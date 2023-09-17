Bu hafta size harika bir projeyle ilgili yaptığım mini röportajı paylaşmak istiyorum. Projenin mimarı, A' dan Z'ye en küçük detayların sahibi benim de neredeyse 40 yıldan fazladır dostum olan Hakan Yanar yine çok güzel bir işe imzasını atıyor...

Bu arada yeri gelmişken Ankara dostluğundan da söz edeyim size. Ankara; hiç bitmeyen, yıllar geçse de, görüşemesen bile karşılaştığında kaldığın yerden devam eden dostluklara imza atar hep. İstanbul özellikle bizim mesleğimiz için bir cadı kazanıyken Ankara birbirine çoğunlukla destek verir, birbirini korur, kollar. Bende Ankara'da doğdum, büyüdüm. Ankara'dan başlayan dostluklarımın en azı 40 yıldır. Bir şekilde birbirimizi bulur, sımsıkı sarılırız hep. Hatır sormayı biliriz, el vermeyi biliriz. Her ne olursa olsun, kızgın bile olsak bir telefonla birbirimize yetişmeyi biliriz. Tutkulu bir bağdır Ankara. Ankara'da sanat bile bir başkadır. Tiyatronun, operanın, müziğin "er meydanıdır" Ankara'da sahneye çıkmak bir başka heyecandır. Ankara seyircisi çok iyi bir eleştirmendir. Ben Bahçelievler'de doğduğum büyüdüm. İlkokul, ortaokul lise arkadaşlarımla rutin toplantılarımız vardır bizim, nerdeyse anaokulundan başlayan. Mesela Taner Öztürk Başkanımız vardır, biz Deneme Liselileri sık sık bir araya getirir, üşenmez şehir şehir gezer, bize yemekler düzenler, kopma yaşatmaz. Sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşansa öyle bir ağ oluşur ki, her yerden doktorlar yağar gruba, herkes hemen harekete geçer. Kimse konumunu ön plana çıkarmaz. Eğlenmesi bile bir başka olur Ankara'lıların. Gece bitip ayrılırken ertesi güne laf salatası kalmaz. Vallahi bir başkadır benim Ankara'm. Hep içinde bir saflık vardır. Hep bir heyecan. İşte. Hakan’da benim hayatını iyi niyete ve sevgiye göre kurmuş dostlarımdandır. Zaman zaman birbirimizi kaybeder, sonra yine buluşunca kocaman sarılırız. Zamanın önemi hiç yoktur aramızda. Birbirimizi takip eder, gururlanır boş zamanlarımızı yakalamayı bekleriz. İşte böyle bir kucaklaşmadan sonra projesini yeniden hayata geçirdiğini duyunca çok heyecanlandım ve paylaşmak istedim sizinle.

Hakan’ım “Ofis’ten Sahneye” projesi nasıl oluştu? Okuyucularımla her detayı paylaşmak istiyorum, belki de katılmak isterler.

HY- 2000 senesinde kurulan HY Tanıtım başta İşsanat, İKSV Müzik, Caz, Tiyatro ve Bienal’in tüm hosting ve organizasyonlarını uzun yıllar yürütmüştür. Dünyanın en ünlü sanatçı ve topluluklarına ev sahipliğiyapan bu organizasyonlara davet edilen kurumsal firmaların yöneticileri, kendi kurumlarında da müzikle ilgili çalışma yaptıklarını ve bunu kurumları adına sahneye taşımak istediklerini sohbet sırasında hep dile getirmişlerdi. Türkiye'de bir ilk olma yolunda adımı attım. Başlangıçtaki en büyük kaygım yarıştıracak kadar nitelikli müzik yapacak sayıda şirket orkestrası bulabilecek miyiz düşüncesiydi. Yarışma ile ilgili şirketlerle ilk iletişimimde , yöneticilerin ve İK Müdürleri’nin kendi çalışanlarının motivasyonu için istekli ve hevesli olmaları beni bu yarışmayı hayata geçirme konusunda oldukça yüreklendirdi. Her yıl yarışmaya katılan ekiplerin profesyonelliklerini gördükçe jürimiz ve ben hayretleri içinde kaldık başarılarına şapka çıkarttık.. Projenin başarısını konuşacak olursak da bu yıl onbirincisidüzenecek olması ve halen yoğun ilginin olması başarısını kendisi gösteriyor diyebilirim.

Bugüne kadar kaç şirket ve grup katıldı yarışmaya?

HY- Her yıl başvuru sayısı artmaktadır. Başvuru aşamasında daha fazla şirket başvurmasına rağmen daha sonra kendini hazır hissetmediği için bir sonraki seneye katılmayı tercih eden şirket sayısı da oldukça fazla olmaktadır. 2011 yılında 14 büyük şirket grupları ile başlayıp ilerleyen yaklaşık 230 şirket ile devam eden bir yarışma oldu. Her yıl büyüyerek artan yarışmayı 30 şirket ile sınırladık ve bu yıl 2023 de oldukça yoğun ilgi ile başvuruları almaya devam ediyoruz.

