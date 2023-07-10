"Oda" Korku Filmi 28 Temmuz 2023 te Sinemalarda



Yönetmenliğini ; Bülent Orçin’in üstlendiği senaristliğini Selda Erdoğan’ın yapmış olduğu Orçin yapım imzalı ODA’ adlı sinema filmi alışa gelmiş.Türk korku filmlerinden farklı bir hikaye ile sizlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 4 K görüntü kalitesi ve gerek müzikleri ile özenli bir çalışmanın ürünü olduğu aşikar.

Oda filmi: Güvenlik sistemleri uzmanı bir gencin, kız arkadaşının evine gizli kamera yerleştirmesinin ardından evi izlerken karşısına doğa üstü varlıklar çıkması ile evi yakından takibe almasını konu alıyor.Bol bol ters köşelerin olduğu sürpriz finali ile etkisinden kurtulamayacağınız sarsıcı bir film aynı zamanda

28 Temmuz 2023 Sinema salonlarında yerini alacak Oda filmi’ni büyük bir sabırsızlıkla beliyoruz.

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Hızlı ve Öfkeli Tadında Bir Klip; "Glock"



Nihan Çelik, Baz ve Reckol'ün seslendirdiği "Glock" şarkısının klibimaga Hızlı ve Öfkeli serisini aratmadı.

Enerjisi yüksek bir şarkı olmasıyla dikkat çeken Glock, dinleyicilere sert bir vuruşla dokunuyor. Güçlü vokali ve cesur sahne duruşuyla tanınan Nihan Çelik, kendine has tarzıyla hip-hop müzik sahnesinde etkileyici bir çıkış yapan Baz ve rap & trap alanında Türkiye'nin en bilinen sanatçıları arasına girdi.

Reckol'un birlikte seslendirdiği Glock sözleriyle ve ritmiyle drill müziğinin özgün ve güçlü özelliklerini taşıyor. Şarkının prodüktör koltuğunda Slong, Baz ve Only oturuyor.

Söz ve müzik Baz, Tüzzün ve Reckol imzasını taşıyor. Noah Entertainment etiketiyle Perşembe günü digital platformlarda yayınlanan şarkının klibini ünlü Alman yönetmen Haris Hodovic, 120 kişilik bir ekiple çekti. Klipteki sahneler Hızlı ve Öfkeli filmini aratmadı.

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Duygu Çakmak Balkanlar’ı Yeniden Fethetti



Ünlü model Duygu Çakmak, yurt içi ve yurt dışında Katar,Dubai ve Bahreyn de bir çok başarılı organizasyonlara ve defilerere imza atan başarılı model Duygu Çakmak "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Yurt dışında başarılı işlerle anılmak istiyorum.

Gittiğim her yerde ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.9 günlük Kurban bayramı tatilini Makedonya,Kosova ,Karadağ ,Arnavutluk ta geçiren güzel model Kosova’da bir model ajansı ile anlaşma yaparak ülkemizi Balkan ülkelerinde temsil edecek.

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Yıldız Tilbe Sahnede Peruk Çıkardı



Şarkılarıyla gönüllere taht kuran sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserde binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı.

10. Yıl Konserleri kapsamında İstanbullularla bir araya gelen Yıldız Tilbe, konserine 'Delikanlım' şarkısıyla başladı. Kıyafetiyle göz kamaştıran Tilbe, bir an olsun düşmeyen enerjisiyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Kısa bir süre önce saçlarını kısa kesen sanatçı perukla çıktığı konserinin başlarında peruğu çıkarınca alkış yağmuruna tutuldu. Saçımı nasıl buldunuz diye seyircisine soran Tilbe: "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür." diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Tilbe: "Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun" dedi.

Tüm şarkılarına dev koro halinde eşlik eden hayranları, keyif dolu bir akşam geçirdiler. Şarkı aralarında izleyicisiyle bol bol sohbet eden sanatçı esprileriyle de açık havada kahkahalar estirdi. Seyircisine konserine geldiği için teşekkür eden sanatçı: "Sizi çok seviyorum ve bu iş için Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu işi yapıyorum. Başka iş yapamazdım herhalde. Yapamadım da zaten." sözleriyle duygularını dile getirdi.

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Halil Dağhan'ın Yeni Teklisi "Kına" Yayında !



