu sözü derinlemesine düşünmeye davet ediyorum. Kaçımız selamlaşıyoruz? Kaçımız dertleşiyoruz? Oysaki sadece mesleki çevremiz dışındaki insanlar dışında eskiden olduğu gibi, ailemizle, konu – komşuyla, akrabalarla ya da farklı meslek grubundaki insanlarla daha fazla, daha samimi ve içten sohbet etsek, bu hem bize hem sohbet ettiklerimize daha iyi gelecek.

Evet bu hafta yazım daha önceki haftalara göre daha kısa oldu. Ama na’palım önemli olan nicelik değil nitelik. Siz siz olun, daha çok kalp kazanın. Yazımızı Hazreti Muhammed’in (sav) bir hadis-i şerifiyle bitirelim:

-“Bir mü’min bir mü’minin kalbini kırsa, 70 defa Kabe’yi yıkmaktan beter günaha girmektedir.”