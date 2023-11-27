Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Noterler Birliği ile ortak çalışma sonucunda 6 Nisan 2019'da başlatılan ve noterliklerin hafta sonu hizmet vermesini sağlayan "nöbetçi noterlik" uygulamasına Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi, salgın tedbirlerinin kaldırılmasının ardından uygulama 31 Temmuz 2021'de yeniden başlatıldı.

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Nöbetçi noterlerde bugüne kadar 1 milyon 593 bin 290'ı ikinci el araç satışı, 163 bin 140'ı da ilk tescil işlemi olmak üzere 2 milyon 374 bin 653 işlem gerçekleştirildi.

Nöbetçi olarak belirlenen noterler, tüm iller ile bazı ilçelerde hafta sonu 10.00-16.00 saatlerinde öğle tatili vermeden hizmet sunuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

Kaynak: AA