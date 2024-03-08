Buruk yaptığı açıklamada, şu sözleri kaydetti:

“Önemli bir karşılaşmaydı. Beşiktaş deplasmanında kazandık ama bu hafta daha zor bir maç, her hafta daha zor bir karşılaşma bizi bekleyecek. Konsantre olup hazırlanmamız gerekiyor. Kafamızda yaşamamız gerekiyor. Bugün maçın başlangıcı iyiydi. Bulduğumuz goller sonrasında 2-1’in ardından cevap verdik ve ilk yarıyı 4-1 gibi bir skorla bitirdi. Şut yüzdemiz çok önemliydi. Sonuç olarak önemli bir skor aldık ama en değerlisi hem üç puan hem de başında başından sonuna kadar oyuncuların aynı konsantrasyon ve istek içinde olmasıydı. Uzun süreden sonra oynayan oyuncularımız oldu. Kadroda eksildik. Bugün Berkan’la stoper olarak başladım. Onun nedeni stoperlerimizin olmamasıydı. Barış’ı da Berkan’a güvenerek önde kullanmak istedim. Berkan da oyunun tamamında çok pozitif destek verdi. Koşu mesafesi en yüksek oyuncuydu. Bir stoper olarak koşu mesafesinin yüksek olması, ne kadar oyunun içinde olduğunu gösteriyor.”

“Kaan’ın sakatlığı sonrası Barış’ın sağ beke geçmesi, Zaha’nın girmesi… Defansif olarak eksiklerimizin olduğu bir maçta ofansif anlamda önemli işler yaptık ve önemli bir galibiyet aldık. Rizespor deneyen bir takım ve kalemizde önemli tehlikeler yarattılar. Onlara da geçmiş olsun diliyorum. Mithat’ın umarım çok kötü bir şeyi yoktur. Ona da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ben de aynı sakatlığı yaşamıştım. Dolayısıyla görünce daha çok etkilendim

“BU MAÇLARA ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇIKIYORUZ”

“Yolumuz belli. Şampiyonluk yolu. Bu yolda her maçımızı kazanmak zorundayız. Kazandıkça bunlar bize rekor getiriyor. Bunları kırmak güzel ama sadece galibiyet için maça hazırlanıyoruz. En üstte olmak için, şampiyonluk olmak için bu maçlara çıkıyoruz. Bu takımın başındayım ama bu rekoru kıran Galatasaray ve Galatasaray camiası. Bugün stadı dolduran seyircimiz, destek veren oyuncularımız…. Bu birliktelik bize başarı getiriyor. Ben de bunun başındaki insan olduğum için ismim geçiyor ama bu rekorları Galatasaray için kırıyoruz. Hedefimiz bütün maçları kazanmak .Başka hedefimiz olamaz. Bundan sonraki maçlarımızı da iç saha dış saha ayırt etmeden kazanarak şampiyonluk olmak istiyoruz. Önemli bir puana geldik. Bu puanı yükselterek ligi lider olarak bitirmek istiyoruz.”