Aynı şirketten farklı gruplar katılabiliyor mu?

HY- Maalesef bu şirketler arası bir yarışma olduğu için aynı şirket adına sadece bir grup kabul edebiliyoruz. Özellikle İstanbul dışında şubeleri olan büyük şirketler bu tarz başvurular yapıyor ama yarışma formatı gereği şirketi tek yarışmacı orkestra temsil edebiliyor.

Bu yarışma sayesinde kurulan yeni “şirket grupları” var mı acaba biliyor musunuz?

HY- İlk yıllarda bazı şirket orkestraları içinde kendilerini yeterli görmeyip çekinenler vardı. Fakat ileriki yıllarda orkestralarını kurup ya da daha genişletip, her yıl tekrar tekrar yarışmamızda gördük.Müzikal gelişmeleri ve şirketlerinin destekleri ile başarılarının gelişimine de bizzat şahit olduk.

Bu yarışmanın çalışanlara ve şirketlere neler sağladığını kısaca anlatabilir misiniz?

HY- Şirketler artık çalışanlarının motivasyonunu arttıran ve “biz” kültürünü yaygınlaştıran etkinlikleri seçiyor. HY Tanıtım olarak, Ofisten Sahneye şirketler arası müzik yarışması ile 11 yıldır şirketler arası rekabeti eğlenceli bir boyuta taşınmasına katkıda bulunuyoruz. İş dünyası profesyonelleri arasında takım ruhunu ateşlemek amacıyla katkıda bulunduğumuz yarışmada, geçtiğimiz yıllarda birbirinden başarılı performanslar izledik. Bu sene de farklı sektörlerden 30 şirket orkestrasının katılımı ile yarışmanın çekişmeli ve bir o kadar da eğlenceli geçmesini bekliyoruz. Çalışanların, iş arkadaşlıklarını da geliştiren ve takım ruhunu ateşleyen bu etkinlik şirketlerin İK departmanları tarafından destekleniyor.

Yarışmayı kazanan grup neye göre belirleniyor?

HY- Yarışmada kazanan grup jüri oylaması ve izleyici oyları ile belirleniyor. Jüri, müzik alanında profesyonel uzman isimlerden oluşuyor. Jüri değerlendirmesini yorum, icra ve ensemble kriterlerini göre yaparken, izleyicilerde en beğendikler orkestraya davetiyeli üzerindeki kişiye özel oylarla belli yüzdelerle şirketlerine destek oluyor.

Profesyonel iş yaşamı içinde profesyonelce müzik yapan kişileri mi arıyorsunuz yoksa amacınız çalışanların kurumsal iş yaşamı stresini biraz azaltabilmek mi?

HY- Amacımız iş yaşamının yoğunluğu ve koşturmacası içerisinde hobisine zaman ayırabilen, kendisine müzik ile bir kaçış noktası yaratan genç profesyonellere, bu yeteneklerini iş arkadaşları ile de paylaşabilecekleri ve birlikte eğlenebilecekleri bir platform yaratılmasına katkıda bulunmak. Şirket çalışanlarının iş arkadaşlarını sahnede şarkı söylerken ya da yöneticilerini gitar solosu yaparken görebilecekleri bu organizasyon ile beyaz yakalıların iş dünyasının rekabet, stres dolu gündeminden birkaç saat için de olsa uzaklaşabilmesini sağlamayı hedefliyoruz.

Yarışma birincilik ödülü nedir?

HY- Yarışmanın içinde o kadar eğleniyorlar ki bu eğlenceyi birincilik ödülü ile taçlandırıyor en başarılı seçilen grup. Yarışmaya pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdik önceki yıllarda ödül sponsorumuz Cannes Convention Center idi ve yarışma birincilerini Cannes’de konaklatıyor ve Hollywood yıldızları düzeyinde ağırlıyorduk😊 Birincilik ödülü her yıl çok enteresan içeriklerle ilerledi. Bu yıl birincileri çok şanslı olacak çünkü geleneksel muhteşem yurtdışı seyahati yanında herkesin çok bulunmak isteyeceğine inandığımız dünyaca ünlü bir topluluğun da canlı konserine katılma şansı yakalayacaklar.

Yarışmanın sponsoru var mı?

HY- Biz proje yaratıcıları ve uygulayıcıları olarak yapılan projenin ne boyutlara geleceğini önceden görürüz fakat ilk yıllarda bu düşüncemizi anlatmakta zorlanırız somut iş çıkana kadar. Bu projede de öyle oldu 2011 senesinde ilk yarışmayı yaptığımda şirketlerin ve çalışanların motivasyonunu gören büyük firmalar ikinci sene itibari ile Ana sponsor olmak istediler. Fakat yarışmanın hassas bir yanı vardı. Ana sponsor adıyla anılacak yarışma uygulama açısından, aynı sektördeki rakip firmalara isteksizlik doğurabileceği düşüncesi ile haksızlık yapacağımız anlamına geliyordu. Amaç müzik yapmak isteyen beyaz yakalıya yönelik bir proje olduğu için bu şekilde ilerlemek istemedik ve ana sponsor kullanmadık. Bu güne kadar bir çok zorluğa göğüs gererek bize inanan destekçilerimiz ile kolkola düzenlediğimiz bu yarışmada her şirketin özgürce katıldığı ve adaletli sonuçlandığı bir yarışma gerçekleştirmekten de ayrıca bir gurur duyuyoruz.

DOSTLUĞU KAYAYA KAZIYALIM

Dostluk üzerine çok sevdiğim bir hikaye vardır, paylaşmak istiyorum sizinle. Çölde yolculuk eden iki arkadaş hakkında bir hikâye anlatılmaktadır.

“Yolculuğun bir aşamasında iki arkadaş tartışırlar, biri ötekine bir tokat vurur. Tokadı yiyenin canı çok yanar ama tek kelime etmez ve kum üzerine şu sözleri yazar:

“Bugün en iyi arkadaşım bana bir tokat attı.”

Yıkanabilecekleri bir vahaya rastlayana kadar yürümeyi sürdürürler. Tokadı yiyen yıkanırken batağa saplanır. Boğulmak üzereyken arkadaşı tarafından kurtarılır. Boğulmak üzere olan arkadaşı kurtulduktan sonra bir kaya parçası üzerine şu sözleri kazır;

“Bugün en iyi arkadaşım benim hayatımı kurtardı.”

Tokadı vuran ve sonra en iyi arkadaşının hayatını kurtaran kişi ona şu soruyu sorar;

“Senin canını yaktığımda bunu kum üzerine yazdın ama şimdi kayaya kazıyorsun neden?”

Arkadaşı ona şöyle cevap verir

“Biri bizi incittiğinde bunu kum üzerine yazmalıyız ki bağışlama rüzgârı estiğinde onu silebilsin. Ama biri bize iyi bir şey yaparsa onu kayaya kazımalıyız ki hiçbir rüzgâr yok edemesin, kalıcı olsun.”

Özel birini bulmak bir dakikanızı alır, onu değerlendirmeniz bir saat içinde olur, onu sevmek için bir gün yeter, dostluk için en az on yıl gerekir ama onu unutabilmek için bir ömrün geçmesi gerekir.

Dostluğu oluşturmak zor, kaybetmek ise çok kolaydır. Bunun için dostluklarımızı oluşturmak için gösterdiğimiz çabayı korumak için de göstermeliyiz.

“İncinmelerimizi kuma, iyilikleri kayalara kazımayı öğrenmeliyiz.”

DOSTLARI OLMALI İNSANIN

Ve son sözleri ünlü şair Can Yücel’lle bitirmek istiyorum.Bir Dostu Olmalı İnsanın... Saate bakmaksızın kapısını çalabileceği bir dostu olmalı insanın... "Nereden çıktın bu vakitte" dememeli, bir gece yarısı telaşla yataktan fırladığında; "Gözünün dilini" bilmeli; dinlemeli sormadan, söylemeden anlamalı... Arka bahçede varlığını sezdirmeden, mütemadiyen dikilen vefalı bir ağaç gibi köklenmeli hayatında; sen, her daim onun orada durduğunu hissetmelisin. ihtiyaç duyduğunda gidip müşfik gövdesine yaslanabilmeli, kovuklarına saklanabilmelisin. Kucaklamalı seni güvenli kolları, ...dalları bitkin başına omuz, yaprakları kanayan ruhuna merhem olmalı... En mahrem sırlarını verebilmeli, en derin yaralarını açıp gösterebilmelisin; gölgesinde serinlemelisin sorgusuz sualsiz... Onca dalkavuk arasında bir tek o, sözünü eğip bükmeden söylemeli, yanlış anlaşılmayacağını bilmeli. Alkışlandığında değil sadece, asıl yuhalandığında yanında durup koluna girebilmeli. Övmeli alem içinde, baş başayken sövmeli ve sen öyle güvenmelisin ki ona, övdüğünde de sövdüğünde de bunun iyilikten olduğunu bilmelisin, "hak ettim" diyebilmelisin. Teklifsiz kefili olmalı hatalarının; günahlarının yegane şahidi... Seni senden iyi bilen, sana senden çok güvenen bir sırdaş... Gözbebekleri bulutlandığında yaklaşan fırtınayı sezebilmelisin. Ve sen ağladığında, onun gözünden gelmeli yaş...

Sevgiyle ve ışıkla kalın…