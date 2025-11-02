“Maçın başında çok iyi başlamadık. Devamında daha iyiydik. Özellikle ikinci yarı belli bir dakikadan sonra tamamen oyunu aldık aslında. Burada da bazen geçişler oldu rakibin yaptığı geçişler. Oradan rakibimize tehlikeler yaratma şansı verdik. Şunu söylemek gerekiyor bu rakamlar daha net gol pozisyonlarını getirmesi gerekiyor aslında. Burada bizim için beceri eksikliği vardı en önemli şey bence. Rakip ceza sahasına çok rahat gittik. Kanatlardan çok rahat gittik. Çok net bir baskı görmedik rakibimizden. Özellikle Trabzonspor’un oynadığı 10 haftaya baktığımızda zaten rakiplerine çok fazla pozisyon veren, şut attıran bir takım. Kalesinde çok pozisyon veren bir takım. Aynı şekilde çok fazla da pozisyona giren takım. Gol beklentisini bugün rakibimizden çok yüksek tuttuk. Rakibimizin de oyun içinde gol atabilir tehlikesini hissediyorsunuz kalenizde. Hem direkt oyunu çok iyi oynuyorlar, önde yine ikinci toplar, ceza sahası dışından şutlar ve ortalar, burada yine duran toplarda etkili bir takım. Biz de duran topları daha etkili kullanabilirdik. Özellikle maçın sonunda da 10 kişiyken de yine çok net bir duran top şansımız oldu. Bazen kötü kullandığımız, acele ettiğimiz yerler de oldu. Genel olarak mücadele yüksekti. Rakibimiz de fiziksel olarak net bir takım. Fiziksel olarak iyi bir takım olduğunu görüyorsunuz. Lig ikincisiler. Savunma anlamında da belli bir dakikadan sonra 5’li savunmaya döndüler. Ürettik, beceri eksikliğimiz. Daha iyi bitirseydik son pasları, son ortaları, şutlarımızı daha etkili bir şekilde kullanabilirdik. Kendi kalitemizin biraz altında kaldık. Belki birinci golü buldaydık, iki tane ofsayttan gol bulduk. Belki golü bulsaydık o rahatlığı biraz daha ortaya koyardık. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Çok fazla uzatma süresi olmadı. Oyun da çok durdu. Maçın içerisinde hakem yönetimine kötü diyemeyiz. İki takımın da memnun olmadığı birçok şey oldu ama genel olarak maç içerisindeki hakem yönetimine hiçbir şey diyemem. En sevdikleri şey oyunu durdurmak. Oyunun sonuna çok fazla süre eklemedi. Bu süreyi daha fazla yapabilirdi. Onana’nın bütün out atışları yavaş geldi. Uyarabilirdi. Türk hakemlerinin genel özelliği bu oyunu durdurmayı seviyorlar. Topun oyunda kalma süresinin az olmasını seviyorlar.

Bugün de eksiklerimiz vardı. Kritik oyunlar İlkay, Singo ve Davinson gibi. Jakobs kulübeden geldi ama uzun süre oynayabilecek gücü yoktu. Kadro olarak daha kalabalık olacağız. Devre arası Yunus’un bir ağrısı oldu. İkinci yarıya çıkarttık onu ama aslında görmek istedik. Sonra da oyundan çıkartmak zorunda kaldık. Üst üste maçlar oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi’yle birlikte. Bir sonraki maça en diri şekilde oyuncularımı hazırlamam gerekiyor. Her maçı kazanmadığımızda tabii ki çok üzülüyoruz. Çok kazanmaya alışmış bir takımız. O yüzden burada üzüntümüz oluyor. Çok üzülmeden bir sonraki maç Avrupa’ya hazırlanmamız gerekiyor. Ligin ikincisiyle burada berabere kaldık. Avrupa’da daha iyisini yapabilme, oraya mental olarak daha iyi olma şansımız var. Çok büyük hedeflerimiz var. Bu hedefe yürüme şansımız var. Lig de çok uzun bir maraton. Bu hafta kazansaydık puan farkını daha yukarılara çekecektik ama lig çok uzun bir maraton. Bütün maçlarımızı kazandık, iki beraberliğimiz var. Bundan sonra hem ligi kazanıp, hem Şampiyonlar Ligi’nde de iddialı bir konumda olmak istiyoruz.”