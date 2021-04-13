Dyt. Büşra Akturan

Altı-oniki yaş aralığı; çocuklarda, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ile büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu, bilgi almaya ve alışkanlık kazanmaya elverişli oldukları bir dönemdir. Okul çağında çocuklarda büyüme yavaş, ancak süreklidir. Büyümenin standartlara uygun olarak gerçekleşebilmesi için, çocukların enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini yeterli düzeylerde karşılamaları gerekir. Yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin; büyüme-gelişmelerinin aksadığı, dikkat sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı ve öğrenmede güçlük çektikleri bildirilmiştir. Ayrıca geçmişte beslenmeyle ilgili sorunlar yaşayan çocukların çoğu bu yaş grubunda o sorunları aşmaya açıktırlar. Aileler ne kadar bilinçli çocuklara yaklaşırsa, çocuklarda o kadar iyi gelişim göstermektedirler.

Çocuklarınıza sağlıklı beslenmeyi anlatın

Çocuklarınızla iletişim halinde olmanız onları bir birey olarak kabul ettiğinizi gösterir ve bu onların hem ruhsal hem bedensel açıdan sağlıklı olmasına katkı sağlar. Yediklerimizle sağlığımız arasındaki bağlantıyı çocuklara küçük yaşlardan itibaren anlatmak gerekir. Bunu konuşarak, oyun oynayarak, masal anlatarak, resim çizerek, oyun oynayarak yapabilirsiniz. Yedikleri gıdaların iyi ve kötü yanlarını, ne işe yaradıklarını örneklerle anlatmak onlara sağlıklı beslenme şuuru aşılayacak ve bu çocuklar ömür boyu sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklarını sürdüreceklerdir.

Kabızlığı olan çocuklarda beslenme nasıl olmalı?

Su tüketiminin yetersiz olması, lifli besinlere az yer verilmesi, hareketsizlik, ev dışında tuvaletini tutma gibi sebeplerden çocuklarda kabızlık görülebilir. Bu durumda liften zengin sebze, meyve, tam tahılların beslenmeye eklenmesi gerekmektedir. Çünkü lif alımı bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Çocuğu su içmeye teşvik etmek, eğer sevmiyorsa içerisine meyve dilimleri atararak renklendirmek işe yarayan bir yöntemdir.

İştahsız çocuklara ne yapılabilir?

Yemek öncesi şekerli ve sıvı besinlerin tüketimi iştahsızlığa neden olduğu için mümkün olduğunca çocuğu uzak tutmak gerekmektedir. Besin sunumunun ve lezzetinin çekici olmaması, yemek yeme saatlerinin düzensizliği de iştahsızlığa neden olur. Çocuğun etrafında onu üzen sorunların olması yemek yerken sorun çıkarmasına sebep olabilir. Bu durumda sorun tespit edilmeli ve çözüm sağlanmalıdır. Mutfakta birlikte yemek hazırlamak hem kaliteli vakit geçirmeye hem de çocuğun o yemeği yemeye heveslenmesine yardımcı olabilir. Alışveriş listesini birlikte hazırlamak, markete birlikte gidip alışverişi yapmak, sağlıklı yemek seçenekleri verip neyi yiyeceğini ona seçtirmek işe yarayan önerilerdendir.

Şişman olan çocukları nasıl kontrol edebiliriz?

Şişmanlığın temelinde aşırı yemek ve hareketsizlik vardır. Şişmanlık bir sağlık sorunudur ve yaşam boyu sürebilir. Bu yüzden kontrol altına alınması gerekmektedir. Anne baba arasındaki olumsuz ilişkiler, arkadaş edinememe, televizyon ve bilgisayar başında fazla zaman geçirme, mutsuzluk gibi psikolojik etmenler de çocuklarda şişmanlığın oluşumunda rol oynamaktadır. Çocuklara enerji kısıtlaması olan sıkı diyetler yaptırmak doğru değildir. Bunun yerine alışkanlıklarını değiştirmek, doğru besinleri tercih etmesini sağlamak gerekmektedir. Şeker ve şekerli besinler,çikolata, börek, çörek gibi enerji içeriği yüksek olan besinler beslenme programından çıkarılmalıdır. Ara öğünlerde abur cubur yerine meyve tüketimine teşvik edilebilir. En önemlisi ailelerin tutarlı olmasıdır. Anne çocuğun sağlıklı beslenmesine yardımcı olmaya çalışırken, anneaane çocuğa kıyamayıp istediği şeyleri verirse olumlu bir sonuç alınamaz. Beslenme programına ek olarak yürüme, bisiklete binme gibi düzenli fiziksel aktivite yapılması, günlük hareketlerinin arttırılması önemli bir adımdır. Ev içinde birlikte aktiviteler yapmak hem iyi vakit geçirmenize hem çocuğun hareket etmesine yardımcı olur.

Sağlıklı beslenme ilkeleri!

Yeterli enerji alımı, sağlıklı yağlar(zeytinyağı, zeytin, hindistan cevizi yağı, fındık,badem, ceviz yağları), az şeker, az karbonhidrat, yeterli lif (sebze,meyve), yeterli vitamin,mineral alımı.