İstanbul Vali Muavini Dr. HASAN HÜSEYİN CAN, OĞUZ ÇETİNOĞLU, Beykoz Kaymakamı AHMET KATIRCI
OĞUZ ÇETİNOĞLU’NA “İZ BIRAKAN” ARMAĞANI
AKÇA KOCA KÜLTÜR PLATFORMU, yazarımız OĞUZ ÇETİNOĞLU’nu ‘2019 YILINDA İZ BIRAKAN’ Armağanı’na layık gördü.
Akça Koca Kültür Platformu’nun düzenlediği armağan töreni, seçkin dâvetlilerin katıldığı yemekli toplantı ile gerçekleştirildi.
Toplantı, İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Beykoz Korusu’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde (Eski Hasır Lokantası’nda) gerçekleştirildi.
OĞUZ ÇETİNOĞLU
Toplantıya, Kocaeli’nde Körfez ilçesi kaymakamı iken İstanbul’a Vali Yardımcısı olarak atanan Dr. Hasan Hüseyin Can, eşi Şengül Can Hanımefendi ile birlikte şeref verdiler. Toplantıya ayrıca, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın kurucu üyelerinden, yönetimde bir dönem üye, bir dönem Genel Sekreter, bir dönem İlim ve İstişare Kurulu üyesi, yedi dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan, halen İlim İstişare Kurulu Üyesi olarak hizmetlerine devam eden, 15.11.2014 tarihinden günümüze kadar Akça Koca Kültür Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olan Mali Müşavir Ahsen Okyar ve eşi Nursel Okyar Hanımefendi, Akçakoca Kültür Platformu’nun Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat Mühendisi Hasan Uzunhasanoğlu ve eşi Emine Uzunhasanoğlu Hanımefendi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Yalova Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özen ve diğer seçkin davetlilerle birlikte; önemli bülümü bu gece için Kocaeli’nden İstanbul’a gelen Akça Koca Kültür Platformu üyesi olan aileler ile geçmişte Kocaeli’nde yaşarlarken, çeşitli nedenlerle İstanbul’a yerleşen Platform üyeleri ve seçkin konuklar katıldılar.
AKÇAKOCA KÜLTÜR PLATFORMU BAŞKANI HASAN UZUNHASANOĞLU
Oğuz Çetinoğlu toplantıya; Romanya’da müteahhitlik yapan oğlu Alper Turan Çetinoğlu (28.03.1969-) ve İngiltere’de üniversite eğitimi ören torunu Emir Çetinoğlu (25.11.l996-) ve yakın dostları Emekli Albay-Araştırmacı Yazar Mehmet Şadi Polat (1947-) ve Önce VATAN Haber Müdürü M. Kemal Sallı ile birlikte katıldı.
Gecenin sunuculuğunu üstlenen Ahsen Okyar, açış konuşmasını yapmak üzere Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu’nu mikrofona dâvet etti. Hasan Uzunhasanoğlu misafirlere ‘Hoş geldiniz’ dedikten sonra Akça Koca Kültür Platformu’nun faaliyetleri hakkında kısa bilgi verdi.
İstanbul Vali Muavini Dr. HASAN HÜSEYİN CAN
Protokol konuşması yapmak üzere mikrofona dâvet edilen İstanbul Vali Muavini Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez ilçesi kaymakamı iken tanıdığı Akça Koca Kültür Platformu yöneticilerinin hizmet ehli çalışkan insanlar, Platform mensuplarının adeta tek bir aile imiş gibi birbirleriyle kaynaşmış, samimi ve gönül dostu insanlar olduğunu ifade ve tebrik ettikten sonra başarılarının devamını diledi.
OĞUZ ÇETİNOĞLU ve HASAN UZUNHASANOĞLU
ÇETİNOĞLU’NUN SON KİTABI: “DUA”
Ahsen Okyar, yayınlanan son kitabı DUA’yı Dr. Hasan Hüseyin Can’a takdim etmek üzere Oğuz Çetinoğlu’nu sahneye dâvet etti. Sayın Can, DUA’nın gerçekten huzura açılan kapılar olduğunu belirtip, kitabın toplumumuza faydalı olması temennisinde bulundu.
Protokol konuşmalarının ikincisi için mikrofon Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı’ya verildi. Kaymakam Bey, Kocaeli’nden dost olduğu kişileri ve aileleri, görev yeri olan Beykoz’a ağırlamaktan memnun olduğunu, kültürün toplum hayatındaki yeri ve önemi hakkındaki düşüncelerini ifâde etti. Ahsen Okyar’ın duyurusu üzerine Oğuz Çetinoğlu, Duâ – Huzura Açılan Kapılar isimli kitabını Kaymakam Ahmet Katırcı’ya da takdim etti.