Kına gecelerinin yeni vazgeçilmezi Halil Dağhan’ın yepyeni teklisi ‘Kına’ olacak. Sözü ve müziği Ravi İncigöz imzalı şarkının pop soundları ile geleneksel ritimleri güzel bir uyum yakalıyor. Medya İletişim Danışmanlığını Tülay Karabulut’un üstlendiği şarkının düzenlemesini Okan Akı yaptı. Şarkının Mix’i yine Okan Akı’ya, Masteringi ise Emre Kıral’a ait. Modern Yaylı Grubu’nun yaylıları, asma davul ritimleri, gitar ve perküsyonun kullanıldığı şarkının kayıtları Bahçekat Müzik’te alındı.

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IFA PARIS İstanbul Kampüsü, Mezuniyet Defilesiyle Moda Tutkunlarını Etkiledi



Dünya’nın önde gelen moda okullarından olan IFA PARIS’in İstanbul Kampüsü, son sınıf öğrencilerinin tasarımlarını moda tutkunlarına sunmak amacıyla dün gece Binbirdirek Sarnıcın da gerçekleşen bir fashion show düzenledi.

3 yıllık Moda Tasarım ve Teknoloji programlarını tamamlayan öğrencilerin tasarımları, ailelerin ve özel davetlilerin de katıldığı bir defilede sergilendi. IFA PARIS İstanbul ekibi, öğrencileriyle birlikte yaklaşık bir yıldır çalışarak vizyonlarını yansıtan bu özel defileyi hazırladı.

Defilede, IFA PARIS İstanbul Moda Tasarımı ve Teknolojisi programı mezunlarından Yasmine Sidki, Mariam Abdelmajeed, Layan Abdalmajeed, Farah Zeyadeh, Mariam Phiroz, Mariam Jechi, Farah Daylac'ın yanı sıra Paris Kampüsü öğrencilerinin tasarımları da "NÜANS" temasıyla ve Binbirdirek Sarnıcı'nın eşsiz ambiyansı eşliğinde sergilendi.Defileye, tanınmış yerel ve küresel tasarımcılar, influencerlar, başkonsoloslar ve önemli isimlerin yanı sıra birçok basın mensubu da katıldı. Defile, keyifli bir kokteyl ile başladı ve IFA PARIS İstanbul Kampüsü kurucusu ve yöneticisi Adile Cretallaz ile IFA Paris GrupCEO’su Jean Baptiste Andreaninin teşekkür konuşmalarıyla devam etti. Ardından ünlü koreograf Asil Çağıl tarafından koreografisi ve Mesut Büyüksofuoğlu tarafından prodüksiyonu gerçekleştirilen defile, tüm ihtişamıyla başladı.Defilede Zeliha Çal,Seviye İkbal Tulgar, Sevinç Meşe, Melike Yalnız, Derya Ekşioğlu, Tuğçe Tekin, Deniz Eser,Hande Taşkın, Türkan Geyik, Sena Küçük,Beste Viran, Albina Detkova, Jenya Krivenko ve Oğulşat Gagşalova gibi taçlı güzellerin yanı sıra 30 model yer aldı. Gecenin sunuculuğunu Açelya Kartal üstlendi.Defile sonrasında mezuniyet sertifikaları öğrencilere takdim edildi ve gece after party ile sona erdi. IFA PARIS İstanbul, 2014 yılından bu yana İstanbul'da faaliyet gösteren bir moda ve lüks eğitim kurumudur. Moda ve lüks alanında kendini geliştirmek isteyen herkese eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Uluslararası Moda Akademisi olarak bilinen IFA PARİS İstanbul, lisans, lisansüstü programlar ve kısa kurslar sunmaktadır. Uluslararası öğretmenlerden oluşan bir kadro tarafından farklı sektörlerden uzmanlık alanlarına sahip öğrencilere eğitim vermektedir.

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Feyyaz Şerifoğlu İmaj Yeniledi



Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran “Cam, daki Kız”ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu, finalin ardından imaj yeniledi.

Dizi süresi boyunca takım elbiseyle ekranlarda olan Şerifoğlu, “Canlandırdığım Sedat karakteri sürekli takım elbise giyiniyordu. Ben de üç sene boyunca bu karakteri canlandırdığım için ister istemez giyim tarzım ona benzemeye başlamıştı. Finalin ardından dolap yenileyerek tarzımda değişikliğe gittim” dedi.

Dizinin finalinin ardından bir arınma dönemine girdiğini de sözlerine ekleyen oyuncu, “Yeni proje öncesi güzel bir tatil de düşünüyorum. Önce Ege’ye ineceğim sonrasında ise ufak bir yurtdışı planım var” diye konuştu.