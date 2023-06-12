İSTANBUL- Oyuncu Nurseli İdiz, “Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sadece sosyal medyada değil, sokakta da öyle... Artık donla, sütyenle dolaşıyorlar. Türkiye muhafazakârlaşıyor deniyor ama yok öyle bir şey” dedi.

İdiz, Sabah yazarı Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtladı. “Türkiye'de ayrışma var diye bir tartışma var. Siz bu konuyu nasıl bakıyorsunuz” sorusu üzerine İdiz, şunları söyledi:

"Laik kesim başlattı ayrıştırmayı"

“Türkiye'de ayrıştırma aslında başörtüsü tartışmasıyla başladı. Ben sol görüşlü bir kadınım, CHP Gençlik Kolları'nda da yer almıştım. Hayatım boyunca doğru gelmeyen şeyi açıkça söylerim. Şimdi bu iktidar kaç yıldır işbaşında, toplumu ayrıştırıyor diye şikâyet eden laik kesim başlattı ayrıştırmayı. Başörtüsü yasaklarına ilk günden beri karşıydım. Başörtüsü yasaklarını çok saçma ve gereksiz görmüştüm. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, isteyen örtünür, isteyen örtünmez. Benim muhafazakar camiadan da yakın arkadaşlarım var, laik kesimden de. Kim neye inanıyorsa öyle yaşasın. Ben sol görüşlü de olsam inançlı bir kadınım. Müslümanlık en gelişmiş, en hümanist dindir. Rahmetli kayınvalidemin ana dili Arapçaydı. Kuran Kerim'i de hatmetmişti. Onun sayesinde Kuran'ı defalarca okudum. Ne zaman sıkıntıya düşsem okurum.”

“Benim yerimde bir erkek aktör olsa kariyeri böyle kötü etkilenmezdi”

Alkol kullanımına yönelik basında çıkan haberler hakkında da konuşan İdiz, “Alkole 37 yaşında başladım. Aslında çok fazla alkol alan biri değilim. Sabah akşam içmedim hiçbir zaman. Alkol eşiğim düşük olduğu için de psikolojimi çok etkiliyordu. Bu da olmaması gereken şeylerin yaşanmasına yol açıyordu. Alkol konusunda tedavi de gördüm. Uzun sürede bıraktım. Şimdi de tek tük içiyorum. Benim yerimde bir erkek aktör olsa kariyeri böyle kötü etkilenmezdi” diye konuştu.

HABER: MERVE ELÇİ