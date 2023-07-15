İlköğretim ve ortaöğretim okullarında yaz tatili başladı. Tatil üç ay civarında sürecek. Uzun yaz tatilleri tarım toplumlarından gelme bir alışkanlık. Çocukları tarlada bağda bahçede çalıştırmak için başvurulan bir yoldu. Bizde de önceden köy okulları bir ay erken tatile başlardı.

Bizde eğitim 180 gün sürüyor. 50’lerden itibaren sürekli bir gelişme ve kalkınma içinde olan Güney Kore’de eğitim süresi 220 gün. Japonya’da çocuklar 210 gün okula gidiyor. Bu süre Singapur’da 193 gün, Almanya ve Finlandiya’da 193 gün . Amerika’da eğitim Eylül’de başlayıp, Haziran’da son buluyor. Eyeletler arasında fark olmakla birlikte eğitim süresi üçe bölünüp aralarda birer hafta tatil veriliyor. İngiltere’de ilkokullarda eğitim ortalama 38 hafta sürmekte ve yaz tatili 6 hafta olmaktadır.

Uzun tatillerin “ çocuğun öğrendiklerini unutması” ve “ çocuğun okuldan soğuması “ gibi önemli sakıncalar ortaya çıkarır. Bunlar özellikle ilköğretim döneminde önemlidir.

Eğitim süreklilik içinde olması gereken bir alandır. Çocukların sürekli öğrenme içinde olmaları önemlidir. Bu herzaman dersanelerde olmaz. Tatillerde de çeşitli şekillerde öğrenme devam eder. Bu şekilde öğrenci okulda öğrendiklerini, sahadaki uygulamalarda görme imkanı bulur.

Düzenli bir çalışma içinde olan insanlar bile uzun tatil yapmayı istemezler. Belirli aralıklarla kısa tatilleri tercih ederler. Tatilde bedenen dinlenmeden ziyade zihnen dinlenme daha önemlidir. Bu da ortam değiştirmekle, değişik meşgalelerle uğraşma, gezi vb. gibi herkese göre değişen şekillerde olur. Çocuklarda uzun süre dinlenmeye ihtiyaç olacak zihnen ve bedenen yorgunluk olmaz. Onlar enerji doludur, eğlenirken de, gezerken de yeni şeyler öğrenmeye devam ederler. Onların ihtiyaç oldukları da bunlardır.

60-70 yıldır kırsaldan şehirlere olan göçler sebebiyle köylerin boşaldığı günümüzde ve tarımın da makineleşmesi sebebiyle biz artık bir tarım toplumu değiliz.

Şehirlerin sürekli nüfusları artarken, çocuklar başta olmak üzere bütün halka yönelik parklar, bahçeler,spor tesisleri, çocukların eğlenirken öğreneceği alanlar, tesisler yeterince yapılamadığına göre, uzun tatil döneminde çocuklar nerde, nasıl vakit geçirecekler? Birçok yerde yaz kampları açılsa da, bunların yeterli olmadığını tahmin etmek güç değildir. Her çocuk da olanlardan yararlanma fırsatı bulamaz

Çocuklarda bugün en büyük sıkıntı tablet-akıllı telefon bağımlılığıdır. Türkiye dünyada akıllı telefon bağımlığında 8.sırada yer alıyor. Artık akıllı telefon varlıklı ailelerin çocuklarında olur kavramı büyük ölçüde değişti. Büyüğünde küçüğünde herkesin elinde var. Nüfusumuzun %90’nı akıllı telefona sahip. Şehirlerde sokak ve caddelerde trafik ve son zamanlarda artan uyuşturucu gibi bazı tehlikeler çocukların dışarı çıkmalarını, rahat dolaşmalarını engellemektedir. Bunlar ister istemez çocukları tablete- akıllı telefona yöneltmektedir. Salgın hastalık ( pandemi ) dönemi büyük küçük demeden tablet,akıllı telefon bağımlılığını artırmıştır. Uzun tatil döneminde aileler ne kadar gayret etseler de, çocuklar başka şeylere yönlendiremezse tablet-akıllı telefon kullanımı/bağımlılığı devam edecektir. Uzun süreli kullanımlarda bilgisayarın, tabletin, cep telefonunun her yaşta vücutta birtakım zararları olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur.

Ülkemizde öğrencilerde uzun yaz tatilinin ortaya çıkardığı sakıncalara ; yaz tatilini bölerek kullanma ve eğitimi sürekli hale getirme ile çözüm getirilebilir. Bu uygulamanın öğrencilerde uzun tatilden daha yüksek motivasyon yaratacağı, onlara daha faydalı olacağı ve velilerde de memnuyet yaratacağı kanaatindeyiz.

Böyle bir planlamaya çocukların yaz tatillerinde de öğrenmelerini devam ettirecek, onları çeşitli tehlikelerden koruyacak yeterli alt yapımızın olmaması ve artık nüfusumuzun % 80’nin şehirlerde yaşaması sebebi ile ihtiyaç vardır.

Bu tatil döneminde hiç ihmal etmeden aile bütünlüğü içinde, çocukların bu yaz tatilini yararlı geçirmelerini sağlamak için onlarla daha çok vakit ayırarak; onların kitap okumaya teşvik edilmesi, çeşitli yerlere geziler düzenleme, tarihi mekanları, müzeleri vb. çok yararlı olacaktır. Bunların hepsinin şehir dışında yapılması da gerekmez. Çocuklar bu sürede bir çok şey öğrenip mutlu olmanın yanında, tabletten de uzak durmuş olurlar. Ülkemizin gezip görülecek çok büyük zenginleri var. Her şey kum,güneş, denizden ibaret değildir.

Her ailenin, evde küçük de olsa bir kitaplığa sahip olma kültürününün olması, özellikle çocuklar için her yaşta önemli bir husustur.