NUR-SULTAN’DA MEDYA FORUMU

Kazakistan Halkları Meclisi tarafından düzenlenen IV. Uluslararası “Medya ve Kamuoyu” konulu uluslararası forum, Kazakistan’ın Başkenti Nur-Sultan’da gerçekleştirildi.
M. KEMAL SALLI
Kazakistan Halkları Meclisi tarafından düzenlenen IV. Uluslararası “Medya ve Kamuoyu” konulu uluslararası forum, Kazakistan’ın Başkenti Nur-Sultan’da gerçekleştirildi.
Foruma, Kazakistan Halkları Meclisi Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi ANC Sekreteryası Başkanı Canseyit Tüymebayev ile Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’dan uluslararası iletişim uzmanları, gazeteciler, medya temsilcileri, milletvekilleri, hükümet yetkilileri, Kazakistan Halk Meclisi üyeleri, ulusal ve bölgesel kitle iletişim araçlarının editörleri katıldı.
Kazakistan gazeteciliğinin, sosyal ağların ve blogların giderek daha etkili hale geldiği değişen bir iletişim modelinde, gelişme sorunları, Kazak başkentindeki çeşitli ülkelerden gelen kitle iletişim araçları uzmanları tarafından tartışıldı.
Geniş bir katılımla gerçekleştirilen forumun açılış konuşmasını yapan Kazakistan Halkları Meclisi Başkan Vekili Canseyit Tüymebayev, medya dünyasının gelişimindeki mevcut eğilimlerden söz ederek, birçok önemli eğilime dikkat çekti, “Birincisi, geleneksel medya ile hızla gelişen sosyal medya arasındaki izleyici mücadelesidir” dedi ve özetle şu konulara değindi:
“Kazakistan birlik ve güven için kendi formülünü geliştirdi. Bu modele, haklı olarak, Nursultan Nazarbayev modeli deniyor. Bu modelin çekirdeği de, ‘Kazakistan Halkları Meclisi’dir.
Toplumu tek bir bütün halinde birleştiren temel kaynaklardan biri bilgidir ve medya bu konuda ana araçtır.”
“(…) Blog, video blog, İnternet'teki makalelerin dağıtımı, bir gerçeklik haline gelen vatandaş gazeteciliğinin bir şeklidir. Ancak böyle bir vatandaş gazeteci bilgiyi yayma sorumluluğunu nitelikli olarak anlayabilir veya kabul edilen etik standartlara uyabilir mi? İnternet ve sosyal ağlar kendi kurallarını belirler. Orada abone sayısının ve görüş sayısının artması için duyum, rezonans, abartı veya sorunların bozulması ön plandadır.”
“…Kazakça konuşan kesim ve sosyal ağlarda, siyasi olaylarla birlikte, ulusal değerlerin yetiştirilmesi, Kazak dilinin baskınlığı ve Sovyet tarihinin olumsuz yönlerine odaklanma konularına çok dikkat ediliyor”
“…Günümüzdeki asıl mesele, gazetecilerin toplumun dayanışmasını ve etnik açıdan uzlaşmayı ve sosyal uyumu güçlendirmede karşılaştıkları zorlukları ele almak. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, Kazakistan Halk Meclisi'nin bilgi desteği konusunda özel bir görevi var.”
Zhanseit Tuimebaev, bugün toplum bilincinin parçalanmasını önlemek için ortak yaklaşımlar geliştirmenin ve medya alanında ortak değerler geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı.
Kazakistan Halkları Meclisi Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi ANC Sekreteryası Başkanı Canseyit Tüymebayev, konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’in sosyal ve etnik grupları güçlendirmeyi talimatı verdiğini belirttti. Bu bağlamda, yerel gazetecilik için halkın fikir birliğini geliştirmenin, kışkırtıcı bilgilere karşı bağışıklık oluşturmanın ve toplumun birliğini korumanın ve medya temsilcilerinin devlet dilinin statüsünü artırma konusundaki rolünün önemini vurguladı.
Kazakistan Halk Meclisi Başkan Vekili Tüymebayev, Kazakistan Halk Meclisi’nin 25’inci, Abai Kunanbayuly'nin 175’inci. ve Abu Nasr el Farabi'nin 1150’inci yıldönümünün gelecek yıl geniş kapsamlı etkinliklerle kutlanacağını müjdeledi.
………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………KAZAK HALKLARI MECLİSİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUM…………
Geleneksel Shangyrak makale yarışması ödüllerinin dağıtılması sonrasına düzenlenen törende, Nazarbayev’in Kurucu Başkanı olduğu Kazak Halkları Meclisi adına, kurumun Başkan Yardımcısı Canseyit Tüymebayev tarafından, tarafımıza Onur Madalyası veridi.
Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in imzasını taşıyan madalyanın beratında şöyle denilmektedir:
“Kazakistan Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğinin korunmasında, manevi değerlerin muhafaza edilmesinde, barış ve huzurun temininde yapmış olduğu katkılarından dolayı Mustafa Kemal Sallı’ya Kazak Halkları Asamblesi adına verilmiştir.”
Meslek hayatımın en değerli ödülünü atayurtta düzenlenen bir törende almanın mutluluğunu yaşıyorum. Başta, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’e, Kazakistan Halkları Meclisi Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi ANC Sekreteryası Başkanı Canseyit Tüymebayev olmak üzere, bizi bu çok değerli ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum.