Prof. Dr. AZİZ AKGÜL
Akça Koca Kültür Platformu yazarlarından ve ekibin gönül dostu Av. Zeki Hacıibrahimoğlu’nun kızı Nurhan Yaprak’ın (Hacıibirahimoğlu) 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsünde doktora tezini vererek Doktor Öğretim Üyesi unvanını kazanmış olması dolayısıyla, Akça Koca Kültür Platformu Yönetim Kurulu tarafından bir plâketle ödüllendirildi. Plâketini alan genç akademisyen Dr. Yaprak, teşekkür ettikten sonra yaptığı kısa konuşmasında, çalışmalarını ve Türkiye genelindeki idâre hukuku hakkında bilgiler verdi.
İstanbul Vali Muavini Dr. HASAN HÜSEYİN CAN ve HASAN UZUNHASANOĞLU
Daha sonra mikrofon programın konuşmacısı Prof. Dr. Aziz Akgül’e verildi. Prof. Akgül’ün konferansının konusu: “İsraf”tı. Akgül, hayret uyandıran çarpıcı rakamlar vererek Türkiye’de israfın doruk noktada olduğunu, israf önlendiği takdirde elde edilecek kaynak ile Türkiye’de hiç kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacak iş imkânlarının oluşturulacağını, Türkiye'de millî eğitimle ve sağlıkla ilgili bütün altyapı ihtiyaçlarının karşılanacağını, ulaştırma ve haberleşme altyapısının en modern şekilde yeniden düzenlenebileceğini, Türkiye’nin Batı standartlarında modern ve kalkınmış bir ülke hâline geleceğini ifade etti.
İstanbul Vali Muavini Dr. HASAN HÜSEYİN CAN ve Eşi
İlgi ile tâkip edilen konferans bittiğinde, pek çok kişinin soru sormak için söz istediği görüldü. Prof. Dr. Aziz Akgül bütün sorulara inandırıcı ve ikna edici yanıtlar verdi.
Prof. Dr. AZİZ AKGÜL - OĞUZ ÇETİNOĞLU
ÇETİNOĞLU: “İSRAFIN HARAM SAYILDIĞI BİR KÜLTÜRÜN MEBSUPLARIYIZ”
Ahsen Okyar, soru sormak için söz isteyen Oğuz Çetinoğlu’nu, sorusunu sormak ve Aziz Akgül adına imzaladığı kitabını takdim etmek üzere sahneye davet etti. Oğuz Çetinoğlu’nun sorusu şöyle idi: ‘Bizler; değer ifade eden herhangi bir malzemenin veya işgücünün ihtiyaçtan fazla kullanılmasının israf olduğu, israfın da haram kılındığını tebliğ eden bir kültürün mensuplarıyız. Buna rağmen ifade buyurduğunuz gibi korkunç ölçülere varan bir israfla birlikte yaşıyoruz. Sorum şu: Kültürümüzün emrini tebliğ etmek ve tasarrufla yaşamayı hayat biçimi olarak topluma benimsetmek, kişiler ve kurumlar kimlerin sorumluluğundadır?’
Prof. Akgül, Cumhurbaşkanımızın israf meselesini nutuk ve demeçlerinde sık sık ele alması halinde olumlu neticelere ulaşılabileceği kanaatinde olduğunu belirtti.
OĞUZ ÇETİNOĞLU
Çetinoğlu; Prof Akgül’e, kurmuş olduğu vakfın çalışmaları sebebiyle teşekkür etti ve küçük bir katkıda bulunmak istediğini söyledi: ‘Patenti bana ait bir slogan var. Bu sloganı, hiçbir telef ücreti ödemeksizin kullanabilirsiniz: ‘En kolay kazanç, tasarruf yoluyla elde edilir!’
Sıra Oğuz Çetinoğlu’na, plaketinin takdim edilmesine gelmişti. Plâketi Vali Muavini Hasan Hüseyin Can, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Hasan Uzunhasanoğlu ve Ahsen Okyar birlikte verdiler.
Prof. Dr. AZİZ AKGÜL - OĞUZ ÇETİNOĞLU
Çetinoğlu, her birine ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra şunları söyledi: “Bu armağanın bana, hak ettiğim için verildiğini düşünmüyorum. Dostlarım, daha çok ve daha mükemmel eserler verebilmem için ‘teşvik olur’ diye düşünmüş olabilirler. Müteşekkirim, şükranlarımı ve minnettarlıklarımı sunuyorum. Yazdığım kitapların hazırlanışında bana mükemmel bir çalışma ortamı hazırlayan eşime, kendilerine ayırmam gereken zamandan tasarruf edişimi anlayışla karşılayan oğluma ve torunuma, ailemin diğer fertlerine ve dostlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum.”
OĞUZ ÇETİNOĞLU'na Plaket takdim edenler.
Akça Koca Kültür Platformu’nun tertip ettiği program böylece sona erdi. Kocaeli’nden ayrılıp İstanbul’a yerleşen ailelerle, hayatlarına Kocaeli’nde devam eden aileler arasında hasret giderme maksadıyla koyu sohbetler başladı.
DÂVETLİLERDEN BİR GRUP
AHSEN OKYAR - OĞUZ ÇETİNOĞLU
Beykoz Kaymakamı AHMET KATIRCI ve OĞUZ ÇETİNOĞLU