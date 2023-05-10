Ödül törenine damgasını vurdu

Bu yıl üçüncüsü yapılan Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri töreni ilginç anlara sahne oldu. Birçok ünlü isim ödül alırken sürpriz isimlerde ödüllerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Yılın müzikali ödülünü kadrosunda Hayko Cepkin, Elçin Sangu, Nermin Koçak, Umut Kurt, Fatih Al, Cenk Bıyık, Alper Alpman, Işık Tolgay, Miray Akovalıgil, Tuncay Çağıl, Buket Bahar, Elerki Taşkın ve Oğuz Turgutgenç gibi isimleri barındıran “JEKYLL§ HYDE adlı oyun kazandı.

Ekip üyeleri ödüllerini alırken ünlü oyunun başrol oyuncularından Hayko Cepkin yaptığı kısa konuşma ile töreni izleyenlere hoş dakikalar yaşattı.

Hayko Cepkin ödül alan birçok sanatçının aksine klasik bir konuşma yapmak yerine farklı bir konuşma yaptı. Ödülünü alan birçok sanatçının törenden ayrılması sonucu ödül töreninde az sayıda izleyici kalmasına da ince bir dokundurma yapan Cepkin “ Kimse gelmemiş ki biz bizeyiz. Ben sizi dinledim. Kuşadası’ndan geliyorum 600 km yol yaptım. 6 saat araba sürdüm. 19:26’da salona girdim. Yaklaşık 10 saattir buradayım. Gerçekten şunu net olarak söyleyeceğim. Tiyatro hayaliyle hayatıma başladım ilk adımlarımı öyle attım. Ama onu elde edemeyince tiyatro eğitimleri veren hocalarım bana müzikal kulağın daha iyi, müzik kulağında var. Böyle devam edersen senin için daha iyi olur demişti. Onun için müzik yoluna kaydım, operaya başladım. Ondan sonra da barlarda bar hayatım başladı. Tiyatroya başlamak istediğimden herhalde 26 yılı aşkın bir süre geçti. Kendi sahnemi kurup kendi sahnemi yapmaya başladım. Ama sonuç itibariyle azimle devam ederseniz bir şeyleri başarabiliyorsunuz. Bunun en önemli kanıtı şu anda bir rock sanatçısıyım ama tiyatro ödülleri yazan bir yerden tiyatro ödülü alıyorum. Demek ki hayaller geç de olsa yerine getirilebiliyormuş. Herkes hayallerinin peşinden koşsun.” dedi.

Konuşması ara ara alkışlarla kesilen ünlü rock yıldızı konuşması bitince salonda kalan konuklar tarafından çılgınca alkışlandı.

FOTOĞRAFLAR : ZEKİ SEVER

Number One Turk TV.’ye transfer oldu

3 sezondur programında dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Natalie Burn , Silvio Simac , Jack İlco gibi yıldızlarının yanı sıra dünyaca Müzik Grubu Trendz’i programında ağırlamış ve bunların yanında Zihni Göktay , Erhan Yazıcıoğlu , Bennu Yıldırımlar , Mazlum Kiper , Sinan Bengier , Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Uğur Çavuşoğlu, Okay Temiz , Tayfun Sav , Altan Akışık , Sefa Zengin , Mert Turak , Binnur Şerbetçioglu, ve Hilmi Özçelik gibi ünlü isimleri de ağırlayan Raif Akyüz Number One Türk TV.’ye transfer oldu.

Geçtiğimiz günlerde 8. Uluslararası Anadolu Ödülleri’nde yılın en iyi kültür-sanat haberciliği ödülü ile başarısını taçlandıran Raif Akyüz önümüzdeki günlerde Number One Türk TV ekranlarından Raif Akyüz ile Sanat Dünyası adlı programla yayın hayatına devam edeceği öğrenildi.

Raif Akyüz konu hakkında yaptığı kısa açıklamada “ Geçmişteki başarılarım gelecekte yapacağım başarılarımın teminatıdır Bu sezonda çok ünlü konukları programımda ağırlamaya ve izleyiciye keyifli programlar izlettirmeye devam edeceğim” dedi.



Hilal Yıldız’dan yeni tekli “Kapılar”

Hilal Yıldız alternatif tınılı ikinci teklisi “Kapılar” ile günümüz insanının kendini arama ve bulma deneyimlerini anlatıyor. İlk teklisi “Yangın” ile müzik dünyasına adım atan Yıldız, günümüz insanının varoluşsal sancılarını yansıtmıştı. Varlığı başkasında arayan bu sancıların kapıları kendine açıldı. Bağımsız olarak yayınlanan teklinin söz ve müziği Hilal Yıldız, düzenlemesi Görkem Baharoğlu imzası taşıyor. Teklinin Cem Bilgiç yönetmenliğindeki klibi de Hilal Yıldız’ın YouTube kanalında yerini aldı.

