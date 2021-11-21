İbrahim Güray AYTEKİN Özel Haber - Araştırma

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını aldığı gün öğretmenler günü olarak ilan edilmiş ve Türkiye’de yer yıl bu tarih yeni nesilleri yetiştiren bu kutsal mesleği icra eden öğretmenlerimizin öneminin ön plana alınarak kutlandığı gün olarak bilinmektedir.

Bu önemli gün Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

1981 yılından bu yana kutlanan öğretmenler günü 11 Kasım 1928'de Atatürk'ün Başöğretmen ünvanını almasıyla belirlenmiş olan bir tarihtir. Ulu Önderimizin 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun bu ünvanı aldığı yıldönümlerinde ülke çapında bu tarihin tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiş olup ananevi bir gelenek halini almıştır…

Dünyada ise 5 EKİM Öğretmenler günü olarak kutlanır. 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetler arası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Büyük önder Atatürk diyor ki : ‘’ÖĞRETMENLER YENİ NESİL SİZLERİN ESERİ OLACAKTIR’’

Öğretmenler okuyup öğrenen ve öğreten alimler, ve bilim öncüleridir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) eğitimle ilgili sözleri: Peygamber efendimizin eğitim sözleri Ebu’d- Derya (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) şöyle dediğini işittim; (Kim bir ilim öğrenmek için bir yola süluk (manevi yolculuğa) ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir) ‘’İLİM ÇİNDE DAHİ OLSA GİDİNİZ’’ demektedir.

Ayrıca Kuranı kerimde mealen Allah (cc); "De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" buyurarak öğretmenlerin ve öğretmenin, yaratılanla yaratanı bilmeyi, bilgili olanların bilgili olmayanlara üstünlüğünü vurgulamıştır. Bu da gösteriyor ki akla bilime fenne ve ilme en uygun din olan İslam dini eğitime çok büyük değer vermektedir…

Ülkemizin geleceğini aydınlatan öğretmenler için her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Yeni nesilleri yetiştiren ve geleceğin mayası olan öğretmenlerimiz için bu özel günde çeşitli etkinlikler programlar paneller düzenlenir Şehit olan, emekli olan öğretmenlerimiz saygı ile anılır. Öğretmenlerimize çiçekler çeşitli hediyeler takdim edilir. Öğretmen hem kendisi hem de yaşadığı toplumun iyiye doğruya ulaşması için çalışan irfan sahiplerine verilen isimdir. O Nedenledir ki öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek olarak bilinmektedir.

Geleceğin insanını yetiştirme bakımından da öğretmenlerin önemi büyüktür. Bunun için öğretmenler toplumun en saygın kişileridir. Öğretmenler toplumda hem önder ve hemde öncü kişiliklerdir. Onlar toplumun adeta rol modelidir. Öğretmenler toplumu örgütleyen yönlendiren kişilerdir

İzmir’in işgal edildiği günlerde Milli Kongre Cephesi ni öğretmenler kurmuşlardır. Yurdumuzun düşmanlar tarafından işgal edilmesine karşı duyulan öfke, Sultan Ahmet Mitingi ile dünyaya duyuruldu. Bu miting öğretmen olan Halide Edip Adıvar’ın öncülüğünde düzenlenmiştir.

Atatürk öğretmenlerin bu çabalarını biliyordu. "Cumhuriyet sizden" fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller ister" Ulusları kurtaracak yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” diyerek öğretmenleri yüceltmiştir.

Atatürk, kalkınma ve gelişmenin önemini yurt gezilerinde sık sık dile getiriyordu. Halkın yüzde doksanından fazlası okur yazar değildi. Kalkınmak için halkın okur yazar olmasının şart olduğunu biliyordu. Bunun için de okullara ve öğretmenlere gereksinim vardı. Bu nedenle Atatürk, yeni okulların açılmasıyla kalkınmada en büyük adımın atılacağına inanıyordu. Millet mekteplerinin kurulması İdadi öğretmenlerinin eğitim ordusuna katılması ve okuma yazma seferberliklerinin suratle başlatılması Atatürk devrimlerinin en büyük temel taşlarından biriydi

1928 yılında yapılan harf devrimi ile Arap harfleri kaldırıldı. Yerine öğrenilmesi daha kolay olan Latin harflerini kabul edildi. Daha sonra, yeni harflerle halkı okuma yazma öğretmek amacıyla Millet Mektepleri açıldı. Bu okullarda Yüce Önder Atatürk bizzat kendisi tahta başına geçerek yeni Türk alfabesini halka tanıttı. Böylece yeni harflerle okuma yazma seferberliğini başlamış oldu.

Öğretmenlik mesleği özveri ister. Ulusal varlığımızın devamını sağlayan insan öğesini mayalayan aşılayan, yoğuran, ona şekil veren öğretmenlerimizdir. Tarihi onlar yazar, insanlarımızı onları eğitir. Bu nedenle öğretmenlik mesleği kutsaldır öğretmenlik. İnsan sevgisi ister, vatan, memleket sevgisi ister. Bütün bunlar öğretmenin vasıflarındandır. Çünkü en değerli varlıklar olan çocuklarımızı millet olarak öğretmenlerimize emanet ederiz.

Atatürk: “Bir kitle millet olabilmek için mutlaka öğretmenlere muhtaçtır. Çünkü toplumu hakiki bir millet haline getiren onlardır“. Diyerek öğretmenlerin toplum için ne kadar önemli ve saygın kişiler olduğunu ortaya koymuştur. Bizlerde bu müstesna günde Tüm öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLAR ebediyete intikal eden şehit olan öğretmenlerimize yüce yaratandan rahmetler dileriz…