Istanbul

Okan Buruk, bugün TSİ 22.00'de maçın yapılacağı Old Trafford Stadı'nda düzenlenen ve futbolculardan Wilfried Zaha'nın da katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın sezona iyi başlayamamasına rağmen güçlü bir takım olduğunu belirten Buruk, "Bu statta olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yarın iki takım için de çok önemli bir karşılaşma yapacağız. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Maça hazır olduklarını aktaran 49 yaşındaki teknik adam, "Ligdeki iyi performansımızı Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçtan beraberlikle ayrıldık. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Ne kadar Manchester United başarısız gibi gösterilse de çok önemli bir kadroya sahip. Rakibimizin kazanmak için her şeyi yapacağını düşünüyoruz. Biz de buna hazır olmaya çalışacağız. Hedefimizde kazanmak var." diye konuştu.

Maç öncesi taktik antrenmanı İstanbul'da yaparak geldiklerini belirten teknik adam, "Yarınla ilgili planımızı çalıştık. Rakibin artıları ve eksilerine göre düşüncelerimiz var. Özellikle orijinal sol bekleri yok. Yarın kimi kullanacaklarını bilmiyoruz. Kendi oyunumuz ve oyuncularımız üzerinden bir plan belirledik. Sahada bunu uygulamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sacha Boey-Marcus Rashford eşleşmesi

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk, sağ bek Sacha Boey'den yarın hem defansif hem de ofansif işler beklediklerini söyledi.

Manchester United'ın Boey ile eşleşmesi beklenen Marcus Rashford üzerinden hücum planı yaptığını dile getiren Buruk, "Manchester'ın tüm hücum aksiyonları Rashford üzerinden geçiyor. Oyun içinde çok fazla onu birebirde bulmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı Sacha Boey için önemli bir maç olacak. Ancak sadece defansif yönü değil ofansif olarak da Sacha'dan katkı bekliyoruz. Sacha'nın bundan önceki maçlarda olduğu gibi ofansif oynamasını isteyeceğiz. Bu da hem Galatasaray hem de Sacha Boey için hem ofansif hem de defansif açıdan bir meydan okuma olacak." şeklinde görüş belirtti.

"En tehlikeli maçlar bunlardır"

Okan Buruk, Premier Lig'e iyi başlayamayan Manchester United'ın yarınki müsabakayı çıkış maçı olarak görebileceğini dile getirdi.

Rakiplerinin performansının kendileri açısından tehlike oluşturduğunu vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem yarışıyoruz hem de oyuncularımızı hazırlıyoruz. Şu anda yukarı doğru giden bir performansımız var. Kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi arenasında olmayı önemsiyoruz. Galatasaray'ın burayı hak ettiğini biliyoruz. Oyuncu kadromuzla iyi oynamaya hazır hissediyoruz. Ayrıca en tehlikeli maçlar bunlardır. Manchester United ne kadar kendi liginde iyi olmasa da Şampiyonlar Ligi'ne kaybederek başlasa da kendi sahasında bir çıkış maçı oynayacak. Mental olarak bu tür kayıplar sizi geri götürebilir ama diğer yandan bir çıkış için ekstra performans ortaya koyarsınız. Amacımız kendi performansımızı sergilemek. Maçın ilk dakikaları çok önemli olacak. Kendi performansımızı sahaya koyarsak rakibimize zorluklar yaşatacağımızı düşünüyoruz. Futbolda iyi oynayıp kazanamamak, kötü oynayıp kazanmak da var. Amacımız burada kazanmak. Rakibimizin ne kadar önemli bir takım olduğunu biliyoruz ama bizim de çok önemli oyuncularımız var. Kazanmak için en doğru oyunu ortaya koyacağız."

AA