Kapılar’ı, Hilal Yıldız şu sözlerle anlatıyor: “İnsan ancak kendiyle var olabilir, kendiyle yok. Kendiyle açıktır bilmenin kapıları ona. En çok kendine yakındır ve yine kendinden uzak. Sırrı bir ‘başka’da aramaya kalkarsa çok geçmeden kendine geri dönecektir. Fakat ne siyahlar kara ne beyazlar aktır artık. Aydınlık da karanlık kadar kör ve sislidir. ‘Başka’ ona griyi ve bulanığı öğretmiştir. En çok da şimdi duyumsamak vaktidir kendine açılan kapıları.”



Seyyal Taner’den önce “Elma” şimdi de “Armut” geldi



Türk pop müziğinin efsane ismi Seyyal Taner, dünyanın içinde bulunduğu kaos ortamını metaforik bir anlatımla eleştirdiği ilk single’ı "Elma" nın ardından, serüvenin devam ettiği, ikilemin ikinci single’ı Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan "Armut" ile müzikseverlerle buluştu

Sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, müziği Aydın Şencan’a, düzenlemesi Ödül Erdoğan’a ait olan “Armut” isimli yeni şarkısı ile Seyyal Taner, insanoğlunu yaşadıklarından ders çıkarmaya davet ediyor ve “Elmalarla armutları sakın ha karıştırmayın!” diyor.

Seyyal Taner'in; su, iklim, çevre, ekonomi başta olmak üzere insanlığın yaşadığı tüm krizlere atıfta bulunmaya devam ettiği “Armut” isimli yeni single’ının mix’ini Ödül Erdoğan ve Melihcan Ataklar, mastering’ini Emre Kıral yaptı.

Seyyal Taner’e Özel Kapak

Seyyal Taner’in, “Armut” isimli yeni single’ınn kapak tasarımı Ahmet Rüstem tarafından yapay zeka görselleştirme araçları kullanılarak hazırlandı.



İkilem’den “Kördüğüm”

Alternatif pop müziğinin sevilen grubu İkilem, "Kördüğüm" isimli yeni şarkısıyla albüm haberini duyuruyor.

“Bir Sebebi Var”, “Kaybolurum Gülüşünde” ve “Bu Saatten Sonra” gibi şarkılarıyla milyonların beğenisini kazanan ve müzik listelerinin zirve ismi olan İkilem’in yeni şarkısını grubun solisti Serhat Karan kaleme aldı. “Kördüğümün”ün düzenlemesi ise grubun imzasını taşıyor. Şarkı; kendini çıkmazda hisseden birinin yaşadığı yoğun duyguları ve bu duygular ile baş edememe hikayesini anlatıyor. Retro ve modern seslerin sentezlendiği şarkıda grubun kendine has soundu yine ön plana çıkıyor.

“Kördüğüm” aynı zamanda grubun sene sonunda yayınlamayı planladığı ilk stüdyo albümünün habercisi niteliğinde.



Hırsız şoku!

Yıllar önce katıldığı “Popstar Alaturka” yarışmasında aldığı birincilikle şöhret basamaklarını hızla tırmanan Mehtap Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Amsterdam tatilinde hırsız şoku yaşadı.

Tatil için arkadaşları ile birlikte Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a giden Popstar Mehtap’ın park ettiği aracının camını kıran hırsızlar araç içerisinde pasaport dahil tüm eşyalarını çaldılar.

Popstar Mehtap sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı takipçilerine ''Amsterdam maceramın sonunda soyuldum arkadaşlar.Valizim, pasaportum, param, çantam, donuma kadar her şeyi almışlar. Şu anda üstümdekilerle kaldım. Arabayı patlatmışlar. Arabanın camını kırmışlar. Büyük camı kırmamış, en azından küçük camı kırmış, çok düşünceliymiş. Tutanak tutturduk. Allah'ın izniyle yeniden pasaportumu çıkaracağım. Çok sinirliyim arkadaşlar. Maalesef soyulduk."

Hüzünlü konser



Ülkemizi büyük yasa boğan ve 11 ilimizi etkileyen depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu geçtiğimiz günlerde Pamukkale’de sahne aldı.

Konserde koro seslendirdiği şarkıları depremde kaybettikleri arkadaşları Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu, Ahmet Fehmi Ayaz ve depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına seslendirdiler.



Konserde duygu dolu anlar yaşanırken bazı koro üyelerinin gözyaşlarını tutamadıkları gözlerden kaçmazken koro bazı şarkıları seslendirirken depremde zarar gören illerin görüntülerinin gösterildiği anlarda bazı seyircilerde gözyaşlarına hakim olamadılar.