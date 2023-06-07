KAYSERİ AA- Kayseri'de günlük yaklaşık 30 ton geri dönüşüm malzemesinin ayrıştırıldığı Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm ve Eğitim Tesisi'nde çocuklara legodan yapılmış maketle geri dönüşüm anlatılıyor, sıfır atık treniyle tesisi gezme imkanı sunuluyor.

Eğribucak Mahallesi'ndeki tesis, 2018 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 4 milyon 800 bin lira hibe desteğiyle kuruldu.

Melikgazi ilçesindeki konutlara ve iş yerlerine dağıtılan mavi geri dönüşüm poşetleriyle toplanan kağıt, naylon, ambalaj, cam gibi malzemeler, yarı otomatik tesiste bantlarda ayrıştırılarak dönüştürülmeleri için ihale yoluyla firmalara gönderiliyor.

Tesiste, aynı zamanda geri dönüşüm ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezi ve ilçelerdeki okullardan öğrenciler misafir ediliyor, atölyeler düzenleniyor.

Öğrenciler, vagonları varilden, koltukları stadyumdaki atıl tribün koltuklarından yapılmış güneş enerjisiyle çalışan "Sıfır Atık Ekspresi" adlı trenle tesisi gezebiliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, belediye olarak 600 bin nüfusa hitap ettiklerini, bu nüfusun ortaya çıkardığı evsel atıkları tesiste toplayarak geri dönüşüm sağlayıp, ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

Tesisin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığından alınan hibe sayesinde kurulduğunu anlatan Palancıoğlu, 5 yıldır tesiste kağıt, plastik ve teknolojik atıklar ile mutfaklarda kullanılan bitkisel yağların ayrıştırıldığını belirtti.

Tesisin aynı zamanda bir eğitim merkezi gibi çalıştığını anlatan Palancıoğlu, şöyle konuştu:

"Okullardaki çocuklarımıza burada geri dönüşüm bilinci aşılıyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan vasıtasıyla almış olduğumuz destekle bu geri dönüşüm tesisinin nasıl çalıştığını gösteren, çocukları da mutlu edecek tesisin legodan maketini yaptık. Çocuklar bu lego tesis üzerinden geri dönüşüm tesisinin nasıl çalıştığını görüyorlar. Aynı zamanda konferans salonumuzda çocuklara eğitim veriliyor ve çeşitli dönemlerde çocuklarımıza geri dönüşüm bilincini aşılayacak ödüllü projelerimiz de oluyor. Bu kapsamda varillerden oluşturulmuş güzel bir trenimiz var. Lokomotifin üstünde güneş enerjisi panelimiz var. Çocuklar hem geri dönüşümü öğreniyor hem de geri dönüşümden neler yapılabileceğini görüyor, trenle tesiste geziyorlar."

Günlük 30 ton geri dönüşüm ayrıştırılıyor

Palancoğlu, yüksek katlı binalar başta olmak üzere zincir marketler ve iş yerlerinden geri dönüşüm poşetlerinin toplandığını, günlük yaklaşık 30 ton malzemenin ayrıştırıldığını aktardı.

Rutin olarak bir program dahilinde evlere, iş yerlerine geri dönüşüm poşeti dağıtıldığını ve belirli günlerde toplandığını anlatan Palancıoğlu, "Yoğun bir mesai harcıyoruz geri dönüşüme. Vatandaşlarımızdan da bu çalışmaya destek vermelerini istiyoruz." dedi.