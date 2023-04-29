Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin Ankara'da gerçekleşen 12. Genel Kurulu'nda, KKTC Cumhuriyet Meclisimizin gözlemci üye olarak kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Meclisimizin TÜRKPA'da oy birliğiyle gözlemci üye statüsü elde etmesi bizleri gururlandırmıştır. KKTC geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu güzel gelişme Türk dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA