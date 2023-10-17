HABER: ASLI MERCAN SARI

27-28-29 Ekim tarihlerinde İzmir’in Urla ilçesinde Birgi köyünde yer alan eski bir havalimanında başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin bir çok şehrinden kamp ve doğa tutkunları, offroad severler ve karavancılar bir araya geliyor.

Üç gün sürecek büyük buluşmada bir birinden çeşitli aktiviteler, eğitimler ve sahne performansları yer alacak.

WildAct Airport ismiyle yapılacak olan büyük kutlama serinin ilk etkinliği olarak gerçekleşecek. Devamında WildAct etkinlikleri Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleşmeye devam edecek.

Etkinlik katılımcıları arasında yer alan AKUT ile arama kurtarma, Anda Arama Kurtarma derneği ile afet farkındalık, Kızılay Derneği ile Kan Bağışının önemi eğitimlerinin yanında, etkinlik içerisinde yer alan diğer kurumlar ile ok atma, airsoft atış eğitimleri gibi birbirinden farklı eğitimler, Zumba, pilates, voleybol, ayak tenisi gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra, sahne performansları yer alacak.

Katılımcıların konforunu en yüksek seviyede tutmak isteyen WildAct Airport, alanda elektrikten tuvalet ihtiyacına, etkinlik alanında kurulacak ve 24 saat hizmet verecek olan revirden, çocuklu aileler için kurulacak ve profesyonel eğitmenler tarafından gözetim altında tutulacak çocuk oyun alanına kadar her türlü hizmeti ve konforu düşünerek keyifli bir kamp deneyimini katılımcılarına yaşatmayı planlıyorlar.

Cumhuriyet’in 100. Yılında yapılacak olan buluşmada 29 Ekim Cumhuriyet bayramını görkemli bir kutlama ile anmak isteyen WildAct etkinliği aynı zamanda sosyal yardımlaşma bilinci ile düzenleniyor.

Etkinliğin destekçilerinden ve emektarlarından Mezat Adam olarak anılan Serkan Sarrafosmanoğulları düzenleyeceği mezatın tüm gelirlerini Hatay’da yer alan Harbiye Mezyet Ekrem Karateke ve Yeniçağ İlkokuluna bağışlanacağını ve aynı zamanda WildAct etkinliğini düzenleyen Balat A.Ş sahibi Vural Yücel tüm etkinlik gelirlerinin belirlenen iki okulda yürütülecek yenileme ve kütüphane kurma faaliyetlerine aktarılacağını bu yardım kampanyasına ve kampa katılacak herkesi etkinlikten sonra belirlenecek tarihte hep birlikte Hatay’a depremin yıl dönümünde bir kez daha yerinde yardım yapmaya davet etti.