………………………………………………………………………………….…………………………………………………
“GAZETECİLİĞİN TANIMI DEĞİŞTİ”
Kazakistan Halkları Meclisi tarafından düzenlenen IV. Uluslararası “Medya ve Kamuoyu” konulu medya foromunundaki sunumumuzda, iletişim teknolojilerinin gelişmesine ve çeşitlenmesine bağlı olarak gazetecilik tanımının değiştiğini belirterek özetle şunları söyledik:
“58 yıllık gazetecilik hayatımda taşbaskıdan digital baskıya kadar bütün baskı tekniklerini, kablolu telefondan, telefotodan sayısal haberleşmeye kadar çağımızın hemen bütün iletişim araçlarını tanıdım ve kullandım.
“Günümüzde uluslararası politikalar bile sosyal medya araçları üzerinden gönderilen mesajlarla yönlendiriliyor. İnsanların duygu ve düşünceleri, beyin dalgalarına yakın frekanslar üzerinden iletişim sağlayan cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlar kullanılarak yönlendirilmeye çalışılıyor.
Gazetecilik tanımı çok değişti. Yayın organları toplumları bilgilendirmekten çok, toplumları belli amaçlar doğrultusunda etkileyebilmek için, ağırlıklı olarak, birer algı operasyonu aracı olarak kullanılır oldu. O nedenle bağımsız gazetecilik giderek zorlaşmaktadır.
Küreselleşme sürecinde, ulaşım iletişim teknolojilerinin geliştiği bir dönemde yaşadığımız gelişmeleri, arka planlarındaki olası dinamiklerle birlikte irdelemek durumundayız. O nedenle gazeteciler, gelişmelerin devamını okuyabilmek ve görüş ve düşüncelerin izleyicilerine aktarabilmek için, algı operasyonları ve özellikle iletişim teknolojileri konularında donanımlı olmak durumundadırlar.
58 yıllık bir gazeteci olarak, günümüzde yaşanmakta olan küresel gelişmeleri, çok önemli bir bakış açısı olduğu düşüncesiyle, Nursultan Nazarbayev odaklı olarak değerlendirmek istiyorum.”
Sunumumuzun devamında, Kazakistan’ı Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in parlak bir ekonomi devralmadığını, bilgi, birikim ve deneyimlerini kullanarak siyasi ve ekonomi alanlarında gerçekleştirdiği başarılarla Kazakistan’ı kısa bir zaman diliminde bir dünya markası yaptığını, bütün bunları yaparken de, barışçıl bir politika izlediğini, küresel çapta bir saygınlık kazandığını, bölgesel ve küresel krizlerin çözümü konusunda yaptığı tarihidokunuşlarla tarihin akışına yön verdiğini, bu yönüyle küresel barışın en önemli temsilcilerinden bir olduğunu anlattık ve başta TÜRKPA olmak üzere herkesi, Nazarbayev’e NOBEL Barış Ödülü’nün kazandırılması konusunda bir kutlu göreve çağırdık.
ÇOK VEKTÖRLÜ POLİTİKA
Nazarbayev’in dış ilişkilerde başarıyla uyguladığı çok vektörlü denge politikası, atayurt kültüründe, tarih sahnesinde kalabilmek adına yüzyıllardır uygulanan geleneksel aktif diplomasi kültürünün çağdaş versiyonudur.
Nazarbayev’in, tüm dünyanın saygı duyduğu “arabulucu” ve “çözüm üreten küresel aktör” olarak öne çıkmasını, Altay kültürünü özümsemesi ve başarıyla uygulayabilmesi yeteneği ile açıklayabiliriz.
Geniş topraklarına rağmen, karmaşık demografik yapısı nedeniyle geleceği ile ilgili kaygılı yorumlar yapılan bir devletin başkanı olarak göreve başlayan Nazarbayev, kısa bir zaman diliminde ekonomi ve siyaset alanlarında gerçekleştirdiği başarılarla yalnızca Kazakistan’ın kaderini değil, “tarihin akışını değiştiren bilge lider” olarak anılmaktadır.”
MAĞCAN CUMABAYEV VE NURSULTAN NAZARBAYEV’E TEŞEKKÜR
Atayurdumuzda düzenlenen bir konferansı fırsat bilerek tarihi bir görevi yerine getirmek istedik ve şöyle dedik:
“Biz Anadolu Türkleri olarak, 1920’lerde Kurtuluş Savaşı verdiğimiz günlerde bizlere binlerce kilometre uzaklardan “Uzaktaki Kardeşime” diye seslenen Mağcan Cumabayev atamızı da, ondan yüz yıl sonra, ülkemizin kritik bir döneminde, aynı coğrafyadan uzanan Nazarbayev’in kardeş elini de hiçbir zaman unutmayacağız.
Yaptığı tarihi girişimle Astana Süreci’ni başlatan, bir Rus savaş uçağının düşürülmesi nedeniyle kopma noktasına gelen Türkiye-Rusya ilişkilerinde normalleşme süreci başlatan, Astana Süreciyle Türkiye’nin Adana Mutabakatı’ndan doğan haklarını kullanarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarını yapmasının önünü açan Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e bir kez daha teşekkür ediyorum.”
Forumun sonunda, geleneksel “Shangyrak" cumhuriyet yarışmasının kazananlarına plaketleri ve çeşitli para ödülleri verildi.
Bu yılki makale yarışmasının konusu, “devlet politikasının bilgi desteğine katkıda bulunan gazetecilerin desteğini almak, halkın fikir birliğini güçlendirmek ve ulusal birliği güçlendirmek, Kazakistan Halk Meclisini desteklemek” olarak belirlenmişti.
Yarışmanın özel ödülü, 100. Kuruluş yıldönümünü yaşamakta olan "Egemen Kazakistan" gazetesine verildi.