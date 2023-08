Öfke duygusunun doğru ve sağlıklı bir şekilde ifade edilmesine öfke kontrolü denir. Öfke kontrolünde amaç, bireyin öfkesini kendisine ve başkasına zarar vermeden ifade etmesidir.

Kontrolsüz öfke güç değildir çünkü öfke yıkıcı ve zararlıdır. Öfke sağlıklı bir şekilde ifade edildiğinde yıkıcı olan öfke, yapıcı duyguya dönüşür. Öfke, şefkat olarak adlandırılır. Öfke gücü, kontrol altına alındığında şefkat hissi bünyeye yayılır.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Òfkeyi Dönüştürme Sanatı" Değişim Programı sayesinde birey olumsuz olaylara karşı tarafsız tepkiler verir ve yargısız bir gözlemci olur. Önyargılardan kurtulur ve öfkeyi tanır, ifade eder.

"Öfkeyi Dönüştürme Sanatı " Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada öfke kontrolü ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Öfke kontrolü, öfkeyi gözlemleyerek sağlanır. İçinizde öfke yükseldiğinde derin bir nefes alın ve öfkeyi tarafsız tanıklıkla gözlemleyin. O zaman öfke yatışır ve öfkeyle baş edilir. Öfkelendiğiniz an, karın nefesi uygulayın. Nefes alırken karnınızı şişirin, nefes verirken içeri çekin. Dikkatinizi tamamen nefese verin.

Eğer karşınızdaki kişinin sözleri veya davranışları sizi kızdırıyorsa, hemen kendisine ifade edin. O zaman öfke baskılanmayacak ve öfke patlamaları oluşmayacak. Öfkeyi fark ettiğinizde gülümsemeye başlayın ve yaşanan olayın geçici olduğunu kendinize hatırlatın.

Değişim ve tekamül teknikleri düzenli olarak uygulandığında öngörü yetisi devreye girecek ve olumsuz sözler ve eylemlerden uzaklaşacaksınız. Önceden olumsuz eylemlerin sonuçlarını sezeceksiniz. Öfke yükseldiğinde ortamdan uzaklaşacaksınız ve öfke patlamalarını önleyeceksiniz.

Bastırılan ve sağlıklı bir şekilde ifade edilmeyen öfke fiziksel, zihinsel ve duygusal rahatsızlıklara neden olur ama Dünya Değişim Akademisi'nde "Öfkeyi Dönüştürme Sanatı" Değişim Programı sayesinde öfkeyle başa çıkacaksınız. Sağlıklı bir öfkeye sahip olacaksınız.

Mutlu değişimler....