HABER: DİNÇER KARACALAR

Ankara’da basınla birlikte düzenlenen organizasyonda aynı zamanda gündeme dair de açıklamalarda bulunan Siyasetçi Oğul Aktuna, ekonomik anlamında ülkemizin yaşadığı problemler ve bunların çözüm süreci hakkında konuştu.

2. Tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için de Ankara’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Aktuna, Millet İttifakının hedeflerini anlatarak, seçmenlerin neden bu ittifaka destek vermesi gerektiğini anlattı.

Aynı zamanda ilk turda oy kullanmayan yaklaşık 8 Milyon seçmene de seslenen Oğul Aktuna, kendilerinin ve ailelerinin geleceği için sandığı gitmeyen seçmenlerin 2. Turda sandıkta olmaları gerektiğinin altını çizdi.